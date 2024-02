Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 26 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el lunes 26 de febrero.

Aries

Dejen de preocuparse por cuestiones que ni siquiera han sucedido solo se alejarán de sus objetivos. Deben empezar de cero, reflexionen bien qué es lo que desean, si piensan en negativo podrían atraerlo. Podría llegar un nuevo amor, tienen que recordar que lo importante es el interior y no el físico.

Tauro

Tienen que pasar más tiempo con su familia, recuerden que ellos son los que siempre los apoyarán. No den segundas oportunidades a quienes ya los lastimaron. Cuiden bien sus cosas, podrían sufrir pérdidas materiales. Si están en una relación y sienten distante a su pareja, hablen sobre lo que está pasando, podría haber un tercero interponiéndose entre ustedes, fomenten la comunicación y no sean impulsivos, pregunten qué le está haciendo falta. Antes de invertir su dinero en un proyecto busquen asesoría.

Géminis

Tienen que cuidar más de su salud, especialmente en el tema gastrointestinal, pues podrían presentar malestares. Se sentirán estresados debido a preocupaciones en su trabajo, todo cambio será positivo, tienen que confiar en su sexto sentido, la vida recompensará su esfuerzo. Tienen que ponerse primero, si están solteros, no es el momento de buscar pareja, confíen en que todo fluirá y disfruten de su propia compañía. Hay personas que intentarán ponerles obstáculos en su desarrollo profesional, tienen que confiar en sus habilidades.

Cáncer

Tienen que aprender a disfrutar al máximo el momento, dejen atrás el pasado y preocúpense por su presente. Cuidado con a quién le cuentan sus intimidades, si no quieren tener problemas. No gasten en aquello que no necesitan, viene una racha complicada para su economía. Tienen que confiar en su pareja y alejarse de los celos, lo mejor es que hablen directamente. Si tienen algún conflicto en el trabajo, deben respetar los puntos de vista de cada persona y llegar a acuerdos, es su oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo.

Leo

Reflexionen sobre lo que quieren en su vida, están en el momento adecuado para atraer lo que desean. Piensen antes de hablar si no quieren cometer errores, tienen que controlar su sinceridad y estar seguros de lo que van a decir. Si están en una relación es probable que hayan estado descuidando a su pareja y reciban reclamos, tienen que poner más atención a su amor.

Virgo

No dejen que nadie se interponga entre sus sueños, los astros les dicen que están en la mejor etapa para lograr todo lo que se propongan. Cuidado con su ego podrían terminar haciéndole daño a personas que son importantes para ustedes. En el dinero vendrá una mejora. Si están solteros, aprovechen su buen corazón para conquistar a la persona que desean, pero cuidado con enaltecer a quienes no lo merecen. Si ya están en una relación tienen que ser sinceros sobre sus sentimientos, hablen abiertamente sobre lo que sienten. Antes de tomar una decisión con respecto a su economía, definan bien sus objetivos.

Libra

No dejen que nadie se interponga en su camino, tienen todo para ser felices, pero tienen que dejar de desperdiciar el tiempo en cuestiones sin importancia, deben madurar y cambiar su actitud. Si están en una relación y hay algo que les preocupa, lo mejor es que sean prudentes y no hablen todavía con su pareja, esperen un poco,

llegará el momento oportuno, pongan todas las condiciones para que puedan comunicarse de la mejor manera y fortalecer su relación. En el dinero podrían enfrentar problemas económicos.

Escorpión

Su sinceridad y carácter podrían alejar a personas y traerles problemas. Tienen que confiar en su capacidad, no permitan que la negatividad de alguien más los afecte e involucre en cuestiones que no les corresponden. Si están en una relación, busquen nuevas maneras de fortalecer la unión con su pareja. Si tienen que firmar un contrato importante, no tomen decisiones precipitadas, busquen la asesoría adecuada.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

No se involucren en chismes ni en problemas que no les corresponden. Si tienen el deseo de alejarse de todo, no actúen por impulso, después se arrepentirán. Tienen que reflexionar hacia dónde se dirigen y cómo van a lograr las metas que tienen en mente. Próximamente, llegará una persona a su vida con quien pasarán grandes momentos y se sentirán muy enamorados. Si tienen que negociar, deben tener muy claro qué es lo que desean para poder lograr sus metas.

Capricornio

Recibirán una buena noticia próximamente que los pondrá muy felices, la vida les acercará nuevas oportunidades, tienen que tomarlas, especialmente si tienen que ver con el amor. Si ya están en una relación despertará la pasión y disfrutarán de momentos especiales. Podrían tener conflictos en su familia por cuestiones de dinero, mantengan la calma y busquen soluciones juntos.

Acuario

Deben dejar el pasado atrás, no guarden rencores, tienen que perdonar pero no volver a caer en los mismos errores. Podrán enterarse de algo que los pondrá de mal humor. Llegarán nuevos amores a su vida, déjense de dudas y entréguense por completo, podrán superar cualquier obstáculo que se presente. Recibirán un dinero extra, no lo gasten de inmediato, tienen que ahorrarlo para la racha que viene.

Piscis

Tienen que controlar su carácter, en ocasiones se desquitan con quien no lo merece. No se involucren en cuestiones que no les corresponden ni traten de resolver la vida de los demás, preocúpense solo por ustedes si no quieren tener problemas. Si están en una relación, es momento de dedicar más tiempo a su pareja y hablar sobre sus metas para fortalecer su unión. En el trabajo, no permitan que terceros influencien sus decisiones, pronto serán recompensados por todo el esfuerzo que han puesto.