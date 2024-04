Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 8 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el lunes 8 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

Están rodeados de varias personas que se la pasan quejándose de su situación, lo mejor es que se alejen para que no les afecte su energía negativa. Tendrán la necesidad de recuperar a alguien del pasado, si pueden solucionar los conflictos, adelante.

Tienen que luchar por cumplir sus sueños, trabajen y esfuércense para no perder las oportunidades que se les están presentando. No se dejen manipular por nadie, tienen que tomar el control de su vida porque están rodeados de personas falsas que podrían afectarlos.

Tauro

Deben aprender a confiar de nuevo si quieren que el amor entre a su vida. Vienen cambios importantes, pero no se adelanten, vayan paso a paso. Si están en una relación, conozcan mejor a su pareja, hay varios aspectos positivos que todavía no se han revelado.

Tendrán mejoras en lo económico, apuesten por ese negocio, les dejará buenas ganancias. Deben dejar el pasado atrás, concéntrense en su presente y su futuro. Si no cambian los errores que cometen, tendrán que enfrentar las consecuencias.

Géminis

Tendrán que decidir entre dos amores, pongan atención, uno de ellos únicamente los quiere por su físico y no les ofrece nada serio. Si ya están en una relación y su pareja se muestra distante, el problema puede ser la rutina, necesitan buscar la manera de revivir la llama de la pasión.

Pasarán un encuentro amoroso con una persona especial, disfruten y no le den explicaciones a nadie. La vida les devolverá todo lo que han entregado y este mes recibirán noticias que los pondrán muy felices.

Cáncer

Vienen cambios a su vida que les permitirán conocer a nuevas personas y renovar sus amistades. Una persona de su familia se enfermará, no se preocupen, no será nada grave. Vayan por mejores oportunidades en su trabajo.

Próximamente conocerán a alguien que los hará dudar de su relación actual, lo mejor es que no pierdan aquello que han construido. Si están buscando un trabajo, necesitan moverse más, no se desesperen, las ventas podrían ser la solución.

Leo

Cuidado con sus cambios de humor, podrían afectar a todos a su alrededor. En el trabajo, podrían enfrentar conflictos por nuevas actividades. Al fin entenderán el porqué sucedieron algunas cosas en su pasado.

Si están en una relación tienen que dejar los celos atrás, si no confían en su pareja, lo mejor será terminar. Verán consolidar ese negocio que han traído en mente desde hace tiempo. Podrían comenzar una nueva relación, pero no será algo a largo plazo. Cuidado con contar sus secretos a cualquiera, después podrían verse involucrados en chismes.

Virgo

Tienen que concentrarse en el presente, si alguien del pasado regresa no será para ofrecerles nada diferente. Deben fomentar su amor propio y no querer resolver la vida de los demás. En el amor, se sentirán melancólicos, pues extrañarán a una ex pareja.

No deben olvidar que la vida es corta y tienen que disfrutarla, no se queden con ganas de nada y valoren lo que tienen a su alrededor. Si esa persona que les gusta no está haciendo nada por ustedes, no pierdan el tiempo y enfoquen su energía en quien sí esté dispuesto a valorarlos.

Libra

Podrían sentirse tristes al recordar un ex amor, pero tienen que saber que no estaba destinado a ser. Vienen buenas oportunidades en el área de los negocios. Tienen que ser más egoístas y pensar primero en ustedes.

Si una relación no es recíproca, tienen que reflexionar si vale la pena o no. Se sentirán melancólicos recordando a personas que ya no están con ustedes. Aléjense de aquellos que solo los buscan cuando los necesitan, tienen que ser más fuertes para que no jueguen con sus sentimientos.

Escorpión

Si tienen dudas sobre su pareja, dense un momento y aléjense, si esa persona de verdad los quiere luchará por ustedes. No confundan la pasión con el amor, tienen que ser más fuertes y conscientes, para que no los lastimen. No se entreguen totalmente de inmediato, deben ser más desconfiados.

Tendrán que pasar por una situación que los hará valorar a quienes tienen a su alrededor. Cuidado con sus próximas acciones, si cometen errores podrían pagarlos muy caros, tienen que creer solo en las acciones y no en palabras.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

No rueguen atención de nadie, tienen que valorarse a ustedes mismos, quien de verdad los quiera luchará por ustedes. Cuidado con la manera en la que se comporten en público, podrían afectar su imagen.

Son personas fuertes que siempre cumplen lo que se proponen y más vale no tenerlos como enemigos pues no les importan las consecuencias. Si están en una relación, no duden del amor de su pareja, tienen que confiar en ella. Recuerden quiénes son y no cambien por querer complacer a los demás.

Capricornio

En los próximos días se enterarán de que las personas que les hicieron daño en el pasado están pagando por ello. Dejen de poner atención a la vida de los demás, tienen que pensar en ustedes. Son personas nobles, tienen que cuidar sus relaciones, pues podrían involucrarse con quienes solamente se quejan y los llenan de energía negativa. Este mes pasarán muchas aventuras y encontrarán la estabilidad que están buscando, conocerán a una persona que los comprenderá y los ayudará a ser mejores.

Acuario

Se sentirán cansados y confundidos, recibirán una noticia sobre alguien que fue muy importante para ustedes, pero comenzarán a sanar las heridas para seguir avanzando. Vienen muchos cambios en su interior.

No confíen rápidamente en las personas si no quieren salir lastimados y decepcionados. No es momento de parar, vayan tras sus sueños, muchos están por realizarse. No se preocupen por aquello que no tiene solución, tienen el poder de hacer todo lo que se propongan sin ayuda de nadie.

Piscis

Están en una etapa en la que lograrán sus planes y metas, las personas que no creyeron en ustedes se sorprenderán, la vida los está llevando a donde tienen que estar. No permiten que los demás los afecten con sus malos comentarios, no se dejen caer por nadie. Será una semana de mucho estrés, cuiden su salud, podrían contraer una infección. Por las noches reflexionarán acerca de lo que han hecho y los siguientes pasos que deben dar.