Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 13 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 13 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

No exijan más de lo que están dispuestos a dar si quieren dejar de estar solteros. No se tomen las cosas tan en serio y vean todo de una manera más positiva. Deben dejar de tener expectativas de las personas, si no saldrán lastimados. Analicen bien antes de tomar decisiones importantes y piensen antes de hablar. No tienen que quedar bien con todo el mundo, ustedes deben ser su prioridad.

Tauro

Tienen que estar más cerca de las personas que siempre los han apoyado. Están acostumbrados a disfrutar de los placeres de la vida y no está en sus planes tener necesidades en el futuro, para ello tienen que ir tras sus sueños. Si tienen que enfrentar pruebas, saldrán fortalecidos. No se involucren en relaciones prohibidas y si llegan a hacerlo, no se quejen si no los toman en serio. Una amistad está muy interesada en ustedes, no dejen pasar la oportunidad, podría ser el inicio de algo importante.

Géminis

Cuestiones del pasado regresarán, no se lamenten por lo que no fue, ni vuelvan a cometer los mismos errores, piensen en el futuro y aprovechen las oportunidades. Tendrán que enfrentar una situación complicada, pero aprenderán grandes lecciones y se acercarán hacia sus metas. Debido a las pruebas que han tenido que pasar, se han vuelto más fríos, ya no permitirán que los demás jueguen con sus sentimientos, pero cuidado, podrían terminar dañando a otros.

Cáncer

Si están en una relación, podrían comenzar a distanciarse debido a chismes que pondrán en riesgo su unión. Planearán un viaje que les hará disfrutar de grandes momentos. No le den importancia a personas que solamente tienen comentarios negativos, la vida les acercará nuevas oportunidades, viene una mejora en el ámbito económico, pero por ahora no gasten en aquello que no necesitan. Cuidado con errores en el trabajo.

Leo

Cuestiones que los tenían estresados comenzarán a solucionarse, no teman a los cambios, les ayudarán a madurar. Visualizarán nuevas metas a cumplir. Si están en una relación, no se distancien de la persona que aman, pongan atención a lo que hacen y dicen. No critiquen a los demás ni se metan en problemas, tienen que respetar a los otros si no quieren exponerse a que también hablen mal de ustedes.

Virgo

Alguien cercano a ustedes los necesita, denle tiempo y consejo. Dejen de interesarse en aquellos que solo los buscan cuando tienen algún interés. Si están emprendiendo un negocio, este comenzará a tener éxito. Si están en una relación, podrían llevarse una desagradable sorpresa, la verdad saldrá a la luz. Tienen que aprender a confiar a los demás, recuerden que no todos son iguales, no pueden juzgar a los otros por lo que les hicieron en el pasado.

Libra

No se expongan a chismes y críticas por estar defendiendo a otros. Se sentirán decepcionados al darse cuenta que las personas no cambian y que entre más entregan, más les exigen. Sentirán rencor contra alguien que no fue honesto con ustedes, pero no busquen venganza, la vida se encargará de poner a cada quien en su lugar. Son personas de buenos sentimientos y eso puede hacer que los demás se aprovechen.

Escorpión

Una mujer podría estar hablando mal de ustedes y su trabajo. Recibirán una sorpresa de una persona muy especial. Vienen cambios en su economía, un dinero extra que no esperaban. No confíen en cualquiera, hay alguien que puede parecer una buena persona, pero no tiene buenas intenciones. Cuidado con lo que hablen acerca de su familia, podrían ocasionar un conflicto. Aunque crean que ya dejaron el pasado atrás, todavía les seguirá doliendo la herida, lo que les causará cambios de humor.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

Llegará una nueva persona a su vida que los animará a volver a abrir su corazón debido a todos sus detalles. Han perdido a alguien importante para ustedes debido a su desconfianza y orgullo, tienen que cambiar su actitud si no quieren seguir cometiendo errores. Lo mejor está por venir, si las cosas no han salido como desean, pronto llegarán nuevas oportunidades. Cuidado con traiciones y malos entendidos.

Capricornio

Vienen oportunidades de crecimiento en el dinero, pero cuidado con la llegada de una persona que podría ocasionarles problemas. No traten de cambiar la manera de pensar de los demás, todos son libres de hacer lo que deseen. Recuerden quiénes son y hacia dónde van, no tengan miedo a la transformación. Si están solteros, pronto podría llegar la persona que tanto han deseado. Si ya están en una relación, no frenen la libertad de su pareja, ni exijan más de lo que están dispuestos a dar.

Acuario

No juzguen a los demás, no todos han tenido las mismas oportunidades. Vienen cambios en lo laboral y el dinero, pero tienen que poner límites y no aceptar solamente por quedar bien. No dejen pendientes, hoy es el mejor día para realizar sus tareas. Pueden lograr todo lo que se propongan, pero no se han dado cuenta de ello. Una persona del pasado los buscará para remediar las cosas, si ya sanaron las heridas, no den segundas oportunidades.

Piscis

Cuidado con lo que piensan, podrían atraer cuestiones negativas. Enfrentarán cambios de humor y problemas con la familia. Deben confiar en su habilidad para lograr sus sueños, tienen todo para conseguir lo que desean, pero no se han dado cuenta porque pierden el tiempo tratando de resolver los problemas de los demás. Tienen que pensar antes de actuar, si no quieren meterse en problemas por lo que digan.