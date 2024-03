Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 18 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el lunes 18 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Si están en una relación y han sentido distante a su pareja, denle su espacio, algunas veces son muy demandantes. Sentirán la necesidad de buscar a alguien de su pasado, que solamente sea para cerrar el ciclo, no den segundas oportunidades ni cometan los mismos errores. Alejen de su vida a todas las personas que no les ofrezcan nada positivo y únicamente lo llenen de problemas y mal humor. La vida les acercará nuevas oportunidades, no las dejen pasar.

Tauro

En el trabajo todo se visualiza de manera positiva, si buscan oportunidades de crecimiento las encontrarán. Tienen que cuidar su alimentación si no quieren subir rápidamente de peso. Dejen que el karma se encargue de las personas que los lastimaron, la vida pondrá a cada quien en su lugar. No caigan en provocaciones, tiene que controlar su carácter si no quieren arrepentirse de lo que digan.

Géminis

Si las cosas no salen como esperan, tengan paciencia, tendrán que seguir intentando hasta lograr lo que quieren, si tienen cambios en su manera de pensar verán nuevos resultados, es momento de dejar la rutina. Tienen que aprovechar lo que tienen en su presente y dejar de perder el tiempo. Quien de verdad los quiera se los demostrará y no les causará problemas. Se enterarán que un ex amor ha estado afectándolos.

Cáncer

Cuidado con una amistad que estará muy cercana a ustedes, únicamente quiere obtener información, no digan nada, podrían volverse en su contra. Vienen cambios en su vida que los harán madurar, tienen que cambiar su rutina y retomar los proyectos que habían dejado pendientes. Quien de verdad los quiera tendrá que esforzarse por y darles su lugar y valor, pero no tengan expectativas. Que su miedo a quedarse solos no los lleve a cometer los mismos errores.

Leo

Vienen cambios que los beneficiarán mucho, pero sus emociones estarán muy intensas. Tienen que cuidar su cuerpo y su autoestima para poder salir adelante y alcanzar el éxito. Si quieren tener una relación estable, tienen que dejar de ser tan exigentes. Si están en una relación, los celos podrían ocasionar una separación momentánea. En el área del dinero vienen muchas mejoras, especialmente si tienen un negocio, habrá buenas ventas.

Virgo

Tengan cuidado con sus pertenencias, podrían sufrir la pérdida de un objeto. Conocerán a alguien que se convertirá en una buena amistad con quien pasarán grandes momentos. Pongan atención a sus sueños, podrían indicarles qué es lo que va a pasar. No tengan miedo a los cambios, gracias a estos vendrán mejores resultados. Si están en una relación y su pareja obstaculiza sus sueños, lo mejor es que se alejen si no quieren terminar siendo manipulados, no rueguen amor. Cuidado con su estado de ánimo, podrían caer en depresiones injustificadas.

Libra

Tienen que dejar atrás todas esas cuestiones negativas que no los están dejando avanzar. Verán consolidar un negocio que han traído en mente y les traerá ganancias. Deben dejar los celos con su pareja, tienen que confiar más en ustedes. Habrá momentos en que querrán alejarse de todo, tengan paciencia, la vida los recompensará. Traten de descansar si no quieren presentar problemas de salud.

Escorpión

Próximamente vienen cambios en su vida que podrían afectar mucho su círculo de amistades, tengan cuidado, a veces se toman atribuciones que no les corresponden y la vida los hará pasar por una prueba en la que entenderán por qué tienen que pasar por ciertas situaciones. Reflexionen bien sobre lo que quieren en su vida si no quieren cometer errores. Tienen que dar tiempo para que tanto el amor como el trabajo tomen el rumbo correcto, no se adelanten. No se depriman si no ven sus sueños materializados, tienen que ser constantes para ver resultados.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

No se dejen manipular por nadie, tomen el control de su vida, están rodeados de personas falsas que los meterán en problemas. Habrá cambios intensos en su ánimo, unos días se sentirán felices y otros querrán olvidarse de todo. Se sentirán nostálgicos por una persona que ya no está con ustedes, únicamente agradezcan lo que vivieron juntos y sigan su camino. Vienen cambios importantes que les dejará lecciones y alegrías.

Capricornio

Conocerán a una persona que se convertirá en una buena amistad. Cuidado con cambios repentinos, las decisiones apresuradas podrían ocasionarles conflictos. Tienen que pensar de manera positiva para atraer buenas energías a su vida. Llegará un dinero extra que les ayudará mucho. Olvídense del rencor y la venganza, tienen que aprender a perdonar, pero no vuelvan a confiar en quien los afectó. No tengan miedo a enfrentar lo que viene en su vida, será una etapa llena de cosas positivas.

Acuario

No sigan por caminos que saben que no los están llevando a lo que desean. Tienen que ser empáticos con los demás, cada quien toma sus propias decisiones. Un ex amor ha pensado mucho en ustedes y los buscará. Cambios en su economía, les llegará un dinero extra que les permitirá pagar deudas. No se desanimen si sus planes no salen como esperan, va a tardar tiempo, pero verán resultados. Olvídense del pasado y ábranse a nuevas oportunidades.

Piscis

Verán cambios repentinos en los planes que tienen. Cuidado con chismes en la familia. No traten de aparentar algo que no son para complacer a los demás. Pongan atención si van a realizar trámites, podría quedar un pendiente sin arreglar. Pasarán por una situación que los hará valorar a las personas que quieren, tienen que pasar más tiempo con ellos y agradecer todo lo que les dan.