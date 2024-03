Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 11 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el lunes 11 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

No caiga en provocaciones, tienen que mantener la calma, que no les afecten las críticas. Quizá se arrepentirán de cosas que sucedieron en el pasado, no se juzguen, son lecciones que le servirán en el futuro. No confundan amistad con amor, si no podrían salir heridos.

Tauro

En ocasiones piensan que no merecen lo que tienen, pero no se conformen, sean exigentes, pueden aspirar a más. Si están en una relación y su pareja se ha distanciado, pidan perdón si es necesario, si la otra persona no lo acepta, es momento de seguir su camino, también puede cambiar la rutina y hablar claramente.

Géminis

Aléjense de personas que constantemente los están criticando, que no les preocupe lo que digan los demás, si logran alejarse de todo aquello que los ha afectado en los últimos meses podrán ver la vida de manera diferente. Podrían realizar un viaje con una amistad. Necesitan tener un entorno de paz si quieren mantener su salud. No confíen en la persona que acaba de llegar a su vida, no tiene buenas intenciones y podría ocasionarles problemas con su pareja. Tienen que mantener hábitos saludables como alimentarse bien y hacer ejercicio si no quieren subir de peso rápidamente.

Cáncer

Tienen que cerrar los ciclos del pasado y perdonar, aprendan la lección si es que alguien les hizo daño. Vienen cambios en su economía, recibirán un dinero que les permitirá salir de deudas. Un amigo los necesita, bríndenle apoyo y tiempo, después podrían necesitarlo ustedes. Les llegará una nueva oferta laboral, cuidado, evalúen bien las opciones y no renuncian hasta que no tengan algo seguro.

Leo

No se involucren en relaciones amorosas que no valen la pena. Vienen nuevos proyectos y amigos que los harán alejarse de aquellos que siempre los han apoyado, tengan cuidado, podrían generar rencores. Tienen que dejar atrás a aquellos que solo los buscan cuando los necesitan, no tienen por qué cambiar su manera de pensar y ser por nadie. Si están en una relación, no ilusionen a otras personas, podrían terminar sin nada. Es momento de hacer una limpieza en su casa para alejar las malas energías.

Virgo

Si están en una relación podrían terminar debido a los celos e inseguridades, lo mejor es que hablen claramente. A veces su mal humor aleja a las personas, pero no tienen por qué cambiar por alguien que tampoco cambia por ustedes. Cuidado con su ego, en ocasiones presumen y eso no les gusta a los demás a su alrededor. Podrían iniciar un amor a distancia que los ayudará a resolver varios aspectos negativos de su vida, pero no será la solución, tienen que trabajar en ustedes mismos. No dejen que nadie juegue con sus sentimientos.

Libra

Si están en una relación, tengan cuidado, podrían cometer una indiscreción que podría arruinar lo que han construido. No finjan sentimientos que en realidad no tienen ni se arriesguen porque no los valora. Que no les afecten las opiniones de los demás, dense la oportunidad de confiar en quienes los rodean. No se dejen humillar por personas que solamente los buscan cuando los necesitan.

Escorpión

Sentirán la necesidad de alejarse de todo y dejar atrás sus problemas laborales y personales por no tener claro qué es lo que está sucediendo. Tengan cuidado pues podrían ser víctimas de un fraude. Sentirán rencor por alguien que les hizo daño en el pasado, tienen que dejar de quejarse por aquello que no tienen. No confíen en cualquiera, muchas personas que los rodean no son honestas y podrían ocasionarles problemas.

Sagitario

Podrían iniciar una relación con una amistad, dense la oportunidad. Recuerden que ustedes son los únicos responsables de lo que sucede en su vida, tienen que aceptar sus errores y reconocer sus logros. Cuidado, podrían sufrir traiciones de personas que no imaginan. Podrían realizar un viaje que los pondrá de buen humor. Se resolverá ese problema familiar que lleva tiempo estresándolos. No permitan que nadie se interponga en sus sueños, no se compliquen la vida, recuerden de dónde vienen y hacia dónde se dirigen.

Capricornio

Tienen que confiar en ustedes mismos y en su capacidad para lograr sus metas. Personas saldrán de su vida debido a errores que cometerán y los lastimarán. Tendrán que enfrentar pruebas para aprender a valorar a quienes los rodean. No vean todo de una manera negativa, tiene que cambiar su perspectiva para ser felices y cumplir sus sueños. Una persona de tierras lejanas llegará a su vida, dense la oportunidad de abrirle su corazón, no se arrepentirán.

Acuario

No confíen en cualquiera, una persona podría meterlos en problemas. Cuidado con lo que digan si no quieren iniciar un conflicto. Extrañarán a alguien de su pasado, pero tienen que abrirse a las nuevas oportunidades en el amor y en los negocios, los cambios serán positivos y podrán avanzar hacia sus metas. Cierren los ciclos y rodéense de aquellos que traigan felicidad a su vida, tienen que ser más egoístas y ver primero por ustedes.

Piscis

Vienen cambios importantes en los que mejorará su economía. Traten de tener paciencia, no piensen en venganzas si no quieren meterse en conflictos. Cuidado con cargar responsabilidades y problemas que no son suyos. Una amistad cercana no ha sido honesta con ustedes y está esparciendo chismes. Es momento de dejar el pasado atrás y empezar de cero, tienen que aprender las lecciones.