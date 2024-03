Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 4 de marzo

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el lunes 4 de marzo.

Aries

Pasarán por días de mucha reflexión, vienen cambios y tendrán que enfrentarse a personas que querrán obstaculizar sus sueños. Tendrán que pasar por una situación complicada en la que será necesario tomar decisiones importantes. Deben poner límites a quienes se la pasan criticándolos y roban su energía. Se enterarán de que un amigo ha estado hablando mal de ustedes.

Tauro

Vienen cambios a su vida, no caigan en tentaciones que los podrían llevar a arriesgar su relación de pareja. Tendrán noticias positivas de alguien que es importante para ustedes. No tengan miedo a estar solos, tienen que aprender a convivir con ustedes mismos para no buscar a personas del pasado. Que no los afecten las críticas y los malos comentarios. Es posible un cambio de auto o de casa, no tengan miedo.

Géminis

Se enterarán que amistades han estado esparciendo chismes sobre ustedes, no les den importancia ni se mortifiquen, solamente hablan por envidia, no caigan en provocaciones. Hay personas que les han hecho daño y querrán justificarse, podrán identificar cuando alguien les esté mintiendo. Si están en una relación no despierten sentimientos en alguien más. Cuidado con lo que dicen podrían afectar a personas que quieren.

Cáncer

Tienden a ser muy exigentes y a pedir que todo se haga rápido, tienen que tener más paciencia, no todos van a soportar su manera de ser. Cuidado con caídas y fracturas. Si están en una relación pasarán por una situación que fortalecerá su lazo. Hay una persona cercana que les tiene envidia. Cuidado con sus cambios de humor. Se enterarán sobre un chisme de una persona del pasado, no dejen que les afecte.

Leo

Debido a traiciones, últimamente se sienten deprimidos, necesitan olvidarse de todo eso y alejar a las personas que solamente les estorban. Por un malentendido podrían perder a una amistad. Cuidado con dar su opinión si no se las piden en el ámbito familiar. Tienen que trabajar por sus sueños, no dejen nada para después. No se entreguen a quien solo los busca cuando los necesita, terminarán lastimados. Cuiden su salud podrían presentar alguna enfermedad respiratoria.

Virgo

Al fin podrán realizar ese viaje que llevan mucho tiempo planeando. Algunas personas se alejarán de ustedes, se darán cuenta de que es lo mejor, pues solamente servían para la fiesta y no para su desarrollo personal. Tendrán que esforzarse para lograr sus objetivos, la vida lo recompensará. Si están solteros, no es el momento para buscar una relación, enfóquense en sus sueños a corto plazo. Tampoco firmen nada o realicen trámites, si les ofrecen un nuevo trabajo, analicen bien antes de tomar la decisión.

Libra

Recibirán una buena noticia en su casa que los pondrá muy felices. Si ha habido problemas en su trabajo, todo se solucionará de la mejor manera. Olvídense de rencores y venganzas, todo tiene solución. Han tenido la oportunidad de volver a encontrar el amor, pero la han desaprovechado por estar pensando en el pasado. Atrévanse a ir tras sus sueños sin dar explicaciones a los demás, ustedes son los únicos responsables de sus decisiones. Tienen que ser más empáticos con los otros, cada quien tiene su ritmo.

Escorpión

Tienen el deseo de tener una relación estable, es momento de que asuman un compromiso, un nuevo amor está por llegar con el que pasarán grandes momentos de pasión, vayan por lo grande y arriésguense. No dejen que nadie los manipule, ustedes son los únicos responsables de sus decisiones. Sentirán rencor por alguien que los traicionó, pero la vida les dará una segunda oportunidad para volver a confiar y arreglar los errores. Habrá problemas en la familia, tienen que aclararlo todo y buscar soluciones. No tomen la decisión de dejar un empleo hasta que no tengan seguro el otro.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Cuiden su salud, podrían adquirir una infección o presentar una alergia en su piel. No den segundas oportunidades a quien ya los traicionó. Sus cambios en su estado de ánimo podrían afectar a personas que son importantes para ustedes. No se dejen caer por comentarios de otras personas, tienen que cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades, dejen el pasado atrás y olviden a quien les hizo daño.

Capricornio

Tienen que arreglar su casa si quieren dejar fluir la energía positiva. Aprendan a disfrutar de las nuevas oportunidades y olvídense del pasado. Vienen movimientos en el área del dinero. No se entreguen totalmente a personas que no los valoran. Será una semana intensa, les costará confiar en quienes los rodean debido a las malas experiencias de su pasado.

Acuario

No aparenten algo que no son, si están seguros de lo que quieren podrán lograrlo, pero no dejen de esforzarse, nada les caerá del cielo. Si están en una relación no manipulen a su pareja, traten de controlar su mal humor y olvídense de conflictos pasados. Vienen cambios que los harán madurar y podrán alejarse de personas que les han hecho daño. Llegará la oportunidad de pasar momentos de pasión, pero no involucren su corazón, será algo pasajero. Antes de tomar una decisión importante, piensen bien las cosas y si es necesario busquen consejo.

Piscis

Una amistad está teniendo sentimientos de amor por ustedes, pero están en un momento en el que no quieren confiar en nadie. Llegará la oportunidad de iniciar nuevos proyectos y de hacer un viaje. No quieran cambiar la manera de pensar de los que los rodean, preocúpense solamente por ustedes y las decisiones que tendrán que tomar. Podrán ver la realidad de personas a su alrededor y dejarán de esperar lo que saben que no les darán.