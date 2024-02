Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 8 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 8 de febrero.

Aries

Se van a dar cuenta de que había una persona deshonesta a su alrededor y van a cerrar el ciclo con ella. Van a extrañar mucho a alguien que quieren y vive lejos de ustedes o que ya no está físicamente, traten de no caer en la tristeza, no vivan del recuerdo. Hoy es un buen día para brillar, prepárense para recibir noticias, especialmente en el trabajo. En el amor, pongan atención, hay una persona interesada en ustedes que es muy diferente a lo que están acostumbrados.

Tauro

Es momento de reflexionar para darse cuenta si es necesario empezar de cero para lograr sus metas. Si están en una relación y han caído en la rutina busquen la manera de despertar la pasión. Están en un momento muy positivo, saben hacia dónde ir, pero deberán enfrentarse a una decisión, antes de tomarla dense un tiempo para reflexionar sobre cómo afectará a otras personas, tienen que confiar en que todo encontrará su lugar. En su vida profesional tienen que construir su prestigio y seguir aprendiendo, sean constantes, cada paso los acercará al éxito.

Géminis

Tienen que estar abiertos a las oportunidades, tanto en el área laboral como en el amor. Si ganaron un dinero extra no gasten en aquello que no necesitan. Se enterarán sobre una verdad que los pondrá a pensar, no se pongan tristes, ni dejen que les hagan daño, valoren a las personas que tienen a su lado y siempre los apoyan. Tienen mucha energía negativa a su alrededor debido a envidias, deben mantenerse enfocados y separar sus problemas personales de su trabajo para ser más productivos. Un amigo podría pedirles dinero, tienen que hablar sobre sus límites financieros, quizá no puedan ayudarle con dinero, pero sí brindarle consejos.

Cáncer

Tienen el poder para lograr todo lo que se propongan, pero les gana la flojera. Deben estar abiertos a las oportunidades para iniciar un negocio o cambiar de trabajo. Alguien del pasado los buscará para disculparse, no tienen por qué esperar nada de los demás. Busquen el equilibrio entre su vida personal y laboral, si sus problemas no los están dejando concentrarse en el trabajo tienen que buscar soluciones y mantener todo en orden para ser más productivos.

Leo

Tienen que ver la vida de una manera más positiva, vienen sorpresas en el área del dinero y el amor. No se enreden en relaciones prohibidas, tienen que darse a respetar. No carguen con problemas que no son suyos, probablemente se sientan desanimados porque no todo está saliendo como esperaban, pero todo es temporal y muy pronto verán cambios, solo tienen que confiar, alguien cercano les ofrecerá un buen consejo que les ayudará a salir de esta racha.

Virgo

Deben entender que todo tiene una razón. No dejen que personas del pasado que les hicieron daño regresen. En el dinero, podría surgir algo que afectará sus finanzas. Un amigo les contará un secreto. Vienen cambios en lo laboral que los beneficiarán, si no han obtenido el reconocimiento que merecen por su esfuerzo consideren un cambio, pero no se precipiten, exploren las opciones que tienen a su alcance. Si están en una relación podría haber problemas debido a los celos, dediquen tiempo a su pareja para darle seguridad.

Libra

Tienen que amarse a ustedes mismos y entender que no necesitan de nadie para ser felices, aprendan a soltar y dejar de preocuparse por la vida de los demás. Deberán valorar más a su familia, son las personas más importantes. Tendrán que enfrentar algunos problemas en el trabajo, dense un momento para buscar soluciones y ser más eficientes en sus actividades. Podría llegar alguien con una oportunidad de negocio, puede ser la clave para obtener ingresos extras, pero cuidado con envidias.

Escorpión

Cuiden su salud pues podrían enfermarse de la garganta. No se entreguen fácilmente, no cometan los mismos errores. Si están en una relación, no desconfíen de su pareja, los celos podrían arruinar todo. Aléjense de personas que solo los afectan y hablan mal de ustedes. En lo laboral deben asumir más responsabilidades y demostrar su compromiso, podrán resolver cualquier desafío que se presente. Alguien del pasado podría regresar, si los lastimó no se dejen llevar por la nostalgia y no den segundas oportunidades.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Un amor del pasado podría regresar y la conexión volverá a surgir. Cuidado con lo que hablen, pues podrían dañar a personas importantes para ustedes, dejen a un lado los pensamientos negativos, deben reflexionar y darse cuenta de que no han hecho lo suficiente para lograr sus metas. Acérquense a su familia y amigos, no necesitan salir, únicamente con una llamada o mensaje fortalecerán su unión. Si necesitan algún consejo busquen a una persona de confianza, hablar sobre lo que sienten les ayudará a aclarar sus ideas.

Capricornio

Deben dejar el pasado atrás, especialmente con esa persona que no les está permitiendo avanzar, concéntrense en su presente. Podrían verse involucrados en un chisme, que nadie se interponga en sus planes, apuesten por la idea que tienen en mente y celebren sus logros. Después de semanas de ansiedad por fin verán resultados, recibirán el reconocimiento que merecen por parte de sus jefes y compañeros de trabajo, disfruten del momento y compartan su alegría con las personas que aman.

Acuario

Podrían enterarse de mentiras que les ha dicho su pareja, guarden la calma y reflexionen antes de tomar una decisión. Este año podrán realizar el viaje de sus sueños al lado de personas importantes. Aléjense de los chismes en el trabajo, tendrán que ser mediadores entre uno de sus compañeros y uno de los jefes, su habilidad de comunicación será clave para resolver el conflicto, tienen la capacidad de encontrar las mejores soluciones. Si están en una relación podría haber problemas debido a los suelos, tienen que confiar en su pareja y hablar con franqueza.

Piscis

Podrían conocer a alguien a través de una red social con quien Iniciar una relación, pero cuidado, podría ser algo pasajero. Vendrán cambios que podrían afectarlos, lo mejor es que busquen nuevas estrategias para no afectar su bienestar. Aunque su generosidad es algo muy positivo, tienen que aprender a establecer límites y hacer valer su opinión, especialmente en situaciones que los afectan directamente, aprendan a comunicar sus deseos y necesidades.