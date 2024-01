Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 8 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 8 de enero.

Aries

Últimamente han estado perdiendo la buena energía que los llevaba a luchar por sus metas, es momento de recuperarla, algunos querrán impedirlo, pero recuerden cuál es su objetivo. Cuidado con lo que digan, pues podrían tener problemas en el área del corazón, eviten los temas que causen discusiones. No tengan miedo a los cambios, los resultados serán buenos, llegarán nuevas oportunidades. Una persona un poco mayor que ustedes les enseñará cuál es el camino a seguir.

Tauro

Todo su esfuerzo en el trabajo se verá recompensado, una persona influyente tomará una decisión sobre su futuro que los llevará al éxito. Alguien de su familia les dará una buena noticia. En el área de las finanzas tengan cuidado, después de todas las compras de fin de año tendrán que ajustarse un poco y administrar bien para no tener que pedir prestado. Tendrán que enfrentar algunas pruebas para valorar a quienes están a su alrededor y dejar a un lado a aquellos que solo estorban su camino.

Géminis

No dejen que la nostalgia los invada, pronto verán cumplir sus metas, deben ver el lado positivo y valorar aquello que tienen. Se enterarán de que una ex pareja ha encontrado un nuevo amor, no deben preocuparse por ello, es momento de dejar el pasado atrás, tienen que cerrar ciclos pues viene la oportunidad de conocer nuevas personas.

Cáncer

Están en el momento correcto para tomar decisiones en el área laboral, no volverán a tener una oportunidad así pronto, pero decidan con cuidado, si están contentos con lo que tienen actualmente, lo mejor es que rechacen lo que llegará, solo dejen las puertas abiertas para el futuro. Si están en pareja tendrán un gran día lleno de armonía, podría ser el momento correcto para comprometerse. Les llegarán chismes relacionados con un ex amor que podrían meterlos en problemas.

Leo

Han estado pensando mucho en una persona que también está interesada en ustedes, así que atrévanse y dense la oportunidad. Si ya están en una relación valoren lo que tienen, verán qué es lo mejor. Aléjense de personas que solo les están causando problemas, es momento de hacer cambios en su vida para que la buena suerte llegue y puedan lograr sus metas.

Virgo

Si han tenido problemas con su pareja traten de evitar las discusiones, hoy será un día maravilloso, denle rienda suelta al romanticismo y la pasión, lo demás puede esperar. Si sienten deseos de buscar a alguien que salió de su vida, reflexionen si vale la pena dar segundas oportunidades.

Libra

Dense tiempo para salir con sus amigos, tienen que relajarse de las responsabilidades diarias para fomentar su creatividad y talento. No ignoren esa idea que tienen en su cabeza desde hace tiempo, podría darles buenos resultados. El amor llegará cuando sea el momento correcto, dejen de esperar a esa persona que solo se está aprovechando de su interés, deben preocuparse por ustedes y dejar de creer en promesas vacías.

Escorpión

Siempre han destacado por su ingenio y quizá han sentido que lo han perdido, no se preocupen, sigue ahí y es momento de despertarlo. Si están en una relación podrían tener un problema con su pareja, lo mejor es que salgan a divertirse para recuperar su pasión, no la descuiden o un tercero podría despertar el interés de su ser amado. No permitan que nadie se aproveche de ustedes, tengan sus defensas altas.

Sagitario

Últimamente han tenido una actitud negativa, están dejando que las personas a su alrededor afecten su energía, pero hoy deben dejar esa presión y darse tiempo para ustedes, no siempre podrán ayudar a todos, dejen a un lado todo lo que les causa tristeza y perdonen a quien los lastimó. Pronto llegará una persona que los hará volver a confiar en el amor, pero recuerden que no necesitan de nadie para ser felices y a veces es mejor estar solo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

Presten atención a lo que sucederá a su alrededor el día de hoy, pues podría ser la clave para su futuro. Si están en una relación, pongan las cartas sobre la mesa para saber hacia dónde van y estar más tranquilos. Si alguien quiere aconsejarlos y no les gusta lo que escuchan, no se preocupen, no hagan caso más que a su voz interior, su capacidad y constancia los llevará a mejorar y cumplir sus sueños.

Acuario

Acérquese a sus amigos para contarles lo bueno y malo de su vida, les permitirá sentirse mejor. Muchas personas a su alrededor están demandando su atención, necesitan descansar y alimentarse bien para recargar su energía. En el amor lo mejor es que sean sinceros y dejen claro si una persona no les interesa. Cuidado con la manera en la que hablan porque podrían generar problemas con sus seres queridos.

Piscis

Hoy será un gran día, si bien el regreso a la rutina puede costarles un poco de trabajo, alguien les pedirá que hagan una tarea que les parecerá complicada, pero al final se darán cuenta de que podrán hacerlo fácilmente. Ábranse a las oportunidades o podrían enfrentar consecuencias negativas, pongan atención a qué están haciendo para cumplir sus metas, ya que personas o situaciones podrían estar entorpeciendo su camino. Vendrán pruebas en su vida y podrían terminar una relación.