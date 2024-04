Los horóscopos de Nana Calistar para hoy lunes 1 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el lunes 1 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

Estos días dejarán claro de lo que son capaces y hasta donde podrán llegar. Obtendrán un dinero extra que los ayudará a salir de deudas. Si quieren encontrar la felicidad no se culpen por errores que no cometieron, tienen que valorar lo que tienen, a las personas que siempre están para ustedes. Si están en una relación, cuidado con conflictos, podrían cometer graves errores. Si están solteros, no rueguen por cariño y atención.

Tauro

Tengan cuidado con los excesos, podrían cometer un error. Iniciarán una nueva etapa llena de éxitos, piensen en grande y vayan tras sus metas, todo se materializará de la mejor manera. Cuiden su alimentación si no quieren subir de peso. No justifiquen los errores de otros, tienen que pensar primero en ustedes antes de querer resolver la vida de los demás.

Géminis

Alguien del pasado regresará a su vida y volverán a crear un lazo de hermandad. Tienen que descansar más, las desveladas los afectan mucho. Cuidado por dónde caminan, podrían sufrir una caída. No intenten cambiar por querer complacer a otros. Vienen mejoras en lo económico, podrían iniciar un proyecto exitoso. No se culpen por errores que no cometieron, concéntrense en su presente. Pronto verán uno de sus sueños más esperados cumplirse.

Cáncer

Tendrán que aceptar los cambios de planes en ese proyecto que tienen en mente. Llegará alguien a su vida que confundirá mucho sus sentimientos. Aléjense de quienes solo los buscan cuando los necesitan. Todo va a mejorar, pero necesitan ser más libres. Si están en una relación, aproximadamente podría haber un rompimiento.

Leo

En ocasiones los planes no salen como esperan y es que están rodeados de mucha envidia, personas que quieren obstaculizar sus sueños. Se enterarán de una noticia con respecto a un amor del pasado que los dejará reflexionando. Podrían iniciar un nuevo negocio. No se involucren en problemas que no les corresponden, especialmente por personas que no los valoran. Hay días en que sentirán que todo está en su contra, no se lamenten y disfruten de cada momento.

Virgo

Podrían emprender un negocio relacionado con alimentos, tendrá éxito, pero deben de tener cuidado con las personas que trabajen para ustedes. Podrían vivir un amor de una noche. Si les preocupa el qué dirán, tengan un bajo perfil y aléjense de personas que solamente quieren aprovecharse de ustedes. Tienen que luchar por sus planes, no pierdan las oportunidades.

Libra

Se alejarán de personas que solamente les causan problemas. Tienen que cuidar más a su familia, recuerden que son los más valiosos que tienen. Tendrán mucha suerte en juegos de azar, pero no arriesguen el dinero que no tienen. Su buen sentido del humor atraerá a personas, pero cuidado con dejar entrar a su vida a quienes solo se aprovecharán de ustedes. Esa situación que los tenía preocupados se resolverán en las próximas semanas.

Escorpión

Se enterarán de algo que los pondrá de mal humor, se darán cuenta de que eso que creían sobre cierta persona resultará cierto y se van a decepcionar. Viene una etapa llena de nuevas oportunidades. Dejen de rogar cariño y atención a quien no los valora. Si están en una relación, cuidado, hay alguien que podría estarse interponiéndose entre ustedes. Reflexionarán sobre lo que han tenido que pasar y se darán cuenta de que han aprendido las lecciones.

Sagitario

Alguien de su familia se enfermará. Una persona ha estado pensando mucho en ustedes y buscará la manera de acercarse. Podrían tener un momento de intimidad con una amistad, no involucren los sentimientos, solo saldrán lastimados. Vienen oportunidades en el área financiera. En el trabajo, podrían tener conflictos con sus jefes, lo mejor es que se mantengan callados para evitar que el problema crezca. No piensen en venganzas y olviden el rencor, la vida se encargará de poner a cada quien en su lugar.

Capricornio

No se dejen caer por críticas negativas, tendrán que pasar por varias pruebas, pero saldrán adelante fortalecidos. Dejen fluir siempre su sentido del humor, pues eso atrae a las personas. Recibirán una noticia que los pondrá de buenas. Cuidado con sus vecinos, les tienen mucha envidia a su familia. Si están solteros, próximamente el amor podría tocar a su puerta, pero no sean tan exigentes. Recibirán un dinero extra.

Acuario

Algunos de sus amigos están hablando mal de ustedes, les tienen envidia, pronto sabrán de quién se trata. Extrañarán mucho a alguien que salió de su vida debido a su orgullo. Sentirán dudas sobre una persona cercana. Si no han encontrado el amor verdadero se debe a que únicamente se han fijado en el físico, lo mejor es que la próxima vez pongan atención a los sentimientos y aspiraciones de la otra persona.

Piscis

Miren hacia atrás para ver todo el camino que han recorrido hasta llegar a donde están, en ocasiones se quejan, pero no valoran todo su esfuerzo. En el amor, tendrán de dónde elegir, si no quieren equivocarse, escuchen a su corazón y no se dejen guiar solo por las apariencias. Han aprendido las lecciones y se han convertido en personas muy duras para evitar que alguien los lastime. Sus planes comenzarán a consolidarse, si tenían el corazón roto las heridas comenzarán a sanar.