Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 21 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el jueves 21 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Tienen que tomar una actitud positiva e invertir en ustedes. Ya no rueguen amor y atención a quien no los valora y únicamente les genera problemas. Ese negocio que tienen en mente se va a materializar.

No se dejen manipular por aquellos que únicamente buscan su propio beneficio. Tienen que trabajar para salir de la mala racha en la que se encuentran, muchas veces permiten que las malas energías lleguen a su vida, principalmente por rodearse de las personas incorrectas.

Tauro

Podrían vivir un romance de una noche. Tienen que aprender de las lecciones del pasado si no quieren ver afectado su presente. Olvídense del rencor, no dejen que las heridas los depriman, sus cambios de humor y la tristeza suelen afectarlos, necesitan encontrar el equilibrio e ir tras sus sueños. Viene un cambio importante, deberán tomar las decisiones correctas si no quieren comer de errores.

Géminis

Una persona les demostrará que tiene un interés amoroso por ustedes, necesitan ser inteligentes si quieren aprovechar la oportunidad. Es momento de que reflexionen y entiendan el porqué han sucedido diversas situaciones en su vida.

Tienen que entender que las personas no siempre van a ser recíprocas con ustedes. Alguien de su pasado querrá regresar a su vida, sabrán cómo cerrarle las puertas. Cuiden su autoestima, tienen que confiar en sus talentos.

Cáncer

El bien que han hecho hacia otros regresará multiplicado. En la cuestión económica viene una buena racha, recibirán un dinero extra, no lo malgasten en cosas que no necesitan.

Cuidado con su ego, podrían alejar a personas que son valiosas o que están interesadas en ustedes y no se han dado cuenta. Habrá días en los que se sientan derrotados, eso se debe a que están rodeados de envidia y esas energías los están afectando.

Leo

Llegarán oportunidades para que crezcan económicamente, trabajen en sus negocios. Cuidado con a quién le cuentan sus intimidades, podrían terminar culpando a personas que no están involucradas y perder amistades debido a eso.

Recuerden que amor con amor se paga y traición con traición, devuelvan lo que reciben. Es momento de que tomen el control de su vida, dejen de preocuparse por personas que no vale la pena.

Virgo

Las personas que no creyeron en ustedes tendrán que quedarse calladas cuando vean todo lo que han logrado. Hay envidia a su alrededor, por eso muchos de sus planes no salen como esperan, pero tienen que ignorar las críticas negativas.

Dejen de quejarse de todo, busquen soluciones, la tienen en sus manos, pero le dan vueltas al asunto, tomen la mejor actitud y salgan a disfrutar de cada día.

Libra

Podría llegar una nueva oportunidad para enamorarse, no cometan el error de entregarse muy pronto sin recibir nada a cambio. Alguien de su familia se enfermará, no se preocupen de más. Cuidado con su mal humor y cambios de carácter, podrían dañar a quienes son importantes para ustedes.

Tienen que alejarse de todo el estrés que están cargando, hay personas a su alrededor que solo buscan aprovecharse de y después los traicionarán. Si necesitan un consejo, busquen a esa amistad que siempre ha estado a su lado.

Escorpión

Los proyectos que tienen en mente se concretarán, pero nada caerá del cielo, tienen todo para triunfar, trabajen por ello, la ayuda de su familia será muy importante. Tienen que ser empáticos con otros, que sus cambios de humor no los afecten.

Sentirán atracción por una nueva persona, incluso si están en la relación, cuidado con jugar con fuego, podrían terminar lastimando a quien de verdad los valora, no vale la pena arriesgar lo que han construido.

Sagitario

No tengan miedo a decir lo que sienten y piensan, pero sean prudentes con lo que sale de su boca si no quieren cometer una indiscreción y alejar a sus amistades. Pongan atención a ese proyecto que tienen en mente, podría ser lo que necesitan para obtener ganancias económicas.

Se darán cuenta de cómo el karma ha cobrado factura a aquellos que les hicieron daño. Mejorará su relación con alguien que les importa y con quien han creado un lazo fuerte.

Capricornio

Se enterarán de chismes que han esparcido sobre ustedes que los pondrán de mal humor, ya que vienen de amigos y familia, que no les afecten, no den explicaciones de su vida ni se dejen intimidar, nadie merece sus lágrimas, si se caen se levantarán fortalecidos.

Hay alguien que está comenzando a sentir atracción por ustedes, si también les interesa, tienen que demostrarlo para que se anime a dar el siguiente paso, podrían terminar muy enamorados, pero no bajen la guardia, alguien más podría interponerse.

Acuario

No carguen con responsabilidades que no les corresponden. Tienen que enfrentar los problemas sin miedo al fracaso, arriésguense. Aléjense de las personas que les tienen envidia y no los dejan avanzar.

En el amor, no crean en palabras, únicamente en hechos. No teman al cambio ni a las nuevas oportunidades, seleccionen a aquellos que de verdad valen la pena, algunos no son honestos y están hablando mal de ustedes.

Piscis

Arriésguense y díganle a la persona que les interesa lo que sienten, si no les corresponde, no pierdan el tiempo. Olvídense del pasado, si cometieron errores aprendan la lección y enfoquen su energía en mejorar.

Podrían extrañar a una persona que ya no está físicamente en este mundo, no se preocupen, está bien y los protege. No se involucren en problemas que no les corresponden y no traten de aparentar algo que no son para complacer a los demás.