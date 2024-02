Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 29 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el jueves 29 de febrero

Aries

Tienen que dejar de jugar con los sentimientos de los demás y madurar, no prometan cosas que no piensan cumplir, cultiven una unión sólida y hablen abiertamente sobre lo que esperan en el futuro. Tienen que aprender a quererse más y valorar a las personas que son realmente importantes. Si han pasado por una mala racha tienen que aprender la lección, tomen el control y que nadie les diga qué hacer. Podrían tener la necesidad de estar con alguien más a pesar de tener pareja. Si están solteros, podrían pasar un momento íntimo con una amistad.

Tauro

Sentirán ganas de tener una pareja estable, pero probablemente al ver las relaciones de los demás piensen que es mejor estar solos. Podrían querer regresar al pasado, no dejen que nadie los aleje de sus sueños, tienen todo para ser felices. Una persona importante llegará a su vida, arriésguense, no se preocupen por lo que tienen hoy, vayan por lo que anhelan hacia el futuro. Se sentirán desorientados con respecto a los pasos que deben tomar en su vida, solamente es una prueba, saldrán fortalecidos.

Géminis

Sus cambios de humor podrían terminar afectando a las personas que son importantes para ustedes. Por las noches extrañarán a alguien que ya no está a su lado, tienen que aprender a vivir y cerrar ciclos. No tengan miedo al fracaso, tienen que seguir intentando si quieren alcanzar sus metas, la vida les acercará nuevas oportunidades, tienen que aprovecharlas todas. Vendrán cambios en los que deberán ponerse primero ustedes y solucionar los conflictos que han tenido en el pasado.

Cáncer

Están sintiendo algo más por una amistad, pero tienen miedo a salir lastimados. Llegará un dinero extra. Tendrán ganas de poner en su lugar a personas que les afectan, no caigan en provocaciones, la vida se encargará de poner a cada quien en su lugar. No se rodeen de personas que saben que no los merecen y solo les causarán problemas. En los siguientes días van a reflexionar y se van a dar cuenta de qué es lo que quieren y qué hacer para estar bien, tienen que ser su prioridad y aprender de los errores del pasado. Vienen mejoras en el área del dinero, pero tienen que alejarse de situaciones que no les dejan nada positivo.

Leo

Una persona importante para ustedes les dará una sorpresa, tienen que disfrutar de esos momentos. Deben cuidar más de ustedes y de su salud, no se preocupen solo por los demás. Vienen cambios en su vida que les dejarán lecciones, tienen que reflexionar y aprovechar todas las oportunidades, vean al pasado solo para valorar todo el esfuerzo que han puesto, tienen que controlar su carácter y dejar de buscar culpables.

Virgo

Vendrán mejoras para su economía y podrán salir de deudas. Dejen de preocuparse tanto por lo que no han logrado y concentren sus energías en ir tras sus metas, no se desesperen. Se enterarán que una amistad los ha involucrado en un chisme y los está afectando. Habrá días en que no sabrán qué camino seguir y eso afectará sus objetivos, tienen que tenerlos bien claros para que si sufren algún fracaso estén convencidos de que solo es un tropiezo, pero que conseguirán sus sueños. No esperen siempre recibir lo que dan, solo saldrán decepcionados.

Libra

Tengan cuidado con la manera en la que tratan a una amistad, podría surgir una atracción, lo mejor es que dejen todo en claro desde el principio para que no la lastimen. Si están en una relación, no descuiden a su pareja si no quieren tener problemas. Si cometieron un error no bastará con que pidan perdón, tendrán que pagar la factura. Tienen que pensar de manera más positiva, si algo no salió como lo tenían planeado, empiezan desde cero, reflexionen sobre los cambios que tienen que hacer para ver los resultados esperados.

Escorpión

Sus cambios de humor podrían afectar a personas que son importantes para ustedes. Tienen que superar las cuestiones que les han preocupado últimamente, reflexionen sobre quién vale la pena y quién es mejor que se aleje porque no les brinda apoyo constante. Tienen que exigir más, si su pareja no puede darles lo que necesitan, busquen mejores opciones. Un amor del pasado podría regresar, consideren brindar una nueva oportunidad.

Facebook Twitter Linkedin

El horóscopo de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Tienen que pensar de manera positiva, eso marcará la manera en la que la vida los tratará. No den segundas oportunidades a quienes ya los lastimaron, quien de verdad los quiere luchará por estar en su vida. Vienen momentos importantes, aprenderán grandes lecciones. Hay una buena perspectiva con una venta o negocio. Tengan cuidado con en quién confían, podrían ser víctimas de fraude y perder dinero. No dejen que la tristeza los atrape, recuerden que todo sucede por una razón.

Capricornio

Se encontrarán con un amor del pasado y se darán cuenta de que ya cerraron ese ciclo. En los próximos días llegará la oportunidad de abrir las puertas al amor, aunque han pasado por una mala racha, no olviden que hay personas por las que vale la pena arriesgarte. No olviden que son fuertes y sabrán salir adelante ante cualquier adversidad, pero traten de llevar las cosas con calma.

Acuario

Si están en una relación busquen salir de la rutina. Tendrán que pasar por un conflicto, cuidado con la manera en la que lo manejan, podrían arrepentirse, muchas veces son muy duros y terminan dañando a personas que son importantes para ustedes. Tienen que cerrar heridas del pasado y quererse más, la vida pondrá a cada quien en su lugar. Próximamente tendrán que tomar decisiones relevantes para su futuro, ya no estén pensando en el pasado o en lo que pudieron hacer diferente.

Piscis

Este jueves los astros les dicen que una persona que ha tenido dudas sobre entregarse en una relación al fin tomará una decisión y tendrá sentimientos muy fuertes por ustedes. Hay alguien a su lado que solamente quieren obstaculizar sus metas, no confíen en todos los que los rodean, aléjense de aquellos que los afectan. Pensarán en amistades del pasado, es momento de buscarlas. Están en una racha positiva para arrancar ese negocio que tienen en mente.