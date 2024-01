Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 9 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 9 de enero.

Aries

El universo les dará la energía necesaria para lanzarse por los proyectos que tienen en mente, podría llegar una oferta inesperada y más dinero, tomen la iniciativa y abracen las oportunidades. Tienen que cambiar sus hábitos porque su cuerpo les está mandando señales de que deben ajustar su rutina. En el amor tienen que ser más flexibles y la vida podría sorprenderlos.

Tauro

Esta semana verán todo con más claridad, puede que estén en proceso de sanación y es momento de alejarse de personas que no valoran lo que dan, aunque costará trabajo, tienen que empezar de cero, dejar atrás aquello que no les gusta y retomar las actividades que los hacen felices. Viene una nueva etapa en su vida, ya sea en el trabajo o en el área personal. Tienen que cuidarse más y dejar los excesos de las vacaciones, atrévanse a decir no a planes que saben que no les convienen.

Géminis

Hay una situación que los está estresando, tienen que darse cuenta que no está en su control, lo mejor es que tengan paciencia y no hagan comentarios, aunque les cueste trabajo no se meten en la vida de los demás, si ya dieron consejos y el otro no quiere escuchar dejen que aprenda sus lecciones. Es momento de cambiar de look y consentirse, alejarse de aquello que no los merece. Se sentirán con mucha energía, pero cuidado con lo que deseen, pues sus pensamientos negativos podrían hacerse realidad.

Cáncer

Esta semana tendrán conversaciones importantes que los harán cambiar su manera de pensar, los consejos de sus amigos los harán ver todo desde un nuevo punto de vista, no escuchen las críticas que no les sumen, vienen de personas que solamente quieren verlos hundirse, no pueden agradarle a todo el mundo, tienen que defender sus defectos y virtudes. Si están en una relación, hablen con su pareja sobre el futuro, podría haber discusiones, pero al final saldrán más unidos. Si están solteros dejen de rogar amor y abracen las nuevas oportunidades.

Leo

Esta semana se sentirán en contacto con su interior, estarán emocionados por el futuro, pero a la vez nostálgicos por lo que ya pasó, no se estresen y dejen que todo tome su rumbo. Aquello que los está lastimando debe salir, lloren si es necesario y busquen el apoyo de sus amigos, deben abrirse a nuevas experiencias, buscar el amor propio, valorar los detalles y a aquellos que lo rodean y los quieren. Si tienen pareja, una persona de piel blanca podría interponerse en su relación, si no se esfuerzan los mejor es que vayan buscando a otra persona.

Virgo

Es el momento de tomar decisiones y mejorar su vida, deberán adoptar hábitos más saludables, no será fácil mantenerlos, pero lo lograrán. Si están en una relación tienen que compartir sus sentimientos y si necesitan algo díganlo. Si tenían en mente dar una segunda oportunidad a alguien o aventurarse en algún proyecto, verán todo más claro para saber qué camino tomar.

Libra

Esta semana llegarán grandes oportunidades, a pesar de que tienen dudas deben dejar atrás sus inseguridades, atrévase a hablar sobre sus sentimientos y se sentirán liberados, muchos de sus miedos solo están en su cabeza. Llegarán noticias laborales, avancen sin temor. Si están en una relación, pongan las cartas sobre la mesa respecto a aquellas cosas que no les gustan para poder resolver los conflictos.

Escorpión

Vendrán cambios, han estado pensando en transformar su vida, pero tienen miedo, no se detengan y arriésguense, podrían encontrar la felicidad. En el amor deben ser más realistas y dejar a un lado la fantasía si no quieren repetir malas historias, consideren que en algunos casos es mejor afianzar una amistad en vez de buscar algo más. Trabajen en sus propósitos de año nuevo, generen hábitos saludables, pero dense tiempo de relajarse de vez en cuando.

Sagitario

Llegarán buenas noticias en el área del dinero, deben escuchar su voz interior, tienen que reflexionar y aclarar sus ideas para decidir hacia dónde ir. Deberán deshacerse de excesos y centrarse en ustedes mismos, pongan límites en sus relaciones y empiecen a ser más egoístas. Si están buscando cambios en el área laboral, podrían tener una conversación que les enseñará el rumbo y que su esfuerzo rinda frutos.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

La semana les traerá buenas oportunidades, si han estado considerando cambiar de trabajo es el momento de hacerlo, dejen atrás todo aquello que no sume a su bienestar, si quieren hacer un cambio de look o invertir en ustedes atrévanse, deben ser su prioridad. Podría haber algunos conflictos en el amor, pues hablarán con sinceridad.

Acuario

Dejen en el pasado aquello que está obstaculizando su éxito. Han entregado su confianza a personas que no lo merecían, no se preocupen, simplemente aprendan a ser más exigentes para que no vuelvan a cometer el mismo error. Es hora de que planeen un viaje, aléjense de personas que merman su energía positiva. Viene un momento de renacimiento.

Piscis

Tienen que escuchar lo que les dicte su corazón, no den segundas oportunidades a personas que no lo merecen ni permitan que alguien se aproveche de ustedes, deben atreverse a decir lo que piensan y perseguir sus sueños. Si están en una relación sentirán que han caído en la rutina, busquen la manera de revivir el romanticismo. Si están solteros no se desanimen, ya llegará la persona correcta, mantengan su esencia. Denle tiempo y atención a las personas que les importan o podrían alejarlas.