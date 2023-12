Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 8 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 8 de diciembre.

Aries

Tengan cuidado con familiares que buscan detener sus sueños. Si quieren encontrar el amor, tienen que cerrar las heridas del pasado y confiar. Pongan atención, pues podrían estar rodeados de personas deshonestas que les causarán problemas. Podrían extrañar a una persona del pasado, pero tienen que recordar por qué se alejaron. No sean demasiado duros con ustedes mismos, tienen que valorarse.

Tauro

Prepárense porque podrían venir cambios en el área de las finanzas o con su familia. Cuidado con las mentiras, el amor se construye con confianza. Hay personas falsas que quieren obstaculizar su camino. Recibirán un dinero extra que los ayudará a salir de deudas. No se dejen influenciar por personas que quieren hacerlos cambiar y dudar de la persona en la que están interesados.

Géminis

Enfrentarán chismes dentro de su familia. Si quieren consolidar una relación tienen que confiar. Cuídense de personas falsas que quieren entrometerse en sus sueños. Llegará un dinero extra que los ayudará a salir de deudas. Tienen que ser más positivos para atraer aquello que desean. Su pareja se mostrará muy cariñosa, probablemente necesite algo de ustedes.

Cáncer

No descuiden su bienestar físico y emocional, energías negativas dentro de su familia pueden afectarlos, lo mejor es que no se involucren en chismes y dediquen tiempo a aquello que los haga felices y los haga entrar en contacto con su interior, tienen que cuidar sus emociones. Viene una racha de suerte y cambios positivos en el trabajo.

Leo

Su energía positiva les permitirá destacar. Cuiden la salud de su corazón y dejen atrás aquello que les lastima de su pasado, busquen aquellas actividades que fomenten su creatividad y los haga felices. Tómense el tiempo para consentirse y recargar energías, despertarán envidias, pero no deben preocuparse por eso ni enfocarse en malos comentarios.

Virgo

Tienen que poner especial atención a su salud, lo mejor es que se formen el hábito de hacer ejercicio y se alimenten adecuadamente, pero también fomenten su lado espiritual, vale la pena que practiquen yoga o meditación, tienen que buscar el equilibrio. Tengan cuidado por donde caminan, pues podrían sufrir una caída. Llegarán nuevas oportunidades en el amor, pero podrían ser solo aventuras pasajeras.

Libra

Tienen que buscar el equilibrio entre su salud física y emocional. Dejen atrás el pasado y encuentren aquello que los hace felices. Cuiden las relaciones que nutren su espíritu y aléjense de aquellos que les causan problemas. Encuentren la manera de sanar las heridas de su niñez y lograrán el equilibrio. Podrían querer compartir sus problemas con una persona para tratar de resolver cuestiones del pasado, pero es momento de disfrutar del presente.

Escorpión

Miren hacia su interior y se darán cuenta de cuáles son sus debilidades y fortalezas. No se involucren en relaciones pasajeras que les traerán solo malas energías, busquen relaciones que los hagan mejores personas. Tienen que poner más atención a su bienestar emocional si quieres lograr la plenitud. Dejen claro sus sentimientos con los demás para no lastimar. No gasten en cosas innecesarias si no quieren tener problemas y estancarse.

Sagitario

Tienen que buscar el equilibrio entre su bienestar físico e interior. Cuiden su salud, pues podrían sufrir dolores de cabeza y problemas digestivos. Es buen momento para realizar actividades al aire libre para fortalecer su cuerpo y despejar su mente. Se sentirán melancólicos por personas de su pasado, solo agradezcan lo que vivieron y sigan adelante. No gasten dinero que no tienen y traten de ahorrar, dado que podrían venir temporadas de crisis.

Capricornio

No descuiden su salud física y espiritual debido a su estrés y ansiedad, generen hábitos positivos como el ejercicio y descanso y cuidado con lo que comen si no quieren subir de peso. Todavía están a tiempo de lograr esa meta que se plantearon al iniciar el año, no pierdan el tiempo y pónganse a trabajar. Llegarán nuevas oportunidades en el amor, pero no entreguen su corazón en relaciones que saben que son pasajeras.

Acuario

Salgan de la rutina, pues se están estancando y perdiendo oportunidades. Busquen nuevas actividades físicas y dietas para mantener su fuerza y abríguense bien para no enfermarse de la garganta. Ámense a ustedes mismos y siéntanse orgullosos de lo que han logrado. Llegarán oportunidades de realizar un viaje. Alguien de su familia se enfermará, pero no será nada grave.

Piscis

Podrían absorber energías negativas de aquellos que no quieren verlos triunfar, lo mejor es que se den el tiempo de meditar para cuidar de su salud física y emocional, cuídense ustedes mismos. Vendrán cambios en su estado de ánimo. Cuidado porque estarán de mal humor y terminarán dañando a personas que les importan.