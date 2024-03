Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 19 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el martes 19 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Recuerden que todos los cambios significan una oportunidad, aunque en ocasiones no sepan hacia dónde dirigirse, solo reflexionen acerca de lo que necesitan y den el paso siguiente para no cometer errores, no esperen que nada caiga del cielo, ni rindan cuentas a quien no se las pide. Extrañarán a alguien de su pasado, pero si no cierran ese ciclo no podrán consolidar nada nuevo. Nuevos amores tocarán a su puerta, es momento de que piensen en su futuro. Llegarán nuevas oportunidades laborales y económicas.

Tauro

Tienen que empezar de nuevo, perdonen los errores que les han hecho daño, solamente hay una vida y nadie más va a vivirla por ustedes, deben aprender a ser felices tanto en soledad como en compañía, no mendiguen cariño ni atención. Cuidado con pensamientos negativos que podrían hacerse realidad. Aléjense de amores prohibidos, no se dejen vencer por nadie y siempre expresen lo que sienten. Suelen sentirse muy emocionados por una persona, y decepcionarse al día siguiente, no sean perfeccionistas, ni le den tanta importancia a los pequeños detalles.

Géminis

No dejen que nadie juegue con sus sentimientos, tienen que esforzarse para lograr sus metas y que nadie altere sus planes, deben aprovechar el tiempo y mejorar en aquello que les hace perder el control de su vida. Un nuevo amor de tierra lejanas podría tocar a su puerta, no será una relación estable pues la distancia no se los permitirá. Si ya están en una relación, tienen que superar los errores del pasado, perdonen las fallas si quieren consolidar su unión. Si están solteros no pierdan la esperanza, han buscado en los lugares equivocados. Aléjense de relaciones prohibidas, incluso su familia podría salir lastimada.

Cáncer

Si están en una relación, no busquen conflictos por situaciones de su pasado, suelen iniciar discusiones sin razón. En los siguientes días se sentirán de mal humor, cuidado con lastimar a las personas que les importan. No se involucren en cuestiones que no son de su incumbencia, su bienestar debe ser su única preocupación. No descuiden a sus amigos, podrían perder a personas importantes por preocuparse por aquellos que no valen la pena.

Leo

Si están solteros no es porque el amor no sea para ustedes, el problema es que no confían y exigen de más. Aunque son personas fuertes y dominantes, su familia es capaz de doblegarlos. Dejen de pensar en el pasado, planeen su futuro, no arruinen sus metas por preocuparse por aquello que no se pudo concretar. Si están en una relación, no emocionen a otras personas si no quieren perder lo que ya construyeron. Tienen que ser más positivos y seleccionar bien a sus amistades, aléjense de aquellos que solo les causan problemas. En el trabajo han pasado por momentos de estrés, pronto verán la solución. Vendrá la posibilidad de iniciar su propio negocio y ver buenas ganancias.

Virgo

Tengan cuidado con su alimentación, podrían contraer una infección estomacal. Una visita inesperada los hará sentir muy alegres. Cuiden bien sus cosas, podrían perder sus objetos. Tienen que ser más positivos, recuerden que atraen lo que piensan, tanto en casa como en el trabajo. Vienen cambios en su vida sentimental y económica. Podrían extrañar a una persona de su pasado, reflexionarán dándose cuenta que una de las razones por las cuales no funcionó fue culpa suya. Problemas que enfrentaron esta semana los pondrán de mal humor, no se preocupen, todo se solucionará de la mejor manera.

Libra

Recibirán una invitación para involucrarse en un nuevo proyecto o negocio. Tienen que cambiar su actitud y dejar de entregarse a personas que no los valoran, preocúpense solamente por los que siempre les demuestran su apoyo. Si necesitan un consejo acérquense a su familia. Tienen que darse cuenta de qué es lo que necesitan para salir adelante y no caer en problemas tontos. No tengan miedo al cambio, enfrenten lo que viene. Cuidado con lo que sale de su boca, podrían arruinar grandes proyectos. Comenzarán a sentir atracción por una amistad, que no les importe el qué dirán, que nadie los detenga.

Escorpión

No hablen sobre sus planes, están rodeados de envidia. Serán días de mucho trabajo y estrés, necesitan buscar un equilibrio para no sentir tanta presión. Recuerden que nadie es indispensable, dejen todo en claro y no rueguen por cariño o atención, quien de verdad los quiera los va a valorar. Una persona de su familia les dará una gran noticia. Vienen cambios positivos, necesitan tener energía para aprovecharlos de la mejor manera.

Sagitario

Cuidado con la manera en la que se expresan, en ocasiones son muy directos y terminan dañando a personas que son importantes para ustedes, tienen que cuidar su carácter y no ser tan explosivos. No se involucren en conflictos ni pierdan la paciencia, podrán lograr todo lo que se propongan siempre y cuando trabajen en ello. Pongan atención por dónde caminan, podrían sufrir una caída. Si la persona que les gusta no muestra interés, no es la correcta, no pierdan su tiempo

Capricornio

Un amigo podría traicionarlos en los próximos días. La llegada de una persona de piel blanca los ayudará a mejorar en la cuestión económica. Si necesitan un consejo busquen a ese amigo que siempre ha estado para apoyarlos, si se acercan a la persona incorrecta podrían cometer un error. No desaprovechen las oportunidades, abran su corazón a nevos amores, pero no se entreguen rápidamente si no quieren salir lastimados. Una amistad comenzará a sentir otro tipo de amor por ustedes, si no están interesados, no la ilusionen, podrían terminar hiriéndola.

Acuario

No piensen en el pasado, concentren sus energías en sus metas y en lo que tienen que hacer para conseguirlas. Aunque los han lastimado recuerden que solo son aprendizajes, no tengan miedo a volver a enamorarse, solo no cometan los mismos errores, no busquen la perfección. Tienen un corazón bondadoso del que las personas en ocasiones se aprovechan. Si bien ya no tienen miedo a estar solos, abrir su corazón podría ayudarlos a solucionar conflictos de su pasado. Dejen de mendigar cariño a personas que únicamente los tratan mal y no merecen todo lo que dan.

Piscis

Reflexionen bien acerca de las decisiones que tomarán en los próximos días, lo que decidan hoy repercutiría de manera importante en su futuro. El amor llegará en el momento correcto, no se apresuren si no quieren cometer un error. No se dejen guiar por el mal humor, hay muchas personas que les tienen envidia y buscarán cómo seguir perjudicándolos. No permitan que situaciones complicadas en su día a día arruinen su bienestar, tienen que ser más positivos. Cuidado con las personas que los rodean, hay algunas que parecen sus amigos pero en realidad solo buscan sacarles información en su propio beneficio.