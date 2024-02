Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 27 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el martes 27 de febrero.

Aries

Tienes que administrar mejor su dinero para poder cumplir con todo lo que necesitan. En el trabajo vienen cambios, si se sienten cansados de la rutina lo mejor es que busquen nuevas oportunidades, pero no renuncien hasta que tengan seguro algo mejor. Si están en una relación, no presionen a su pareja, respeten los tiempos y hablen abiertamente sobre lo que está pasando, fortalecerán su unión. Recibirán mucho apoyo por parte de sus compañeros de trabajo.

Tauro

Tienen que dejar de confiar en quienes constantemente los han traicionado, ya no pierdan su tiempo y dejen de sufrir decepciones por amistades falsas que solo los buscan cuando los necesitan, no los tomen en serio, deben aprender a lidiar con ese tipo de personas que quieren afectarlos. En el amor recibirán una agradable sorpresa, alguien cercano los invitará a salir y pasarán un gran momento.

Géminis

Si quieren ver resultados diferentes tienen que actuar de manera diferente. En el amor suelen entregarse rápidamente, pero también cansarse de sus parejas debido a la monotonía, tienen que aprender a disfrutar del momento si es que quieren concretar algo serio. No jueguen con los sentimientos de los demás, si están interesados en alguien sean sinceros y piensen a futuro si quieren construir una unión duradera. En el trabajo dejen de perseguir ilusiones, pongan atención a sus responsabilidades diarias.

Cáncer

Tienen que dejar los celos atrás, necesitan ser más comprensivos con su pareja. Cuidado con lo que comen si no quieren sufrir problemas gastrointestinales. Podrían surgir chismes en el trabajo que los llevarán a perder amistades. Es probable que su pareja les pida más tiempo y atención, tienen que ser más cariñosos y aprender a comunicarse adecuadamente para fortalecer su unión. No dejen que nadie obstaculice sus metas, aprovechen todas las oportunidades, tienen que pensar en su desarrollo profesional.

Leo

Si están solteros podrían tener un encuentro íntimo con una amistad, disfruten el momento, no será algo serio. Puede que un proyecto por el que estaban apostando no se dé, no se desanimen. Tienen que dar el primer paso con esa persona que les gusta, podrían sorprenderse al darse cuenta que la amistad que compartían se ha convertido en algo más profundo. Busquen el equilibrio entre sus metas y las de su pareja, planifiquen a futuro.

Virgo

Si están solteros no tienen por qué dar explicaciones con respecto a su vida sentimental, podrían tener un encuentro íntimo con una amistad, solo disfruten el momento. Si están en una relación y han tenido problemas, tienen que cambiar su manera de pensar y ser más empáticos. El día de hoy los astros les dicen que tienen que aprovechar su influencia para conquistar a la persona que les interesa. Si tienen un poco de tiempo libre, lo mejor es que adelanten trabajo, No dejen sus responsabilidades para después si no quieren acumular tareas.

Libra

Si están en una relación, recuerden que la comunicación y el respeto son necesarios para fortalecer su unión. Necesitar poner más atención a su salud y bienestar si no quieren afectar su estado de ánimo. Es probable que se hayan sentido solos en los últimos días, tienen que reflexionar si la persona a su lado es la adecuada para ustedes, evalúen sus sentimientos. Todavía no es momento de arrancar ese proyecto que tienen en mente, por ahora concéntrense en sus responsabilidades diarias, cuando estén realmente preparados podrán dedicarle la atención que necesita su emprendimiento.

Escorpión

No se alejen de las personas que son importantes para ustedes si no quieren perderlas. Que la rutina no afecten todo el esfuerzo que han puesto en su relación de pareja, es momento de dar el siguiente paso. Recuerden que quien realmente los quiere no desaparecerá de pronto y luego regresará como si nada, lo mejor es que se alejen de personas que únicamente les generan dudas. Recibirán una noticia sobre un antiguo trabajo, piensen bien si les conviene regresar considerando los riesgos y las ventajas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Aunque son entregados en el amor, al detectar una traición destruyen todo a su paso, así que recuerden que las relaciones son un compromiso, tienen que estar dispuestos a dar, pero no hagan promesas que no piensan cumplir. Llegará la oportunidad de iniciar un nuevo romance, anímense a tener una cita con esa persona que les gusta y déjense llevar por la magia del amor. Podrían volver a pensar en proyectos que tenían en el olvido, es momento de ir tras ellos, solo planifiquen bien.

Capricornio

Conocerán a una persona que cambiará su manera de ver la vida. No se involucren en proyectos que no les brinden seguridad, su intuición les dirá cuándo pueden confiar. Si están en una relación no busquen en otro lado lo que ya tienen a su lado, si quieren fidelidad tienen que ofrecer lo mismo, olvídense de los miedos y el pasado, necesitan abrirse a nuevas experiencias y entregarse para encontrar la felicidad. Hoy será un día tranquilo en el trabajo, poco a poco todo comenzará a tomar su rumbo y cosecharán los frutos de todo su esfuerzo.

Acuario

Tienen que dejar de tener expectativas en los demás y enfocarse en lograr sus metas. Podría surgir un amor a distancia, tienen que ser conscientes que son relaciones que implican mucho compromiso y tiempo, podrían desesperarse. Si están en una relación podría haber conflictos que los alejen de su pareja, tienen que hablar abiertamente sobre sus problemas, traten de ser más empáticos y busquen la felicidad juntos. Su perseverancia los llevará al éxito en su carrera, están en un gran momento para mejorar su economía.

Piscis

Llegará un dinero extra que les permitirá salir a divertirse y saldar algunas deudas. Podrían vivir un momento de pasión con una amistad, no se encariñen, solo disfruten. No fijan amor a quien no se lo tienen, su tiempo vale mucho. Tienen que acercarse más a sus seres queridos, fortalezcan sus conexiones con ellos y dedíquenles tiempo de calidad. Tienen que cumplir con sus responsabilidades en el trabajo y terminar con los trámites que tienen pendientes.