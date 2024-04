Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 15 de abril

horóscopos de Nana Calistar para el lunes 15 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Tendrán que pasar por una situación complicada que los hará valorar todo lo que tienen en su vida y darse cuenta de que hay muchos motivos para seguir con sus proyectos, no se dejen caer, salir adelante es su responsabilidad y no de los demás. Un amor del pasado podría regresar, no le abran las puertas, podría meterlos en problemas, no se involucren. Que las críticas de otros no los hagan sentir mal.

Tauro

Vendrá una oportunidad para que mejoren en el área económica. Se reencontrarán con alguien de su pasado y se van a dar cuenta de lo bien que les ha ido en comparación con quienes les hicieron mal. En ocasiones molestan a los demás por su terquedad, aunque no tengan la razón defienden lo que piensan. Volverán a rogar cariño por alguien que ya las dejó claro que no está interesado, no pierdan el tiempo. Una amistad los decepcionará, dejen que todo tome su curso, no se preocupen de más, regresará arrepentido cuando menos lo imaginen.

Géminis

Dejen de preocuparse por cuestiones que únicamente los afectan y los hacen sentir mal, ustedes son los únicos responsables de su destino, no se dejen caer por nadie. Si la persona que les gusta no quiere dar el siguiente paso, mejor busquen otras oportunidades. Escuchen y acepten las críticas de otras personas, están acostumbrados a solo juzgar a los demás. Los celos podrían afectar a una amistad. Les llegará un dinero extra. Dejen de cuestionar la vida de los otros, no se metan en donde no los llaman.

Cáncer

Si están en una relación, tienen que darle tiempo a su pareja, es común que lleguen a sentirse cansados y que quieran renunciar a todo en vez de resolver los problemas. No tengan miedo al cambio, sucederán situaciones complicadas, pero no dejen que los demás los manipulen, tienen que concentrarse en su vida. Cuidado por donde caminan, podrían sufrir una caída. Madurarán y verán su vida de manera diferente, se darán cuenta de lo fácil que es sentirse felices.

Leo

Se enterarán sobre algo con respecto a una amistad que los va a dejar reflexionando, no juzguen, que cada quien vive su vida como quiere. Tienen que tener claro hacia dónde se dirigen, dejen ese humo en su cabeza. Si están solteros, en ocasiones es porque abrazan de más a su soledad y cuando alguien llega a su vida tienen miedo a comprometerse y a que limiten sus sueños, pero amores nuevos se aproximan

Virgo

No guarden rencor, pero tampoco olviden para evitar caer en los mismos errores. Cuidado con su carácter, explotarán sin razón y pueden lastimar a personas que son importantes para ustedes. Tienen que cerrar ciclos y alejarse de todos esos recuerdos que les hacen daño. Tendrán que aprender de quienes es mejor alejarse y a quiénes conservar en su vida, olvídense de personas falsas que no contribuyen a su felicidad.

Libra

Es momento de que comiencen a trabajar en sus sueños, dejen de quejarse, tienen que buscar la manera de mejorar y conseguir lo que desean. Podría venir un cambio muy importante que transformará su manera de ver la vida. Deben creer en su capacidad para lograr todo lo que se propongan. Aléjense de los chismes. Tienen que empezar a planear ese viaje que tanto han deseado, si no lo hacen este año después podría ser complicado.

Escorpión

Su vida podría cambiar próximamente, es momento de renovarse y buscar nuevas metas. Quizá pasen por una situación que los haga caer, pero tienen que levantarse fortalecidos, confíen en su familia. Que nadie arruine su bienestar, disfruten de todo a su alrededor y no pierdan el tiempo en tristezas. Pasarán grandes momentos al lado de su familia o con sus amigos, disfruten cada día como si fuera el último y dejen de quejarse.

Sagitario

Se darán cuenta de que el amor ya no es lo más importante en su vida. Tienen que preocuparse únicamente por ustedes, no le den importancia a las decisiones de los demás. Pasarán un momento muy agradable con su familia y sentirán paz interior. Reflexionarán acerca de la manera en la que se ven y se sienten. Confíen en sus decisiones, que nadie influya en ellas. Tienen que aprender a valorar a quienes los quieren y lo que tienen en su vida.

Capricornio

Pasarán grandes momentos al lado de su familia, habrá mucha unión y se enterarán de situaciones que los unirán más. Encontrarán la felicidad en las pequeñas cosas que los rodean. Estarán muy volubles, lo mejor es que no tomen decisiones y esperen a que su estado de ánimo se estabilice. Afianzarán su relación con una amistad, juntos planearán cómo vengarse de alguien que las ha hecho mal. No pongan atención a chismes, únicamente crean en lo que pueden ver.

Acuario

No guarden rencor a su ex pareja, si los lastimaron, la vida se encargará de cobrar factura. Tienen que amarse más, no dejen que nadie afecte su autoestima, que los reproches no los lastimen, tienen que tomar el control y alejarse de aquello que solo les causa conflictos, ya sea personas o trabajo. Comenzarán a planear un viaje que les permitirá reencontrarse y buscar soluciones a diversos problemas.

Piscis