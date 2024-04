Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 16 de abril

horóscopos de Nana Calistar para el martes 16 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Vistan de blanco, atraerán la suerte, especialmente si tienen que ir a una entrevista de trabajo o realizar algún tipo de trámite. Llegará la oportunidad de deshacerse de todo aquello que les impide alcanzar sus metas.

Si están en una relación, sus celos afectarán su unión, tienen que dejar de ser tan posesivos. Deben recordar que los verdaderos amigos son pocos.

Tauro

Cuiden su corazón, no se entreguen totalmente por alguien que no vale la pena ni se hagan menos por tratar de encajar en algún lugar.

Tienen que pensar primero en ustedes en vez de gastar energía en alguien que en lugar de beneficiarlos afectará sus sueños, corren el riesgo de perder su libertad. Cuidado con lo que comen, podrían enfermarse, lo mejor es que cocinen en casa.

Géminis

No se dejen caer, en ocasiones se dejan influenciar por la negatividad de otras personas, tienen que ser fuertes. Su familia podría necesitarlos más que nunca, no los descuiden, son lo más importante que tienen.

Si están solteros, no den explicaciones a nadie sobre sus decisiones. No esperen para tomar las oportunidades que la vida les pone. Se darán cuenta de que están rodeados de amistades falsas que solamente los buscan cuando los necesitan, tienen que aprender a lidiar con ellas pues solo buscan afectarlos.

Cáncer

Si están en una relación, cuidado, podría suceder una infidelidad, pero no presionen de más a su pareja ni le quiten su libertad si no quieren perderla. No permitan que la rutina destruya lo que les ha costado tanto trabajo.

Tienen que recordar que quien de verdad los quiera estará para ustedes siempre y no desaparecerá de pronto para luego regresar como si nada, aléjense de aquellos que solo los confunden.

Leo

Si muestran desconfianza a personas que son importantes para ustedes, podrían ocasionar conflictos. Vienen cambios en su economía, saldrán de deudas gracias a un dinero extra que les llegará, no lo gasten en lo que no necesitan ni lo inviertan en cuestiones que saben que no les dejarán ninguna ganancia.

En el trabajo tendrán que pasar por momentos de estrés, pero se darán cuenta de que muchas personas los quieren. Tienen que pensar en el futuro, pero recuerden el pasado para no cometer los mismos errores.

Virgo

Una amistad se siente deprimida, no dejen que su baja energía los afecte. Se enterarán sobre una infidelidad. Tienen que recordar todo lo que valen y el esfuerzo que han puesto para llegar hasta donde están, es momento de esforzarse para mejorar su imagen.

No busquen una relación con personas equivocadas, en este momento lo más importante es su amor propio, hagan aquello que siempre han deseado.

Libra

Tienen que estar abiertos a nuevas oportunidades, especialmente en el amor. Ya no estén quejándose de su pasado, tienen que trabajar por sus sueños y tener claro hacia dónde van.

Ese proyecto que tienen en mente por fin va a consolidarse. Habrá alguna razón especial que los va a impulsar mucho, una persona les dará la fuerza que necesitan para ir tras sus metas. Si están en una relación, los celos causarán conflictos.

Escorpión

Cuidado, alguien cercano ha estado hablando mal de ustedes, no se angustien, es por envidia. Su familia los necesitará mucho en estos días, tienen que estar más presentes. Mejorarán sus ingresos y podrían realizar un viaje.

Si están en una relación y los errores del pasado les están generando conflictos, es mejor que pongan límites, no tienen por qué aguantar situaciones que solo perjudican su unión. No quieran cambiar a los demás, trabajen en ustedes para ser mejores personas.

Sagitario

Tienen que cuidar su amor propio. Una amistad del pasado regresará a su vida. Si están en una relación y su pareja les pide tiempo, dénselo, pero dejen todo en claro. Su corazón ha estado muy expuesto y podrían caer en depresiones.

Se enterarán sobre una verdad que no les gustará, pero tendrán que ser fuertes. Cuidado con la manera en la que se comportan delante de sus amistades, podrían afectar su imagen. Quizá se sientan tristes en los próximos días, pero les ayudará a limpiar su energía y salir fortalecidos.

Capricornio

Si han estado planeando iniciar un negocio, es momento de hacerlo, va a funcionar bien y mejorarán sus ingresos. Tienen que enfrentarse a los problemas, no se dejen caer por nadie. Vienen cambios en su vida, saldrán de su zona de confort y podrán ir tras lo que desean.

Acuario

Son personas que siempre cumplen lo que prometen, el problema es que son impacientes, recuerden que los sueños que tardan son los que dejan más satisfacciones.

No caigan en provocaciones, traten de controlar su carácter si no quieren cometer un error. Si su pareja ya no quiere estar con ustedes o se muestra indecisa, no rueguen amor, tienen que valorarse más y conocer a nuevas personas.

Piscis

Reflexionarán mucho y se mostrarán un poco cansados y desanimados, pero poco a poco se sentirán más fuertes y tendrán ganas de intentar algo nuevo para ir tras sus metas.

Cuidado con chismes, traten de no faltar a reuniones pues hablarán mal a sus espaldas. Pronto podría consolidarse una relación, pero tienen que darle seguridad a la persona que les interesa, tiene miedo de salir lastimada.