Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 25 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el lunes 25 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Cuidado con vecinos que tienen envidia a su familia y podrían afectarlos. Podrían tener un problema con una amistad debido a chismes. Un amor del pasado querrá regresar a su vida, únicamente buscará causarles problemas, no den segundas oportunidades.

Tienen que ponerse en primer lugar, se han descuidado mucho, inviertan en su imagen. No dependan de nadie, tienen que ser fuertes, no se dejen manipular. Cambios en el área laboral.

Tauro

Pongan atención a sus sueños, podrían indicarles lo que viene en el futuro. Tendrán mucha suerte en juegos de azar, pero no apuesten dinero que no tienen. Vendrán cambios que los harán madurar y alejarse de personas que no les aportan nada a su vida.

Tienen que cambiar su actitud y no dejarse guiar por el ego, si son humildes atraerán la abundancia. Podrían tener algunos problemas económicos, han gastado mucho en cosas que no necesitan. Pasen más tiempo con su familia, recuerdan que ellos son lo más importante. No olviden que todas las acciones que realicen regresarán a ustedes por triplicado.

Géminis

No caigan en conflictos con su familia, aprendan a escuchar y callar. Podría haber un cambio de casa. Que no les importen las críticas o los comentarios negativos. El amor podría tocar a su puerta, podrían conocerlo a través de una red social.

Pongan atención a las señales, llegarán nuevas oportunidades laborales. Su energía positiva los ayudará a atraer a muchas personas a su vida, pero tengan cuidado, algunos solamente podrían utilizarlos.

Cáncer

No dejen que los comentarios negativos los afecten, tendrán que pasar por pruebas y situaciones complicadas, pero saldrán fortalecidos y aprenderán las lecciones. Cuiden su corazón, no permitan que nadie los lastime.

Pongan atención a sus sueños les revelarán una gran verdad. Si está en una relación, los celos, en lugar de alejarlos, podrían fortalecer su unión. Olviden el pasado y dejen que la vida se encargue de cobrar factura a todas aquellas personas que les hicieron daño.

Leo

Una persona que ya no está físicamente en este mundo les dará una señal para que sepan que los acompaña y cuida. Si están en una relación, es hora de dar el siguiente paso y comprometerse.

Alguien importante para ustedes se alejará de su vida, deben aprender a soltar, nadie merece que aguanten desprecios y malas actitudes. Si están solteros, se debe a que se han preocupado únicamente por el físico, tienen que ver el interior.

Virgo

En el amor podrían iniciar una relación estable, pero no sean tan exigentes, tienen que estar dispuestos a dar lo mismo que piden. Si están en una relación, su pareja estará muy cariñosa, pero es porque busca algo. Un amigo necesitará mucho de su ayuda. En el trabajo, hay una situación que les causará estrés, pero al final recibirán buenas noticias, ese ofrecimiento que están esperando será mejor de lo que desean.

Libra

Tienen que enfocarse en lo positivo, tienen muchos proyectos en mente que no se han consolidado por falta de tiempo. Vienen días de reflexión, se alejarán de relaciones que no les dejan nada bueno, que no les afecte.

No permitan que nadie los haga menos, tienen que reconocer cuánto valen y lo que merecen en su vida. Cuidado con una noticia que llegará, no malinterpreten lo que les digan.

Escorpión

Dejen de pensar de manera negativa. En el trabajo vienen cambios positivos, pero tienen que esforzarse y hacer todo de la mejor manera. No entreguen tanto si no reciben en la misma proporción, vienen cambios que los ayudarán a valorarse más. Si no saben qué camino seguir es porque su corazón se ha endurecido debido a las traiciones que han sufrido en el pasado.

Sagitario

Cuidado con su mal humor, podría ocasionarles problemas. Tendrán que superar pruebas que les van a enseñar a valorar lo que tienen a su alrededor, tienen que saber cuáles son sus prioridades y preocuparse por aquellos que aman, aléjense de lo que no los hace felices. Si está en una relación, entrarán en una etapa de compromiso. Saquen de su vida todo aquello que les ha hecho daño y que está afectando su presente.

Capricornio

Si están solteros les será difícil encontrar una pareja si no tienen claro qué es lo que quieren en su vida, suelen cambiar muy rápido de opinión y están perdiendo oportunidades.

Tienen que pensar de manera más positiva, si se quejan de todo, se convierten en personas débiles de las que pueden aprovecharse. Vienen oportunidades en el trabajo.

Acuario

Dejen de rogar atención de quien no los valora, recuerden que la vida sigue y no se detiene por nadie. No busquen cambiar la manera de pensar de los demás, respeten otros puntos de vista y no traten de tener el control todo el tiempo. No teman al cambio, especialmente en el trabajo, es lo que necesitan. Tienen que expresar lo que sienten si no quieren perder a personas importantes para ustedes.

Piscis

Tienen que cerrar ciclos e iniciar desde cero, están desperdiciando el tiempo en cuestiones que no les han dejado nada, deben recordar que solamente tienen una vida. Amores del pasado regresarán, no les traen nada nuevo, así que no den segundas oportunidades. Sus cambios de humor podrían ocasionar problemas en su interior, no sabrán qué decisión tomar, denle tiempo al tiempo y piensen bien antes de actuar.