Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 10 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 10 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

Estarán recordando mucho el pasado y querrán volver a vivir algunos momentos, pero deben concentrarse en el presente y construir su futuro. Sus decisiones y su terquedad en ocasiones los hacen quedar mal. Deberán reflexionar, pues tendrán importantes cambios de humor que afectarán su entorno.

Se enterarán de un rompimiento amoroso o de un embarazo en su familia. No se metan en conflictos ajenos, atiendan sus asuntos personales. Tienen que poner atención a su bienestar físico.

Tauro

Comenzarán a planear un viaje y saldrá mejor de lo que esperan. Podría llegar la oportunidad de iniciar su propio negocio. Si han tenido problemas con su pareja, pronto sucederá algo que fortalecerá su relación.

Conocerán a personas de mucho poder que les enseñarán cómo actuar para que nadie vuelva a aprovecharse de ustedes. Suelen martirizarse y dejar que los hagan menos, tienden a ser masoquistas y por eso están donde están.

Géminis

No permitan que su desconfianza los aleje de sus metas y felicidad. Están en un gran momento para concretar un negocio y lograr estabilidad económica, pero no gasten de más. Si la persona que les gusta no hace nada por ustedes y solamente les trae conflictos, no vale la pena que pierdan su tiempo.

Pongan atención a su sexto sentido, los alertará sobre una situación que podría afectarlos. Tienen que dejar de descuidar su imagen por preocuparse por los demás, es momento de ponerse en forma, el amor propio es el más importante.

Cáncer

Pronto podrán emprender un negocio, va a tener éxito, es momento de arriesgarse y llevarlo a cabo, no se pongan límites. Comenzarán a ver a las personas tal cual son, sin disfraces.

Tienen que trabajar más en su vida y dejar de preocuparse por los problemas de todos los demás. Alcanzarán mayor madurez para poder enfrentar todos los problemas que se les presenten, en especial en cuestiones de amor.

Leo

Tengan cuidado con su comportamiento delante de personas que acaban de conocer, podrían cometer un error importante. Tienen que confiar en ustedes mismos, no se desesperen si no logran concretar sus metas, si siguen trabajando por ellas, las conseguirán.

Deben escuchar a su corazón, no se queden con ganas de nada, perdonen los errores del pasado y anímense a vivir nuevas aventuras. Cuiden sus cosas, podrían sufrir la pérdida de un objeto o dinero.

Virgo

Es buen momento para invertir, pero no en eso que en el pasado ya les dejó pérdidas. No confíen de inmediato en personas que acaban de llegar a su vida, podrían verse involucrados en chismes debido a envidias.

Recuerden que quien de verdad los quiera se los demostrará con hechos y no solo se los dirá, tienen que ser más precavidos al entregar su corazón. No se dejen influenciar por las opiniones de los demás, es momento de tomar el control de su vida y enfrentar todo con determinación, aunque han tenido que superar pruebas, hoy se han convertido en mejores personas.

Libra

Piensen bien antes de hablar, podrían cometer errores y generar malos entendidos. Si están en una relación y han sentido distante a su pareja, no es que no haya amor, tienen que dejar a un lado el orgullo y dar el primer paso, si no hay respuesta, entonces lo mejor es alejarse.

Su fuerte carácter impedirá que se aprovechen de ustedes. Recuerden que si llegan a caerse, siempre se levantan fortalecidos y nadie puede detenerlos. La vida se encargará de poner a cada quien en su lugar, el karma alcanzará a las personas que alguna vez los lastimaron. Pronto tendrán la oportunidad de invertir en un negocio.

Escorpión

Alguien de su pasado querrá volver a su vida para perjudicarlos. Es momento de alejarse de aquellos que únicamente afectan su armonía. Una amistad comenzará a tener otro tipo de sentimientos por ustedes. Administren bien su dinero, están gastando de más.

Conocerán las verdaderas intenciones de una persona a quien apreciaban, saldrán decepcionado. No se ilusionen con quienes solo les hablan bonito, pero no actúan. Cuidado con andar esparciendo chismes, podrían provocar conflictos.

Sagitario

Cuidado con idealizar su pasado, podrían regresar a ciertas cuestiones y volver a salir lastimados. Vienen oportunidades de negocio que les dejarán buenas ganancias. Recibirán señales que les dejarán en claro cuál es el camino que deben seguir.

Enfrenten a esa persona que los está afectando, dejen todo en claro y no permitan que nadie se aproveche. No traten de cambiar la manera de pensar de los otros, cada quien debe tomar sus propias decisiones.

Capricornio

La vida se encargará de que aprendan la lección por los errores que han cometido. No renuncien a su buen corazón, los ayudará a lograr sus metas. Sin embargo, no pueden dejar que los demás se sigan aprovechando de ustedes, tienen que ser más inteligentes y protegerse para que no les hagan daño. Vienen cambios a su vida, tendrán que pasar por estrés laboral, pero en el área del amor encontrarán estabilidad.

Acuario

Llegarán cambios a su vida que los enseñarán a amarse más y valorarse. Cuiden su alimentación, podrían enfrentar enfermedades gastrointestinales. Tienen que dejar el pasado atrás, es momento de que cierren el ciclo y busquen su tranquilidad.

Deben comenzar a trabajar en su cuerpo, metas y sueños, para cambiar su vida, busquen cómo sentirse bien frente al espejo y también sobre lo que hay en su interior. Tendrán que pasar por situaciones que cambiarán su manera de ser y pensar, probablemente se volverán más fríos con aquellos que no aportan nada a su entorno.

Piscis

No dejen que la sensación de soledad los afecte, tienen que amarse a ustedes mismos. No confundan el amor con la amistad, ni tampoco se entreguen a quienes solamente buscan un momento de pasión.

Podrían conocer a una persona con la que han estado coqueteando en redes sociales y terminar enamorados. Tienen que reflexionar antes de tomar decisiones para no cometer errores. Sentirán que nunca lograrán ese sueño que tienen en mente, pero lo que necesitan es trabajar e ir por aquello que más anhelan.