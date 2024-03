Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 5 de marzo

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el martes 5 de marzo.

Aries

Aunque su familia es un gran apoyo para ustedes, suelen tener conflictos debido a que no aceptan sus decisiones. No gasten en aquello que no necesitan, después podrían verse en problemas. Tienen que hacerse responsables y tomar sus propias decisiones, nadie lo va a hacer por ustedes. Busquen con quién pasar un momento de pasión.

Tauro

Tienen que buscar un equilibrio entre su trabajo y el tiempo para la gente que les importa, pues han descuidado su vida personal y podrían provocar que personas importantes para ustedes se alejen, ya que se han vuelto distantes con gente que quieren. No tengan miedo a que los traicionen, tienen que pensar de manera positiva. Si están en una relación, olvídense de los celos y las inseguridades si no quieren tener conflictos. Una persona cercana podría declararles su amor.

Géminis

Tengan cuidado de no caer en provocaciones si no quieren cometer un error, piensen bien antes de actuar. Cuidado con lo que van a decir, podrían meterse en problemas y afectar a alguien cercano. Tienen que exigir lo que merecen, no tengan miedo a ser ambiciosos y pensar en grande. Han descuidado a su familia por acercarse a personas que no valen la pena.

Cáncer

Tienen que sacar de su vida a personas que afectan su paz interior. Necesitan poner orden para que sus proyectos fluyan de la mejor manera, olvídense de sus miedos y del pasado, eso los acercará al éxito. Un nuevo amor tocará a su puerta, pongan atención a las señales para no confundirlo con una amistad. Cuidado con a quién le comparten sus ideas, alguien podría robarlas. Tienen que relajarse, todo eso que les estresa comenzará a solucionarse de la mejor manera.

Leo

Tendrán que pasar por momentos de tristeza, no se preocupen por aquello que no fue, disfruten de las nuevas oportunidades que la vida les acercará. No dejen que las críticas los afecten, ustedes también pueden pagar con la misma moneda. No confíen en cualquiera, podrían sufrir una tradición de una persona cercana, aprendan a valorarse más para que nadie pueda jugar con ustedes. Tienen que ser más positivos, todo tiene solución, no se dejen envolver por los problemas.

Virgo

Podrán resolver los conflictos que han tenido últimamente con alguien a quien quieren, podría ser su pareja o la persona que los tiene interesados. No pierdan la paciencia si las cosas no les salen bien a la primera, no se dejen caer por nadie, confíen en sus habilidades. Tengan cuidado si tienen que cerrar algún negocio, podrían ser víctimas de fraude, dense cuenta de cuál es la realidad. Al fin podrán salir de los problemas que los tenían tan estresados.

Libra

Cuidado con lo que sale de su boca, podrían meterse en problemas. No tengan expectativas hacia los demás si no quieren salir decepcionados. Podrían conocer a nuevas personas, una en una relación y la otra soltera, piensen bien cuál es la decisión que van a tomar, no cometan los mismos errores. Si están en una relación podría haber problemas debido a los celos. No asuman responsabilidades que no son suyas si no quieren verse envueltos en conflictos.

Escorpión

Al fin empezarán a sanar sus heridas del pasado y ya nadie podrá burlarse de ustedes, vienen cambios importantes. Alguien les contará un chisme sobre una amistad, no se involucren si no quieren tener conflictos. No se dejen manipular por nadie, aprendan a conocer a las personas para tratarlas según se merecen. Si están solteros, probablemente necesitarán pasar más tiempo solos antes de poder abrirse al amor. Aléjense de quienes cargan energía negativa o terminarán tristes y de mal humor.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Entenderán el porqué de muchas situaciones que tuvieron que pasar y que no habían comprendido. Siempre van a recordar a personas que fueron importantes para ustedes, pero ya no se culpen por los errores del pasado, tienen que perdonar y perdonarse. Si están interesados en alguien, anímense a dar el primer paso, si sufren un rechazo, al menos no perderán el tiempo. Cuidado, podrían enfrentar problemas legales.

Capricornio

Están despertando envidias por lo que se verán rodeados de chismes, no se dejen caer por energías negativas. Si están en una relación y sienten que su pareja se ha distanciado, hablen abiertamente para saber qué es lo que está pasando, quizá necesitan salir de la rutina. Tendrán ganas de buscar a alguien que salió de su vida, tienen que ver a su alrededor y darse cuenta de que no lo necesitan. Deben ser más honestos con sus sentimientos, si esa persona descubre que le han estado mintiendo, no volverá a confiar.

Acuario

Si están en una relación, hoy los astros les dicen que no dejen que se enfríe, necesitan hacer un cambio y verse más seguido para no caer en la rutina. Tienen que poner límites a quienes solo los buscan cuando los necesitan, están rodeados de envidias y de gente que quiere obstaculizar sus sueños con energía negativa. Si bien el dinero no es lo más importante, tienen que administrarse bien y consentirse de vez en cuando.

Piscis

No se dejen vencer por nadie, tienen que demostrarle al mundo de lo que son capaces. Fíjense bien por dónde caminan, podrían sufrir una caída o accidente. Tienen que tener claras cuáles son sus metas, y trabajar por ellas, no caigan en la desidia. Ustedes son los únicos responsables de sus decisiones, escuchen a su corazón y dejen de involucrarse en problemas que no les corresponden.