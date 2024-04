Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 2 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el martes 2 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

Es momento de que se esfuercen por conseguir sus sueños, no se den por vencidos, ya tuvieron que pasar por pruebas y ahora están en un buen momento, olviden el pasado y disfruten de una nueva etapa llena de amor que les permitirá ver la vida de una manera distinta. Su economía mejorará gracias a ciertos cambios.

No se dejen influenciar por comentarios y chismes por parte de su familia que buscarán hacerles daño. Olvídense de las personas que los dañaron en el pasado, la vida se encargará de poner a cada quien en su lugar. Vayan por sus metas sin miedo, se llenarán de nuevas oportunidades que los beneficiarán.

Tauro

Se rodearán de nuevas amistades, pero cuidado, no todas serán de confianza y podrían ocasionarles problemas. Si están solteros, encontrarán un nuevo amor a través de una red social. Pronto podrían realizar un viaje con su familia o amigos. Tienen que elegir bien con quién comparten su vida, tienen poca paciencia y podrían terminar diciendo algo de lo que se arrepientan. Están en una etapa en la que se entenderán mejor y podrán superar los problemas que se presenten.

Géminis

Si están en una relación, podrían enfrentar problemas a causa de desacuerdos, dinero y falta de tiempo. Debido a su nueva manera de ver la vida tendrán que enfrentar problemas con su familia. Vienen cambios en lo económico que serán muy benéficos para ir tras sus metas, no dejen de trabajar y aléjense de todo aquello que les cause conflicto.

Una sorpresa tocará a su puerta. No se aprovechen de la confianza que les brindan otros. Una persona que llegará a su vida les enseñará grandes lecciones relacionadas con los negocios.

Cáncer

Si están en una relación y han tenido problemas últimamente todo comenzará a solucionarse de la mejor manera, esfuércense por mantener esa unión que tanto esfuerzo les ha costado, escuchen a su pareja y comuníquense para llegar a las mejores soluciones.

Se sentirán melancólicos pensando en cuestiones del pasado, tienen que entender que todo pasa por una razón y la vida los sorprenderá. No dejen que otras personas los afectan con sus comentarios, vayan tras sus metas. Tienen que valorarse más y entender que quién de verdad los quiera les hará su lugar.

Leo

Su carácter podría ocasionarles problemas, tienen que aprender a respetar la opinión de los otros si no quieren cometer errores. Podrían sentirse tristes, especialmente por las noches, aprendan a controlar sus sentimientos y confiar en que todo tiene solución.

No rueguen cariño a quien no los valora. Vienen cambios en su vida que les permitirán entender que hay personas que ya no deben seguir a su lado y únicamente deben quedarse con quién en verdad los quiere. Alguien de su familia necesitará de ustedes.

Virgo

No se olviden de dónde vienen y cuál es su camino, tendrán que pasar por varias pruebas que les dejarán lecciones. Podrían iniciar una relación sin compromiso, hablen claramente sobre lo que esperan y no involucren sus sentimientos si no quieren salir lastimados.

No se dejen manipular por sus amigos, podrían cometer errores. Los días en que no tengan ganas de nada, tienen que confiar más en ustedes y poner empeño en lograr sus metas. No se involucren con personas que no los benefician y solamente están buscando cómo afectarlos.

Libra

Si están solteros, seguramente han buscado una relación estable, pero las personas que han llegado a su vida no han sido las indicadas. Dejen de pensar que todos están en su contra, tienen que resolver sus problemas existenciales y su pasado.

No teman a equivocarse, recuerden que el que no arriesga no gana. Cuidado con cambios en sus pensamientos, podrían alejarse de sus sueños. Tiene que tener claro todo lo que valen, dense su lugar y no se dejen caer por nadie.

Escorpión

No se quejen tanto, últimamente ven todo de una manera negativa y podrían afectar su futuro, si las cosas no salen como esperan, tienen que volver a intentarlo. Deben trabajar en su actitud y alejarse de todas las personas que les están haciendo daño, no gasten su energía en quien no los valora ni rueguen cariño a nadie.

Si están en una relación, enfrentarán problemas por celos y podría haber una separación momentánea. Pongan atención a sus sueños, les revelarán grandes verdades.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

Se sienten agotados por que las cosas no están saliendo como esperan, especialmente en el área del amor, mantengan la calma, pronto llegará la persona correcta. Tienen que cuidar su alimentación, podrían subir de peso fácilmente y les costará bajar esos kilos. Que su miedo a quedarse solos o a que vuelvan a lastimarlos no los alejen de abrirse al amor, cada nueva experiencia es una oportunidad para encontrar la felicidad.

Capricornio

Hay momentos en que desean alejarse de todo, tengan paciencia, las grandes pruebas dejan grandes enseñanzas. Dejen de esperar que los demás cambien, no traten de modificar el pensamiento de los otros si no quieren meterse en problemas.

Cuiden sus cambios de humor, podrían generar conflictos. No pueden esperar que los demás actúen como ustedes quieren, cada quien sabe lo que hace. Llegarán muchas oportunidades a su vida, tienen que aprovecharlas

Acuario

Alguien de su pasado volverá a buscarlos próximamente, pero tienen que valorar su presente y no regresar a lo que ya fue. Su buen sentido del humor será una pieza clave para alcanzar sus metas. Llegarán nuevas oportunidades de conocer personas, pero nos entreguen de inmediato si quieren que los tomen en serio.

Eso que están esperando, se materializará en unas cuatro semanas. No se agobien por lo que pudo ser, disfruten el presente. Tendrán que pasar por días complicados pero saldrán adelante. Su familia tiene que ser su prioridad, disfruten de momentos a su lado o podrían arrepentirse.

Piscis

La persona que les gusta tiene otros intereses, ya no gasten su tiempo en ella. Vienen días de reflexión en los que tendrán muy claro qué es lo que quieren y se llenarán de bendiciones. Se darán cuenta de quién en verdad vale la pena y quién es mejor sacar de su vida. En los negocios tendrán éxito y ganancias económicas. Cuiden su corazón, no lo entreguen a personas que no los valoran. Tienen que apreciar lo que tienen y disfrutar de los momentos de felicidad.