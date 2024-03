Los horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 12 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el martes 12 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Si se han distanciado de una persona que es importante para ustedes busquen la manera de aclarar todo, aunque no tengan la culpa fomenten la reconciliación, no dejen pasar más tiempo. Se enterarán que un examor está hablando mal de ustedes. Están en un ciclo muy fértil, cuidado si no está en sus planes embarazarse. Alguien de su familia los va a traicionar. Si alguien de su pasado quiere volver a su vida, recuerden cuánto los lastimó y no den segundas oportunidades.

Tauro

Se darán cuenta de por qué algunos de sus planes no se han concretado. Tienen que cuidar su alimentación, se han descuidado y han subido de peso. Pongan atención por dónde caminan, podrían sufrir una caída o golpe. La persona que tanto les gusta también comenzará a sentir interés, anímense a dar el primer paso, podrían iniciar una buena relación, si no se atreven un tercero podría arruinarlo todo.

Géminis

Deben confiar y valorar a quienes siempre han estado para ustedes. Tendrán que enfrentar pruebas, apliquen las lecciones que han aprendido del pasado y no se dejen vencer. No se muestren vulnerables ante cualquiera, hay personas que no quieren verlos triunfar. No confundan amor con un romance pasajero, no entreguen su corazón a la primera si no quieren salir heridos.

Cáncer

Su buen corazón les permitirá consolidar su relación con esa persona que llegó hace poco tiempo a su vida. No tienen por qué aparentar ni cambiar por nadie, las personas que valen la pena los aceptarán como son. Si están en una relación, tienen que darle más libertad a su pareja y confiar en ella, no sean celosos. No caigan en la tentación de relaciones prohibidas, podrían terminar envueltos en problemas y escándalos. Cuiden sus cosas podrían sufrir una pérdida material. Deberán enfrentar pruebas que los harán querer renunciar, demuestren de qué están hechos y sigan adelante.

Leo

Los cambios son buenos si son para ser mejores personas. Aprovechen que vienen días de muchas alegrías, reflexionen sobre lo que desean para su futuro, pero piensen en positivo porque podría hacerse realidad. Una persona de su pasado los buscará, cuidado, podría meterlos en problemas. Piensen antes de hablar, podrían generar conflictos. Se enterarán que alguien está hablando mal de ustedes y se pondrán de mal humor, pero no lo tomen en serio, que no les afecte.

Virgo

Tienen que aprender a estar solos, no necesitan de nadie para ser felices, pero si llega una persona especial recuerden que solo es su complemento, no puede ser su única razón en la vida. Vienen cambios positivos en lo laboral que les permitirán ganar más dinero, podrían iniciar un negocio con un amigo, no dejen pasar la oportunidad y vayan tras sus metas. Reflexionen sobre lo que quieren en su vida, están en un momento en el que podrán materializar lo que deseen.

Libra

Podría llegarles una buena oferta de trabajo. Hay dos personas cercanas a ustedes que no tienen buenas intenciones. Se darán cuenta de cómo el karma ha ido tras aquellos que alguna vez los lastimaron. No desechen ese proyecto que tienen en mente, podría llevarlos al éxito financiero. Tendrán fuertes cambios de humor, cuidado, podrían dañar a quienes quieren. Tienen que reflexionar hasta dónde quieren llegar y no dejarse caer por nadie, su mejor motor será su familia.

Escorpión

Necesitan salir de la rutina, de lo contrario tendrán cambios de ánimo que solo los afectarán. Si una persona cercana les pide su ayuda no duden en dársela, serán recompensados por ello. Aunque su familia es lo más importante, tienen que ponerse primero y no querer resolver la vida de los demás. Dejen el pasado atrás y preocúpense por construir su futuro, dejen que todo tome su rumbo, no necesitan de nada para ser felices.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

Si tienen planeado un viaje, cuidado, quizá no sea lo que esperan y podrían terminar perdiendo. Si están en una relación, tienen que dejar el control, tienen que respetar la libertad de su pareja. Vienen cambios importantes, tendrán dudas sobre las decisiones a tomar. Dejen de buscar amor y atención de personas que no valen la pena y solo lucen bien por fuera. Vayan tras sus sueños, pronto podrían cambiar de trabajo e incluso de ciudad.

Capricornio

Podrían vivir un romance pasajero, un amor de una noche con alguien que ya conocen. Aléjese de personas falsas que solo los buscan cuando los necesitan. Administren bien su dinero, entrarán en una racha complicada que podría dejarlos endeudados. Si la persona que les gusta les ha demostrado que no es de confiar, ya no pierden tiempo, no va a cambiar. Tienen que disfrutar del presente y valorar lo que tienen.

Acuario

El amor tocará a su puerta, pero deberán ser pacientes y empáticos, sin dejarse manipular, si de verdad los quieren los aceptará con sus defectos y virtudes. No dejen pendientes si no quieren después arrepentirse y deprimirse. No se dejen caer por críticas negativas. Tienen que volver a entregar su corazón. Atrévanse a apostar por ese proyecto que tienen en mente, tendrán éxito. Alejen de su vida a personas envidiosas que solo obstaculizan su camino.

Piscis

Su mal genio los está alejando de sus metas, deben guardar la calma y ser más pacientes, si tienen una mentalidad positiva verán buenos resultados. Si están en una relación no dejen que los celos los afecten, si no confían en su pareja su unión no se fortalecerá. Cuiden más de su salud, necesitarán estar bien para enfrentar lo que viene. Si están solteros, el amor tocará a su puerta, pero no se entreguen tan rápido, no pueden dar sin recibir nada a cambio, de lo contrario solo saldrán lastimados.