Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 11 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el jueves 11 de abril.

Aries

No esperen nada de nadie, tienen que enfocar todo su esfuerzo en ir tras sus sueños. Si están solteros, recuerden que no tienen por qué dar explicaciones, diviértanse. Estarán muy volubles en los próximos días, habrá momentos en que estarán de muy buen humor y al siguiente se convertirán en demonios, cuidado, podrían herir a personas que son importantes para ustedes.

Deben dejar de ser tan posesivos con su pareja y de buscar afuera lo que ya tienen en casa, recuerden que si quieren fidelidad, ustedes también deben darla.

Tauro

En el trabajo, tienen que tener cuidado con chismes, podrían cometer un error que los lleve a perder amistades. Podrían tener un momento íntimo con una amistad, no se enamoren, solo disfruten.

Si quieren ver mejores resultados, tienen que actuar de manera diferente, no tengan miedo al cambio. Tienen que administrarse mejor y gastar solo en lo que necesiten. Podrían sufrir un dolor de espalda o piernas, necesitan hacer un esfuerzo por mejorar sus hábitos y verse mejor físicamente, dejen a un lado la pereza.

Géminis

Si están solteros, podrían tener un encuentro íntimo con una amistad, pero no se involucren de más, únicamente disfruten el momento. Si no están dispuestos a comprometerse, no prometan aquello que no podrán cumplir, de nada sirve que se entreguen si se cansan rápidamente y buscan nuevas aventuras, deben aprender a aceptar lo bueno y lo malo y dejar de buscar a alguien simplemente para llenar sus vacíos.

Cáncer

Se sentirán cansados de la rutina del trabajo, pero recuerden que ustedes lo decidieron de esa manera, si no tienen una buena relación con su ambiente laboral, lo mejor es que busquen nuevas oportunidades, pero no renuncien hasta que no tengan seguro algo mejor. Cuidado con una persona que pronto llegará su vida, podría hacerlos sufrir.

No tienen por qué cambiar su manera de ser para agradar a otros, quien de verdad los quiera, los valorará tal cual son. La vida los llenará de sorpresas y de buenos momentos. Pasarán por una mala racha en su economía, pero será pasajera siempre y cuando aprendan a administrarse mejor.

Leo

No den segundas oportunidades a personas que les hicieron daño. No dejen nada para después, tienen que ir tras sus metas, que nadie los detenga, están cerca de lograr lo que anhelan.

Si están en una relación, los celos podrían afectarlos, habrá motivos para dudar de su fidelidad. Pronto verán varios de sus sueños volverse realidad, están rodeados de cuestiones positivas. Cuidado con una amistad que les hará una propuesta y podría resultar un fraude.

Virgo

Pronto llegará a su vida una persona con mucho poder que cambiará el camino que tenían trazado. Si están solteros, disfruten de sus últimos días de soledad, próximamente conocerán a alguien con quien iniciarán una relación.

Si ya están en pareja, los problemas que han pasado quedarán atrás y formarán una unión más íntima. Vienen muchos cambios a su vida, piensen de manera positiva, sabrán cómo enfrentar cada situación.

Libra

Cuiden su salud, podrían enfrentar un problema respiratorio. Tienen que tirar todo aquello que ya no necesitan en casa, solo están almacenando malas energías que no permiten la entrada de nuevas cosas. Dudarán con respecto al camino que deben seguir, pero una situación les dará guía.

No olviden quiénes son y hacia dónde se dirigen, tienen la capacidad para lograr lo que se propongan, pero podrían perder el piso. Recuerden que son un signo que es capaz de hablar directamente, sin miedo al que dirán, y que quien se mete con ustedes, la paga tarde o temprano.

Escorpión

No tengan miedo a abrir su corazón nuevamente, si los hirieron en el pasado, ya no dejen que esa situación afecte su presente, pronto podrían conocer a una persona que se volverá importante para ustedes.

Se sentirán melancólicos en los próximos días, cansados y sin ánimos, debido a que han tenido que enfrentar situaciones injustas, pero han adquirido fuerza que les ayudará a no volver a cometer los mismos errores. Cuidado, una persona a quien quieren y admiran, podría traicionarlos. Si están solteros, podrían iniciar una relación a distancia.

Sagitario

No intenten cambiar a los demás. Cuidado, podrían sufrir engaños o problemas por venganzas del pasado, recuerden que lo mejor es perdonar y que la vida se encargue de poner a cada quien en su lugar, ya no sigan lamentándose.

Tienen que ser más desconfiados, en ocasiones entregan de más y las personas se aprovechan, deben poner límites, no permitan que su pasado arruine su futuro, tienen que abrirse a los cambios y las nuevas oportunidades si quieren alcanzar sus metas.

Capricornio

Olvídense del pasado, piensen en su futuro y en lo que puede ser, cierren los ciclos. Tienen que trabajar si es que quieren verse mejor y tener más bienestar. No tengan miedo a los cambios, sabrán enfrentan con determinación las situaciones que la vida pondrá en su camino.

El amor tocará a su puerta, la vida les devolverá todo lo que les debía, y con creces, pronto iniciarán una relación con una persona que están por conocer.

Acuario

Tendrán que ser fuertes para lograr las metas que tienen en mente, probablemente al final del día se sientan cansados, necesitan renovarse y salir de la rutina para renovar sus energías. Podrían recibir una visita inesperada que los hará muy felices. Se decepcionarán de una persona que conocieron a través de las redes sociales.

Se enterarán sobre una verdad de una amistad, no la juzguen, solo escuchen. Es momento de perdonar, ya no se lamenten por aquello que no tiene solución, no se dejen caer por nadie. Los buscará un amor del pasado, ustedes deciden si cierran el ciclo o brindan una segunda oportunidad.

Piscis

Cuidado con las personas a su alrededor, podrían terminar deprimidos por cargar con problemas que no les corresponden. Vienen cambios positivos en el trabajo, habrá menos estrés.

Pasarán un gran fin de semana al lado de su pareja, disfruten y aprendan a querer sin medida, pero con ciertos límites si no quieren sufrir más adelante. Su fortaleza les permitirá siempre salir adelante y encontrar la manera de ser felices, pero deben aprender a levantarse ustedes solos.