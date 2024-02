Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 9 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 9 de febrero.

Aries

Si han iniciado algún trámite este se resolverá de la mejor manera. Podrían tener problemas de salud debido a sus pensamientos negativos. Alguien del pasado regresará a disculparse, reflexionen bien si vale la pena dar segundas oportunidades. Tienen que confiar más en ustedes para lograr sus metas, no permitan que los comentarios de otros los hagan dudar, traten de no agobiarse y cuestionarse si han tomado por el camino correcto, quizás solo deban ajustar un poco, no sean impacientes y recuerden que lo bueno tarda en llegar.

Tauro

Si están en una relación y han caído en la monotonía, cuidado con la posibilidad de una infidelidad. Piensen bien antes de hablar si no quieren cometer un error, aprendan a controlar su sinceridad. Sus pensamientos tienen que estar dirigidos a cosas positivas, pues cumplirán todo lo que piensen. En el trabajo tienen que ser directos con respecto al dinero, expresen lo que necesitan, destaquen sus logros si quieren pedir un aumento. No confíen en cualquiera, no todos pueden guardar secretos.

Géminis

Enfrentarán un problema con alguien de su familia. Cuidado con enaltecer a personas porque podrían llevarse una decepción. Olvídense de la venganza, podrían terminar dañando a quien no lo merece. No se involucren en chismes y piensen bien antes de hablar, no permiten que nadie a su alrededor ponga obstáculos en su camino, pronto lograrán lo que se proponen. Dejen atrás el miedo y ábranse a nuevas oportunidades, no necesitan arriesgarse de más, pero si surge la posibilidad de aprender algo nuevo o de conocer a alguien vayan por ello, están en un momento perfecto para avanzar hacia sus metas.

Cáncer

No se involucren en conflictos, si alguien les hace una crítica negativa solo perderán el tiempo en discusiones. Cuidado con a quién comparten sus asuntos personales, una amistad podría traicionarlos. Si están en una relación habrá conflictos por los celos. Vienen cambios en su vida, tienen que tener claro qué es lo que quieren para su futuro para no permitir que nadie obstaculice sus metas. El bajón de energía que han experimentado se acabará y ahora se sentirán con optimismo y determinación.

Leo

El amor tocará su puerta próximamente. También podrían realizar un viaje que les dejará momentos muy especiales. Recuerden que la vida está llena de oportunidades, tienen todo para conseguir sus metas, no se dejen caer por nadie. Cuidado con entregar su corazón fácilmente, hay amores que solo son pasajeros. Tienen que valorar lo que hay a su alrededor, a pesar de los momentos difíciles siempre hay algo que los hará sonreír. Si alguien les hace una crítica, no la tomen tan a pecho, véanlo como una muestra de honestidad y de preocupación por su bienestar.

Virgo

Podría llegar una buena noticia en el área laboral, pero tengan cuidado con exigir de más o podrían salir perdiendo. Cuiden su alimentación o podrían sufrir de malestares estomacales. Confíen en su talento y pongan esfuerzo en lograr lo que desean. Aprecien el apoyo de su familia, son el pilar más importante para conseguir sus metas. Alguien a quien le tenían mucha confianza los decepcionará, no se desanimen, eso los ayudará a valorar a quienes siempre han estado a su lado.

Libra

Todos los días pueden aprender algo, no se tomen las cosas tan en serio. Han tenido oportunidades en el amor, pero han sido muy exigentes, lo que les ha impedido concretar algo. Vienen mejoras económicas, podrían cambiar de casa o realizar algún viaje. Tienen que modificar su manera de ver la vida y dejar los pensamientos negativos, enfóquense en lo bueno, después de su trabajo dediquen tiempo a disfrutar de un momento de relajación.

Escorpión

Recibirán una noticia que los pondrá muy felices. El amor está por tocar a su puerta, incluso podría ser de una persona de su pasado con quien antes no se pudo concretar nada. Habrá una transformación en su manera de ser, cuidado con afectar con su mal humor a las personas que no lo merecen, olvídense del rencor. Tienen que demostrar su iniciativa y de lo que son capaces, no dependan de otros y tomen sus propias decisiones. Se sentirán con buena energía, lo que les permitirá enfrentar cualquier desafío. Podría llegar una oferta laboral que significará un avance en su carrera, pero implicará sacrificio.

Sagitario

Un amigo con quien tuvieron problemas en el pasado regresará, resuelvan la situación para no afectar su futuro. Tienen que descansar más para que no se vea afectada su salud, aléjense de todo lo que les causa estrés. Es momento de cambiar su manera de pensar, han pasado por malos momentos en el amor y quizá crean que no es para ustedes, pero es solo una perspectiva y no una realidad, tienen que estar abiertos a las posibilidades, dejen el pasado atrás y conozcan nuevas personas, busquen socializar y podrían llevarse una sorpresa.

Capricornio

Se enterarán de un chisme que los hará enojar, no le den importancia, es bueno que hablen de ustedes. Podrían recibir una propuesta qué significará cambios en su rutina, dense el tiempo para reflexionar si realmente es lo que les conviene, aprovechen el momento para cuestionar sus creencias y valorar lo que es de verdad importante.

Acuario

No confíen fácilmente en cualquiera que llegue a su vida, se exponen a salir lastimados. En el amor, si lo que buscan es solo diversión adelante, tienen que ser conscientes de que no será nada serio. Si se han sentido solos los astros les dicen que es momento de buscar nuevas relaciones más significativas con personas que tengan sus mismos intereses y valores.

Piscis

Tienen que esforzarse por su bienestar físico para mejorar su imagen. Llegará un dinero extra. Tengan cuidado con su mal humor para no lastimar a las personas importantes para ustedes. Pongan atención a las oportunidades, podría llegar la posibilidad de iniciar un negocio, reflexionen sobre las decisiones que tomaron en el pasado y cómo lo positivo puede aplicarse para lograr ganancias hoy.