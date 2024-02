Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 22 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el jueves 22 de febrero.

Aries

Pongan atención a su alimentación, podrían subir de peso muy rápido. Tienen que tener una mejor actitud con las personas que son importantes para ustedes. Vayan tras sus metas podrán cumplirlas sin mayores dificultades y se animarán a pensar en algo más grande. Podrían llegar nuevas oportunidades laborales que necesitarán de su tiempo y energía. Si están en una relación, su pareja podría estar pasando por un momento complicado, el romance podría relajarse, la comunicación será importante para mantenerse unidos.

Tauro

Existe la posibilidad de que inicien una relación con una persona que ha estado últimamente muy cerca de ustedes, podría ser una amistad. Tienen que pasar más tiempo con sus amigos si no quieren perder a personas importantes para su vida. Llegará la oportunidad de tener un mejor trabajo, vayan tras lo que quieren. Podrían sentirse agobiados porque últimamente han estado comprando muchas cosas, lo mejor es que ahora inviertan en experiencias y recuerden que lo verdaderamente valioso está en compartir con las personas que quieren.

Géminis

No se pongan límites ni se queden con ganas de nada. Llegarán noticias que los pondrán de buen humor, podrán lograr sus metas. Sentirán la necesidad de volver a abrir su corazón, dense la oportunidad de conocer nuevas personas. Probablemente se sientan abrumados, pero no dejen que eso los aleje de quienes son importantes para ustedes, busquen la manera de volver a conectar con su pareja y familia. Tienen que organizar mejor sus ideas y establecer una rutina para cumplir con todas sus obligaciones.

Cáncer

Podrían realizar un viaje en el que conocerán a una persona interesante, la cual les enseñará grandes lecciones. Tienen que tener claro qué es lo que quieren en su vida, llegará la oportunidad de ganar más dinero, pero tienen que dejar de gastar en cosas que no necesitan. Han pasado por muchos altibajos emocionales, dense un tiempo para ustedes, busquen la manera de relajarse para aliviar el estrés, salgan con sus amigos o pareja, se llenarán de energía.

Leo

Cuidado con su mal humor, podrían terminar hiriendo a personas que son importantes para ustedes. Podrían sentirse melancólicos por una persona que salió de su vida, pero que solamente les causaba problemas. Antes de querer renunciar a todo piensen bien sobre lo que está sucediendo a su alrededor, no permitan que les hagan daño y sean firmes en sus decisiones. No se olviden de dónde vienen y hacia dónde van, la vida les llenará de nuevas oportunidades, podría ser el momento de lanzarse tras ese proyecto que tienen en mente desde hace tiempo, trabajen en sus sueños, si ponen esfuerzo verán como todo comienza a dar frutos.

Virgo

Tengan cuidado con sus actitudes si no quiere tener problemas con su familia. Podrían enfrentar pruebas que los enseñaran a valorar a quienes quieren. No se involucren en chismes y respeten las ideas de los demás, disfrute de su vida. Se han sentido abrumados y eso los ha llevado a responder de manera incorrecta a quienes no lo merecen. Tienen que aprender a controlar sus exigencias y dejar de criticar lo que hacen los demás, deben ser más comprensibles y flexibles, especialmente en el trabajo.

Libra

Desconfiarán de las personas a su alrededor debido a las heridas del pasado. Cuidado con lo que deseen, podría cumplirse. Tienen que estar en contacto con su interior para encontrar las respuestas que están buscando en este momento. Aléjense de quienes no les dejan nada de provecho y únicamente les están quitando su energía. Las personas se acercarán a ustedes buscando consejo y compañía, su habilidad para escuchar será muy valorada, así que apoyen a quien lo necesite.

Escorpión

Situaciones que se han presentado en los últimos días podrían tenerlos algo decepcionados, tienen que aprender las lecciones y seguir adelante. Hay personas en su trabajo que les tienen envidia y podrían meterlos en problemas, se decepcionarán mucho con algunas de sus actitudes. Si sienten que su trabajo ya no los hace felices puede ser la señal que necesitan para buscar nuevos rumbos, pero no tomen decisiones precipitadas, solo manténganse abiertos a nuevas oportunidades.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Pongan atención a sus sueños, quizá no puedan interpretarlos de inmediato, pero con el paso de los días se darán cuenta de las señales que les están enviando. No se involucren en chismes, tienen que expresar lo que verdaderamente piensan. Podrán ser capaces de ver las verdaderas intenciones de los demás. Tendrá la necesidad de buscar a alguien de su pasado por miedo a estar solos, cuidado, no cometan los mismos errores. Tienen que ser optimistas ante cualquier dificultad que se les presente, confíen en ustedes y en su habilidad para encontrar soluciones, ya han superado adversidades en el pasado.

Capricornio

Llegará un dinero extra que les permitirá salir de deudas. Cuidado con sus cambios de humor si no quiere lastimar a personas que son importante para ustedes. Pongan mucha atención, podrían ser víctimas de un fraude o engaño, sean responsables y no confíen de más en las personas a su alrededor. Probablemente se están preguntando si están tomando las decisiones correctas en el amor, tienen que recordar que las relaciones genuinas llevan su tiempo y merecerán más atención y esfuerzo, encuentren la manera de fortalecer ese lazo y no se preocupen únicamente por lo físico.

Acuario

Tendrán que superar una prueba que les dejará una gran lección. Cuiden su dinero, no gasten en lo que no necesitan si no quieren terminar endeudados. Hay una persona cercana a ustedes que no tiene buenas intenciones, pongan atención a las señales. Es probable que en los próximos días se sientan solos, reflexionando sobre lo que no pudo ser, centren su energía únicamente en los positivos. Si sienten un deseo grande de cambiar su vida, no se detengan, busquen la manera de cumplir sus deseos, pero no tomen decisiones impulsivas, vayan poco a poco. Pongan atención a su sexto sentido, podría llegar una persona que les cambiará la vida.

Piscis

No dejen de confiar en ustedes, tienen la capacidad de lograr sus metas. Una amistad podría traicionarlos, se darán cuenta de la realidad. No traten de resolver la vida a los demás si no quieren salir lastimados, necesitan alejarse de quienes solamente los llenan de problemas y chismes. Podrían escuchar críticas negativas de personas que quieren, no se desanimen, recuerden que ustedes son quienes toman las decisiones. Hoy es un día para alimentar sus ilusiones y recordar todo el potencial que tienen para lograr lo que desean. Podrían necesitar el consejo de alguien, escuchen lo que tiene que decir.