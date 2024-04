Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 9 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el martes 9 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

Podrían verse involucrados en chismes, no permitan que arruinen su día, si hablan de ustedes es porque hay envidia. Se darán cuenta de que recibirán la bendición de alguien que ya no esté físicamente con ustedes.

Si están en una relación, vendrán momentos que fortalecerán su unión, pero no reclamen por cosas que sucedieron en el pasado cuando no estaban juntos, tienen que confiar en su pareja. En el trabajo, si están buscando mejores ingresos, tienen que hablarlo, es momento de ir tras las oportunidades.

Tauro

Pongan atención a sus sueños, podrían mostrarles el futuro. Les harán un comentario que los pondrá de mal humor. Están en una gran etapa física, sigan trabajando para no descuidar su cuerpo. Recuerden que lo material solamente es positivo si se consigue honestamente.

En el amor, no se entreguen a alguien que saben que no vale la pena, tienen que valorarse más. Una expareja ha pensado mucho en ustedes, pero teme buscarlos, la vida se ha encargado de hacerla pagar lo que les hizo. Una persona que es muy importante para ustedes querrá alejarse, no la detengan, o podría aprovecharse de su buen corazón.

Géminis

Atrévanse a ir tras lo que quieren, su signo siempre está buscando crecimiento. Podrían vivir un amor de una noche. En el trabajo, no se involucren tanto al grado de afectarlos en otros aspectos, tienen que pasar más tiempo con la gente que es importante para ustedes y hacer lo que les gusta.

Extrañarán a una persona que ya no está físicamente con ustedes, pero se darán cuenta de que su presencia siempre los acompaña. No confíen en quienes solo los buscan cuando necesites necesitan algo. Llegará la oportunidad de deshacerse de todo aquello que les impide avanzar.

Cáncer

Alguien a quien aprecian les hará comentarios que los decepcionarán. Al fin dejarán de sentir amor por esa persona que tanto les interesaba, pero con quien nunca concretaron algo. Aléjense de personas envidiosas que no se deciden a entregarse a ustedes, pero tampoco dejan que se involucren con alguien más.

Por las noches, no permitan que el estrés los afecte, a la larga tendrán problemas de salud. Quizá no sea el momento de buscar el amor, pero, una vez que dejen de obsesionarse con la idea, este los sorprenderá.

Leo

Tienen que decir lo que sienten y necesitan. No se dejen influenciar por comentarios negativos que solo buscan hacerles daño, si confían en ustedes podrán conseguir sus sueños. Han cerrado su corazón y creen que el amor ya no es necesario en su vida, prefieren la soledad a involucrarse con alguien que no les aporta nada.

No teman al cambio, tienen que arriesgarse, solo así podrán conseguir lo que tienen en mente. No se dejen caer por nadie, lo único que necesitan es vida para ir tras sus metas.

Virgo

Tendrán que reflexionar sobre qué camino elegir para encontrar su estabilidad emocional. Tiene que trabajar más por sus metas, tendrán que pasar por situaciones complicadas. No gasten lo que no tienen si no quieren caer en deudas que después le será difícil saldar.

Han estado madurando, ya no son las mismas personas, es momento de que pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta de que la vida es bella, pero les gusta mucho complicarse. No se dejen menospreciar, tienen que darse su lugar.

Libra

Vienen muchas oportunidades de crecimiento en el trabajo, pero también en el amor, es momento de que se arriesguen si quieren una relación estable. Llegará un dinero extra, no lo malgasten, podrían terminar endeudados. Se sentirán tristes por no poder consolidar ciertos sueños o por personas que los han decepcionado, pero no se dejen caer.

Podrán alejarse de quienes en el pasado les hicieron daño y no habían podido soltar. Están en un gran momento para invertir en su imagen, solo aplíquense en la buena alimentación y el ejercicio. Una amistad está muy interesada en ustedes, pero no se han dado cuenta porque temen volver a salir heridos.

Escorpión

Si están en una relación, no descuiden a su pareja, alguien está tratando de conquistarla. Tienen que dejar de ser tan duros con quienes son importantes para ustedes, si no después podrían arrepentirse. Cuidado con lo que digan, podrían cometer una indiscreción que afectará su imagen ante la persona que les gusta.

Están rodeados de envidias y les llegará un chisme que los dejará reflexionando sobre las verdaderas intenciones de una persona, las cuales se negaban a ver, saldrán decepcionados, pero tienen que aceptar la realidad.

Sagitario

Tienen todo para lograr sus metas, pero no están trabajando ni siendo constantes, tienen que dejar de esperar a que los demás sean igual que ustedes. Estarán reflexionando en los próximos días y se sentirán melancólicos al recordar a quienes ya no están a su lado.

Dejen de estar perdiendo su tiempo con esa persona que les gusta y que no les ha mostrado interés. Tienen que enfocarse en concretar sus metas. Podrían disfrutar de un amor de una noche, pero cuidado, hay posibilidades de un embarazo no deseado.

Capricornio

Tendrán la oportunidad de involucrarse en un triángulo amoroso, lo mejor es que se alejen de ese tipo de situaciones que solo los afectarán y al final terminarán solos. Vienen oportunidades en muchas áreas, pero deberán ser muy inteligentes, porque están rodeados de envidia.

Cuiden su salud, podrían enfrentar alguna enfermedad respiratoria. Podrían surgir discusiones con su familia, que eso no les afecte, lo mejor es que se queden callados si no saben bien qué es lo que pasa. Podrían sentirse melancólicos al recordar a personas que ya no están a su lado.

Acuario

No escondan sus sentimientos con aquellas personas que les demuestran los suyos, tienen que ser más abiertos si no quieren alejar a quien de verdad los quiere. Dejen de imaginar cosas que no son, pongan los pies sobre la tierra y concéntrense en su presente.

No confíen de inmediato en quien recién llega a su vida, podrían provocar que no los tomen en serio, especialmente en el amor, tienen que fomentar la conquista y el cortejo si buscan una relación estable, sino, diviértanse y que no les importa lo que digan los demás.

Piscis

Vienen cambios en el amor, llegará una persona a su vida que los hará volver a abrir su corazón. Cuidado con lo que desean, podría hacerse realidad. Estarán muy volubles, están en una etapa complicada en donde podrían deprimirse, así que traten de ser positivos. Vienen mejoras en el área económica, pero necesitan administrarse mejor y no gastar en aquello que no necesitan.