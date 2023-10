Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 9 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 9 de octubre.

Aries

La energía de las estrellas está que arde para este signo. Deben estar preparados para tomar las riendas y enfrentar todos los retos con valentía. Aquellos que creen que la vida ha sido injusta deben ver a su alrededor y darse cuenta que hay personas que la pasan peor. La recomendación es “ya no se deje caer por nadie, no vale la pena que se exponga o gaste su tiempo”. De acuerdo con los astros la vida traerá una sorpresa muy pronto y una persona increíble de tierras lejanas.

Tauro

Este ciclo trae fortuna para este signo. Su determinación y perseverancia lo llevará a conquistar grandes metas con la recompensa de riqueza y estabilidad. Es hora de volver a intentarlo, aunque se fracase, no vale la pena quedarse con ganas de nada, solo hay que dejar fluir. Habrá momentos incómodos con alguien que tiene malas intenciones, por ello hay que cuidarse y no ser tan noble, pues podrían abusar de su buen corazón. Es hora de materializar ese proyecto o negocio que dejará grandes ganancias.

Géminis

Este periodo viene con una explosión de ideas y comunicación. Es hora de aprovechar su habilidad para conectar con los demás y explorar nuevos caminos, ¡la aventura los espera! Puede que sientan la necesidad de buscar amor de una noche, solo deben tener responsabilidad y precaución, pues podrían caer en una situación algo incómoda con una expareja. Cuidado con las personas que solo buscan por interés. Vienen eventos especiales en los cuales serán el centro de atención, cambios en su trabajo y un poco de estrés.

Cáncer

Este periodo viene cargado de emociones profundas y conexiones cercanas. Es momento de soltar las heridas del pasado y abrir el corazón a nuevas experiencias llenas de amor y tranquilidad. La recomendación es no entregarse de inmediato al conocer a alguien, hay que darse el tiempo para averiguar más sobre esa persona si no quieren un corazón roto. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logren identificarlos por estar pensando en la persona incorrecta.

Leo

Las estrellas los favorecen con toda su confianza y éxito. Brillan como el sol y atraen todas las miradas, así que no deben tener miedo de ir por sus metas más audaces. Una amistad los necesita y le han dado la espalda, recuerden que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarán. En el amor habrá cambios importantes en busca de algo estable, aunque haya miedo a enamorarse por dentro es lo que más desean. Molestia por personas interesadas y flojas que se conforman con lo que tienen. Si están en una relación es necesario aprender a confiar si no quieren que haya problemas debido a inseguridades.

Los signos del zodiaco se distribuyen entre los 12 meses del año. Foto: iStock

Virgo

Su mente analítica estará en su mejor momento, así que deben enfocarse en la organización y los detalles para pulir sus habilidades y destacar, pues nuevas oportunidades están por iniciar. Pongan atención a su sexto sentido y sus sueños mostrarán las respuestas que están buscando. No insistan en que las cosas funcionen una persona, es hora de ir a lo que sigue. Ciclos se cierran en estos días, el amor les sonrío hace tiempo, pero por miedos e inseguridades no prosperó, es momento de agradecer pero dar vuelta a la página.

Libra

Este periodo les pide buscar la armonía en todas las áreas de su vida. Hay que buscar el balance entre el trabajo y el amor, entre la razón y el corazón. Debe tomar decisiones firmes y no dejarse desviar de su verdadero camino. Si están en una relación, va a mejorar mucho la comunicación, pero cuidado con sus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión mejor busquen nuevas maneras de estar en la intimidad para refrescar y consolidar más el vínculo. Debe aprender de sus caídas y no confiar en quien ha mentido.

Escorpión

Las estrellas les otorgan una intuición poderosa, así que confíen en sus instintos y adéntrense en lo más profundo de sus emociones para alcanzar la transformación personal. Deben tener cuidado de a quién le dan su atención, ya que podrían enamorar a una persona por la que no hay más que agradecimiento. Una amistad podría estar hablando a sus espaldas, pronto sabrán de quién se trata. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Es importante que cuiden mucho sus sentimientos y no culparse de errores que no les corresponden, aprendan a valorar lo que realmente importa. Recibirán una noticia buena en esta semana que tiene que ver con su trabajo.

Sagitario

Este ciclo los anima a abrazar el cambio y expandir sus horizontes. Tomen riesgos y atrévanse a vivir la vida al máximo, el universo les tiene preparadas experiencias maravillosas y grandes descubrimientos. Su economía mejorará pero hay que aprender a administrarse mejor y no gastar en cosas innecesarias. Ya no busquen a las personas que nos les devuelve el cariño y la atención o seguirán sufriendo. Cuidado con los trámites y pagos, pues podrían cometer un error. Una amistad los necesita más que nunca en estos días, pero no descuiden su vida por nadie. Podrían dudar de la fidelidad de su pareja, no hagan caso a comentarios malintencionados ni caigan en los juegos de otras personas.

Capricornio

La fama les sonríe en el plano profesional, por lo que deben establecer metas ambiciosas y trabajar para alcanzarlas. ¡La recompensa será dulce y valdrá la pena todo el esfuerzo! Deben cuidar su alimentación para evitar subir de peso. Cuidado con personas alrededor que no aportan nada, es momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida les ha puesto pruebas fuertes, pero siempre han logrado salir victorioso. Es hora de luchar por sus sueños.

Acuario

Las estrellas los invitan a dejar volar su creatividad y ser auténticos en todo momento. No tengan miedo de destacar y mostrar su singularidad, sus ideas tienen el poder de cambiar el mundo. Tengan cuidado con ciertas amistades que solo se acercan por interés. No permitan que situaciones complejas en el día lo arruinen, aprendan a ver la vida de manera positiva y no se dejen caer por alguien del pasado, no vale la pena.

Piscis

Este periodo los llama a conectarse con su voz interior. Permítanse soñar despiertos y seguir sus intuiciones más profundas. La magia y la inspiración los rodean, déjense llevar por la corriente y fluyan. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona, pero también un amor prohibido se presenta, lo mejor es que no se compliquen la existencia. Deben tener cuidado con lo que dicen porque podrían ocasionar un problema del cual les será difícil salir. Pongan mucha atención para no cometer errores que lamentarán y que su nobleza no los lleve a dar de más, al punto de que otros jueguen con sus sentimientos.