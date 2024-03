Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 26 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el martes 26 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Cuidado con su mal humor, podrían terminar hiriendo a sus seres queridos. Olvídense de tonterías y pongan los pies en la tierra, no permitan que las críticas los dañen. Si están solteros, es probable que tengan que pasar más tiempo solos para entender qué es lo que realmente quieren en su vida. Pongan atención a lo que digan, podrían meterse en problemas.

Tauro

Vendrán oportunidades de mejorar en distintos aspectos, pero cuidado con algunos que los rodean, solamente buscan afectarlos y ustedes se los permiten aceptando sus críticas negativas. Aprovecha las oportunidades que se presenten en su vida y no caigan en provocaciones. Pongan atención a lo que dicen, podrían cometer una indiscreción con alguien que es muy importante para ustedes. Podrán asistir a una reunión con su familia o reencontrarse con un amigo que tienen muchos de no ver.

Géminis

Tendrán que pasar por una situación que les hará entender el porqué de muchas cosas. Pongan atención a la manera en la que tratan a los demás, recuerden que todo regresa. Si están en una relación, cuidado con los celos, los chismes y los malos entendidos estarán a la orden del día y podrían ocasionarles problemas. No caigan en provocaciones, aunque las personas los quieran no siempre van a comprender sus decisiones. Una amistad podría tener otro tipo de sentimientos por ustedes, pongan atención.

Cáncer

En el amor, hay muchas posibilidades de que mejore su relación. No caigan en excesos, tienen que cuidar su salud. Al fin comenzarán a dar lo que reciben y tratarán a los demás como se merecen, ya no se dejen manipular. Analicen bien antes de actuar, podrían caer en una provocación y cometer un error. Si están solteros, podrían comenzar una relación a distancia.

Leo

Administren bien su dinero, no gasten en aquello que no necesitan. No confíen en cualquiera, podrían terminar lamentándolo. Olvídense del pasado y agradezcan las lecciones que han tenido que pasar. Vienen mejoras en su economía. No entreguen su corazón a personas que no los valoran ni les entregan lo que están recibiendo. Ese proyecto que tienen en mente se consolidará en las próximas semanas. Si están en una relación, no estén ilusionando a otros.

Virgo

Tienen que pensar de manera positiva, lo que imaginen podría volverse realidad. Pronto podrían cambiar de amistades, pongan atención a las personas que se quedarán en su vida si no quieren cometer errores. Alguien cercano a ustedes está esparciendo chismes porque les tiene envidia, así que no compartan sus planes con cualquiera, podrían terminar afectándolos. Si están en una relación, hablen claramente, no pierdan su tiempo con quien no los valora.

Libra

Si están solteros, el amor podría tocar a su puerta desde tierra lejanas, dense la oportunidad. En ocasiones se han aprovechado de su buen corazón, pero han aprendido las lecciones y se han fortalecido, tienen que demostrarles a todos de qué están hechos porque están rodeados de personas que quieren obstaculizar sus metas, tendrán que elegir a quienes quieren conservar en su vida y quién es mejor alejar. Aprendan a disfrutar del momento.

Escorpión

Sus cambios de humor podrían terminar afectando a las personas que les importan. Podrían pasar un momento íntimo con una amistad. Recuerden que la felicidad únicamente está en ustedes, pero que si quieren encontrar el amor no pueden vivir con miedo a volver a salir lastimados. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos de amor por ustedes, si no están interesados, díganlo claramente y no le den esperanza. No juzguen a los demás, en algún momento las miradas estarán sobre ustedes.

Sagitario

Si están realizando algún tipo de trámite, tengan cuidado, podría quedar algo pendiente. Piensen bien antes de hablar, podrían cometer una indiscreción y dañar a personas importantes. Vivirán amores pasajeros, aunque pueden divertirse, llegará el momento en el que eso ya no los llenará. Vienen mejoras en el ámbito del trabajo. Ya no se lamenten por cuestiones del pasado, lo hecho está hecho, tienen que concentrarse en su presente. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, aprovechen todo lo que tengan a su alcance. Demuestren sus sentimientos, díganle a las personas que quieren qué tan importante son para su vida.

Capricornio

Dejen la negatividad, no rueguen atención y cariño, muchas veces se sienten desmotivados, pero tienen que levantarse y demostrar a todos de lo que son capaces. Cuidado con chismes de parte de sus amistades, están rodeados de envidia y podrían perjudicarlos. Su familia los obligará a tomar una decisión difícil. Cuiden su salud, podrían enfermarse de manera importante debido a su falta de ejercicio y su mala alimentación. Vienen cambios en lo laboral y económico. Pongan atención a lo que dicen, podrían lastimar a personas que son importantes para ustedes.

Acuario

Si sus planes no salen como esperaban, tengan paciencia, pronto todo va a mejorar. Tienen que tener claro todo lo que valen para no malgastar su tiempo ni dejarse maltratar por quien no los merece, no se dejen manipular por sus amistades. Cuidado con su salud, podrían contraer una infección. Su familia necesita de ustedes, muéstrenles su apoyo y cuánto los quieren. No confíen en quien solo les ha traído problemas, sino terminarán lastimados.

Piscis

Conocerán a una persona por medio de una amistad y en poco tiempo crearán un lazo fuerte. Tienen que dejar de pensar de manera negativa, si las cosas no salen como esperan es porque deben buscar nuevas maneras de actuar o porque están pagando algún karma. No confíen en aquellos que un día les muestran mucho amor e interés y al siguiente los ignoran. Tienen todo para concretar una relación, pero han desaprovechado las oportunidades por preocuparse por quien no los merece.