Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 14 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el jueves 14 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Tienen que administrar bien su dinero si no quieren terminar endeudados. Una persona a la que quieren comenzará a sentir otro tipo de amor por ustedes. Si están en una relación tienen que salir de la rutina, ya no son las personas que eran cuando iniciaron y eso les ha afectado, tienen que encontrar la manera de revivir la llama del amor.

Tauro

Se enterarán de algo sobre una persona que no les agrada y se sentirán intrigados, pero lo mejor es que no se metan en problemas y se preocupen solamente por su vida. Suelen sentirse decepcionados porque no tienen una relación estable, pero cuando ha llegado la oportunidad tienen miedo a salir lastimados, deben arriesgarse y si no están dispuestos a hacerlo, sigan disfrutando de su soltería y del amor sin compromiso.

Géminis

Si están en una relación, no permitan que la monotonía afecte su unión, sino, poco a poco perderán el interés. Pensarán en qué hubieran hecho diferente en el pasado para evitar caer en errores, recuerden que lo hecho está hecho y que siempre es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Aléjense de amores pasajeros que no los aprecian ni les dejan nada positivo. Tienen que aprender a valorar todo lo que tienen a su alrededor. Tendrán que pasar por momentos de estrés en su trabajo, pero al final todo su esfuerzo se verá recompensado.

Cáncer

Anímense a emprender esa idea de negocio que tienen en mente, será una gran oportunidad de crecimiento profesional. Podrían tener un encuentro íntimo de una noche. No se dejen humillar por nadie, hay quienes quieren obstaculizar sus metas. Tienen que aceptar a los demás tal cual son si no quieren salir decepcionados. Cuiden su alimentación, después le será complicado bajar de peso. Suelen hacerse las víctimas para conseguir lo que quieren, no es la mejor estrategia, tienen que poner los pies sobre la tierra y aceptar la realidad.

Leo

Tienen que confiar en sus decisiones y cumplir con sus propósitos. Sigan invirtiendo en su imagen, preocúpense por verse bien porque en los próximos días podrían subir mucho de peso. Tienen que tener una mentalidad positiva en todos los aspectos de su vida, arriésguense en el área de los negocios, van a tener éxito, inviertan en nuevas oportunidades y no dejen que las opiniones de los demás los frenen. Si están solteros, pronto podrían Iniciar una relación, si quieren que dure tengan cuidado con los celos y las inseguridades.

Virgo

Realizarán una compra que los dejará decepcionados, pero tendrán que conformarse. Cuidado porque una amistad les tiene mucha envidia y va a buscar la manera de afectarlos. Dejen de querer apoyar a personas que no los valoran ni les agradecen todo lo que hacen. Vayan tras sus sueños, tienen que confiar y ser fuertes. Recibirán una noticia que esperaban desde hace tiempo. La luna despertará sus ganas de pasar momentos íntimos con su pareja.

Libra

Una persona de su familia podría meterlos en problemas económicos. Atrévanse a iniciar de cero, solo tienen una vida, tomen sus propias decisiones y no den explicaciones, disfruten todo lo que viene. Se alejarán de quienes solo los han afectado. Conocerán a una persona que los atraerá mucho, no se obsesionen, el amor llegará en el momento correcto y si fuerzan las cosas únicamente lo alejarán.

Escorpión

La persona que les gusta también tiene interés en ustedes, pero tienen que dar el primer paso, podría ser el inicio de algo especial. Si están en una relación y su pareja duda de ustedes reflexionen sobre si es la persona correcta, no vale la pena perder el tiempo con alguien que solo les causa estrés, evalúen los pros y los contras. Tienen que dejar de cargar con problemas que no les corresponden y querer arreglar la vida de los demás, están descuidando su propia felicidad.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

Vayan tras sus sueños y no le den explicaciones a nadie, no tienen por qué preocuparse por aquellos que no los valoran. Tienen que cerrar ciclos y olvidarse del pasado, visualicen hasta dónde quieren llegar. Si necesitan un consejo, acérquense a esa persona que siempre los ha apoyado, si confían en alguien incorrecto, podrían cometer un error. Podrían pensar que están sintiendo amor por una amistad, que su necesidad de cariño no los haga confundirse.

Capricornio

Son de buen corazón y muy empáticos, eso hace que les afecte el dolor ajeno y siempre busquen la manera de ayudar, pero tienen que aprender a preocuparse más por su vida y sus propios problemas antes de querer solucionar los de los demás. Cuidado con la manera en la que se expresan, en ocasiones son muy directos y terminan dañando a las personas que son importantes para ustedes. No prometan cosas que saben que no pueden cumplir, en ocasiones cuando se sienten alegres les da por hablar de más.

Acuario

Tienen que aprovechar las oportunidades que se les presenten, no pueden dudar. Disfruten de la vida, no se queden con ganas de nada, que no les afecten los comentarios negativos. No caigan en provocaciones que los pongan de mal humor y los hagan perder su camino. Si se esfuerzan podrán lograr todo lo que se propongan, si son positivos verán como sus proyectos salen adelante. No descuiden el área del corazón, no tengan miedo a volver a enamorarse.

Piscis

Cuidado con un amigo que se ha sentido deprimido, podría afectar su estado de ánimo y provocarles problemas emocionales. Si la persona que les gusta no les muestra interés, no pierdan el tiempo, el amor llegará en el momento correcto cuando menos lo esperen. No piensen negativamente, si no lo están viendo, probablemente no está sucediendo, no se dejen envolver por chismes de otros que solo buscan afectarlos.