Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 17 de abril

horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 17 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos.

Aries

Un amor del pasado querrá regresar a su vida, no le permitan entrar, se arriesgan a volver a salir heridos. Traten de cuidar su alimentación, podrían sufrir dolores de estómago. Se darán cuenta de por qué tuvieron que salir de su vida algunas personas.

En el trabajo, en ocasiones se sienten aburridos, pero están en un buen momento para buscar mejores opciones, aunque lo mejor es que no renuncien hasta que no tengan seguro otro empleo. No se dejen menospreciar por nadie.

Tauro

Si están solteros, aprovechen esta etapa para disfrutar y descansar, renuévense y enamórense de ustedes. Vienen mejoras en el área laboral, como cambios de horario o más ingresos.

Dejen de ver lo negativo a su alrededor, eso les está impidiendo avanzar. Tienen que dejar atrás su pasado si es que quieren que sus relaciones se fortalezcan y funcionen.

Géminis

No se involucren en discusiones con su familia, todo podría terminar mal. Están rodeados de personas envidiosas que no quieren verlos bien. Cuiden su bienestar, tienen que sentirse bien con ustedes y superar las cuestiones del pasado, lo mejor es que busquen la manera de renovarse.

No se dejen manipular por nadie sino quieren tener problemas después. Si inician un curso o hacen un examen todo saldrá de la mejor manera.

Cáncer

Tienen claro qué es lo que quieren y cómo van a conseguirlo, no necesitan de nadie para lograrlo. Pongan atención por dónde caminan, podrían sufrir una caída. Tendrán la oportunidad de pasar un momento íntimo con una amistad.

Se enterarán de situaciones complicadas, podría ser el rompimiento de una relación de alguien de su familia o amistad. Tiene que reflexionar sobre lo que necesitan hacer para cumplir sus metas pues hay personas que no les están dejando avanzar. No dejen nada a la mitad, tienen que trabajar en sus pendientes y tener claras sus prioridades.

Leo

Piensen antes de hablar, podrían lastimar a sus seres queridos debido a su estrés. Vienen mejoras en distintos ámbitos de su vida, como el amor, el trabajo y la salud, pero tendrán que trabajar para ir tras sus sueños.

No finjan amor donde no lo hay y mucho menos con quien no lo merece, aléjense de todo aquello que únicamente les causa malestares. Cuidado con una amistad, podría meterlos en problemas.

Virgo

Se enterarán de chismes acerca de una amistad, no den su opinión si no se las piden, pues solamente terminarán dañando su propia imagen. Aléjense de todo aquello que les causa tristeza, es momento de que perdonen a quien les hizo daño en su pasado.

Deben recordar que no necesitan de nadie para ser felices, tienen que abrazar su soledad y entender que a veces es mejor estar así que mal acompañado.

Libra

Son personas fuertes y quien les hace daño termina por pagarlo, pero cuando están enamorados bajan mucho sus defensas y pueden salir heridos. Tienen que recordar de dónde vienen y hacia dónde van.

Dejen de esperar a esa persona que únicamente se está aprovechando de ustedes y no les demuestra con hechos si de verdad está interesada en tener una relación formal. Tienen que preocuparse por ustedes, dejen de creer en promesas falsas que solo los hacen perder el tiempo.

Escorpión

Dediquen más tiempo a su familia y dejen de estar esperando el amor, este llegará en el momento correcto. Vendrán nuevas oportunidades en el área laboral, pero cuidado, habrá personas que querrán afectarlos y obstaculizar su camino ya que despertarán muchas envidias. Podrán salir de fiesta con sus amistades hacia finales de semana y pasará en un momento muy divertido.

Sagitario

Aléjense de personas que únicamente obstaculizan su sueños o les causan problemas, tienen que hacer cambios para ver otros resultados. No se queden con las ganas de pedir perdón a aquellos a los que les hicieron daño, eso les traerá tranquilidad.

Su esfuerzo será la clave para lograr todo lo que se propongan, dejen la pereza y las quejas, tienen que levantarse y demostrarle a todos de lo que son capaces.

Capricornio

Tienen el poder para lograr sus sueños, pero deberán hacerlo por cuenta propia, esfuércense y no esperen a que todo llegue solo. Se enterarán sobre una verdad que los pondrá de mal humor. Recuerden que todo llega en el momento correcto.

Cada acción que realicen, sea positiva o negativa, regresará, así que procuren hacer el bien. Cuidado con la manera en la que se expresan en público, en ocasiones no tienen paciencia y terminan lastimando a quienes más quieren.

Acuario

Es probable que se sientan enojados e impacientes debido a que esa persona con quien parecía que lograrían concretar una relación los decepcionará. Ese familiar que está enfermo, comenzará a mejorar, pero cuidado, podrían venir complicaciones.

Rodéense de las personas adecuadas que ayuden a poner en práctica ese proyecto que tienen en mente, están en el mejor momento para hacerlo.

Piscis

No sean tan duros con ustedes mismos, en ocasiones se hacen daño cuando no hay motivo. La vida los llenará de sorpresas, pero tendrán que esforzarse, cuando menos lo esperen, una persona mayor que ustedes, llegará a su vida y les ayudará a entender el verdadero sentido de la felicidad. Pongan en marcha ese proyecto que han estado planeando.