Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 4 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el jueves 4 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

Vienen días positivos en los cuales podrán entender por qué han tenido que pasar por diversas situaciones. Es momento de sacar de su vida a todas esas personas que no tienen nada bueno que ofrecerles y únicamente les ponen de mal humor.

Si están en una relación y su pareja se muestra distante, denle tiempo, a veces son muy posesivos. Si quieren tener más dinero, no esperen a que caiga del cielo, llegarán nuevas oportunidades laborales, pero necesitan poner de su parte para que todo salga bien.

Tauro

Una persona de su pasado querrá regresar a su vida, no se preocupen, demuéstrenle que están disfrutando al máximo su presente. Cuídense de alguien cercano que no tiene buenas intenciones y podría ocasionarles serios problemas.

Ya no dejarán que nadie se aproveche de ustedes, han madurado y podrán alejarse de toda esa gente que quiere verlos destruidos. Enfrentarán malos tratos en el trabajo o con los vecinos que los pondrán de mal humor. Valoren lo que tienen y no se lamenten por aquello que no ha llegado, pronto todo se materializará.

Géminis

Pongan atención a su estado de ánimo y no caigan en depresiones por motivos absurdos. Próximamente podrían perder a una persona especial para ustedes por enfermedad. Podrían pasar momentos de pasión con nuevas personas, pero deben darse a respetar si quieren que los demás los tomen en serio.

Sus cambios de humor los ayudarán a madurar. Enfoquen su rutina en lograr esos proyectos que tienen en mente y dejaron pendientes. Aléjense de todo aquello que les afecta y hace daño, es momento de que vayan tras sus sueños.

Cáncer

Disfrutarán de estabilidad en el trabajo, aunque próximamente podrían recibir una noticia que traerá cambios. No descuiden su imagen, mejoren sus hábitos para no subir de peso, después les será muy difícil bajar esos kilos.

Les pagarán el dinero que les deben. Si están en una relación, no piensen que porque su pareja no les dice todo el tiempo que los ama no es así, no todos saben expresar sus sentimientos. Si están involucrados en algún tipo de negocio, viene una buena racha, las ventas mejorarán.

Leo

Tienen que rodearse de personas positivas que aporten algo a su vida, de lo contrario se llenarán de negatividad. Vienen cambios que los harán sentirse valorados, pero se darán cuenta que algunos han afectado su entorno y se aprovecharon de ustedes.

Tendrán cambios de humor y perderán la paciencia fácilmente, aléjense de aquellos que perjudican su estabilidad emocional. Cuidando con lo que comen, podrían sufrir una infección, además de subir de peso.

Virgo

Tienen que mejorar sus hábitos para cuidar su salud. Antes de dormir, no se agobien por los problemas, tienen que relajarse. Si las cosas no salen como esperan, recuerden que la clave del éxito es volver a intentarlo las veces que sea necesario.

Aléjense de aquellos que les roban su paz y energía, hay personas que solamente quieren perjudicarlos, no dejen que se aprovechen. Si están buscando una relación estable, tienen que dejar de ser tan exigentes.

Libra

Llegará una nueva persona a su vida que cambiará su manera de ver el mundo, además de regalarles muchas noches de pasión. Vienen cambios que los van a ayudar a estar mejor, es momento de que cierren los ciclos del pasado, tienen que creer nuevamente en ustedes y recordar que vida solo hay una. Un antiguo amor podría regresar para confundirlos, escuchen a su corazón para tomar la mejor decisión.

Escorpión

En los próximos días van a reflexionar acerca de si han logrado o no sus metas. Podrían comenzar a planear un negocio, que los comentarios no los afecten, sigan adelante con sus decisiones, solamente tienen que estar seguros de no cometer los mismos errores del pasado y remediar cualquier falta que hayan cometido.

Cuiden su alimentación, aunque el físico no es lo más importante, si quieren conquistar a alguien también tienen que cuidar su imagen.

Sagitario

Aunque estén solteros, deben recordar que el amor siempre está en su interior y quedarse con los buenos recuerdos de sus relaciones pasadas. Están rodeados de personas a quienes consideran amigos, pero están esparciendo chismes en su contra.

En su trabajo despertarán envidias debido a las nuevas oportunidades que tendrán a su alcance. No se detengan por nadie, quien de verdad los quiera los ayudará a alcanzar sus sueños, quien no, les dará alguna excusa para salir de su vida.

Capricornio

En el amor, no confundan sus sentimientos, tienen que tener claro qué es lo que quieren y lo que buscan en una pareja porque algunas veces entregan esperando recibir lo mismo y terminan decepcionados. Tendrán que pasar por una situación complicada que los hará valorar lo que de verdad es importante.

No se dejen vencer por nadie, tomen sus propias decisiones y no den explicaciones a quien no se las pide. Vienen buenas oportunidades tanto en el amor como en los negocios. Podrían recibir una crítica negativa por parte de una persona que es relevante para ustedes, no le den mayor importancia.

Acuario

Pronto comenzarán a planear un viaje con una persona que es muy importante para ustedes, no se queden con las ganas de hacerlo, es el momento. Olvídense de aquellos que salieron de su vida, llegarán nuevas oportunidades para enamorarse.

Alguien de su familia se enfermará, no se preocupen, no será de gravedad. No dejen que el miedo a cometer los mismos errores los distraigan de sus objetivos, solo aprendan la lección. No es momento de gastar en aquello que no necesitan, procuren ahorrar o invertir, pues vendrán días complicados.

Piscis

Si sienten que han estado estancados, deben tener paciencia, no pueden esperar a que los cambios sucedan de un momento a otro, primero tienen que transformar su manera de ser. Llegará la posibilidad de hacer un viaje o iniciar un negocio. Si están en una relación, los celos podrían ocasionarles problemas.

Cuiden su alimentación y hagan ejercicio, han estado subiendo mucho de peso. Si están solteros, podrían comenzar una relación duradera en los próximos días, pero reflexionen bien antes de tomar decisiones si no quieren cometer errores, esperen el momento indicado para dar el siguiente paso y no acepten algo solo por miedo a estar solos. Una verdad con respecto a su familia saldrá a la luz, no dejen que les afecte, no juzguen a los demás.