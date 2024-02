Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 20 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el martes 20 de febrero.

Aries

Tienen que dejar atrás esos pensamientos negativos, aléjense de las malas vibras y piensen en todo lo bueno que tienen en su vida y lo que está por llegar. No dejen que sus preocupaciones en el trabajo los hagan descuidar su parte personal, dense un momento para estar con sus seres queridos. Si tienen dudas sobre una oportunidad amorosa que ha llegado a su vida, los astros les dicen en este día que deben aventurarse, no tengan miedo a probar algo nuevo, la vida está llena de sorpresas. Si se sienten insertos en la rutina y sin motivación, tienen que recordar cuáles son sus metas.

Tauro

Cuidado con la manera en la que hablan sobre un amigo, podrían cometer un error y lastimar a esa persona. Pongan atención a la energía de sus compañeros en el trabajo, los están rodeando de malas energías, manténganse alerta, la envidia podría venir de alguien que se la pasa halagándolos. Podría llegar una nueva oportunidad laboral a través de alguien importante, tienen que aprovecharla, les traerá muchos beneficios profesionales, no dejen que la duda los atrape. Un amor del pasado los buscará, escuchen lo que tiene que decir, pero mantengan los límites, no den segundas oportunidades.

Géminis

Tienen que poner las cartas sobre la mesa con esa persona con quien han entrado en conflicto, no se centren en lo negativo. Si están en una relación, tienen que dejar el pasado atrás, no piensen que su pareja los va a traicionar. Si están solteros, alguien está muy interesado en ustedes, pero no se han dado cuenta. Han estado muy insertos en sus responsabilidades, cuidado, algunos compañeros de trabajo no son honestos, tienen que estar alerta, mantengan una buena relación, pero vigilen sus espaldas y no confíen.

Cáncer

Después de todo el esfuerzo que han puesto, la vida los premiará y les devolverá a manos llenas. Tendrán que pasar por una situación que les mostrará las verdaderas intenciones de las personas a su alrededor, es momento de que dejen de rogar amor a quienes únicamente afectan su paz. En el trabajo, han logrado sus objetivos y están destacando, tienen que estar atentos para que todo siga su curso, pues próximamente tendrán que encargarse de una tarea complicada que les generará estrés, si es necesario busquen ayuda, la humildad los ayudará a superar ese obstáculo.

Leo

Si están en una relación y su pareja quiere exigirles de más, pongan límites, no se dejen manipular ni cambien por nadie. No se preocupen por personas que solamente se acercan cuando necesitan algo. Viene una oportunidad de crecimiento en el trabajo, podrían cambiar de puesto o mejorar su salario, aunque su empleo los hace felices tengan cuidado porque podrían llenarse de preocupaciones ajenas que los alejarán de su paz, tienen que centrarse en sus metas y establecer límites saludables, no se sientan culpables por ponerse primero.

Virgo

Aunque lleguen obstáculos a su vida, siempre sabrán cómo salir adelante con más fuerza. Llegará la oportunidad de mejorar en el área del amor, pero tienen que olvidar el pasado para no cometer los mismos errores, no se entreguen a la primera. Alguien se va a acercar a ustedes para proponerles un trabajo extra, es una buena oportunidad para ganar un dinero adicional y reconocimiento, aunque estén cansados vale la pena aceptarlo, organícense bien para equilibrar el tiempo, su esfuerzo será recompensado.

Libra

Deben tener claro cuáles son sus metas y qué están haciendo para cumplirlas. Si están en una relación no caigan en la monotonía, den el siguiente paso. Tienen que seguir su corazón, no se compliquen de más pensando únicamente en el dinero, tienen que hacer aquello que los hace felices. Hoy es un gran día, si es que necesitan cerrar un trato, no dejen pasar la oportunidad, están en una racha positiva.

Escorpión

Un amigo está sintiendo algo más que una amistad por ustedes, se darán cuenta. Hay quienes no quisieron entregar y devolver todo lo que dieron, tienen que entender que el amor es recíproco y no puede forzarse, no se dejen caer por nadie. Llegará la posibilidad de un nuevo proyecto profesional, tienen que confiar en sus capacidades y afrontar el desafío con seguridad. Si alguien se acerca para ofrecerles un negocio, anímense, pero evalúen bien todo lo que implica, pongan todo por escrito y pregunten cada detalle, no se dejen llevar por el impulso. Si están solteros, deben recuperar la ilusión y creer de nuevo en el amor, permítanse soñar con volver a entregar su corazón.

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy.

Sagitario

Una persona con quien tuvieron problemas en el pasado regresará y buscará afectarlos. Si las cosas no salen como quieren no se desesperen, tengan paciencia, la constancia es la base del éxito. Se sentirán con mucha energía, aprovéchenla porque tendrán mucho trabajo, pero no se olviden de darse un momento de descanso. Si están considerando cambiar de trabajo, pronto llegará una oportunidad. Aléjense de personas que quieren imponerles su punto de vista, confíen en sus propias decisiones, no dejen que nadie los haga dudar.

Capricornio

Vienen cambios en su vida que les permitirán crecer a nivel profesional, esa noticia que están esperando llegará en cualquier momento, tengan paciencia. Si ya cambiaron de trabajo es probable que hayan transformado su manera de pensar, tienen que seguir adelante con esa evolución, pero necesitan relajarse, no tienen que buscar siempre la perfección, deben darse momentos para disfrutar, dejen que todo fluya y se sentirán mejor. Si están en una relación, expresen a su pareja lo que sienten.

Acuario

Pongan atención a sus sueños, podrían encontrar las respuestas que necesitan. Se sentirán estresados por el trabajo, pues no está saliendo como esperan, pero recuerden que todo llega en el momento correcto, tengan paciencia y sigan esforzándose, vienen cambios y van a tener que ajustarse, fluyan con la corriente, todo se va a acomodar pronto y después podrán expresar su punto de vista.

Piscis

No se desesperen si el amor no ha llegado a ustedes, tengan paciencia ya llegará la persona correcta. Cuidado con una traición por parte de una amistad, se darán cuenta de que hay personas que no cambian, no rueguen cariño. Se sentirán preocupados por chismes en el trabajo, relájense y no se involucren en energías negativas, mantenga la calma y todo se resolverá solo, si están teniendo problemas para dormir debido a esa situación tomen un baño caliente antes de ir a la cama o beban una infusión relajante, no permitan que su salud se vea afectada.