Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 7 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 7 de diciembre.

Aries

Estarán rodeados de energía positiva y buena suerte, aprovéchenla, incluso podrían jugar juegos de azar o a la lotería. En el amor atrévanse a explorar nuevas aventuras, atraerán a quien les interesa, pero cuidado con relaciones prohibidas que solo lastimarán, busquen conexiones profundas. Hay muchos chismes a su alrededor, lo mejor es que no den su opinión si no se las piden, ni cuenten sus secretos a personas en quienes no pueden confiar.

Tauro

Este mes encontrarán la estabilidad y estarán llenos de pasión, podrán construir bases sólidas en el amor para consolidar su relación, fomenten el romance y lograrán una conexión emocional profunda. Si no tienen pareja, su encanto natural hará magia para encontrar el amor, confíen en su intuición y abran su corazón. Planearán un viaje con sus amistades y al fin podrán conocer a esa persona con quien han estado en contacto por internet.

Géminis

Encuentren nuevas formas de comunicarse y lograr una conexión con su pareja o sus amigos, pero cuiden lo que sale de su boca para no meterse en problemas. Si no tienen pareja y están interesados en alguien, es un buen momento para conquistarle, busquen a quien enamore su intelecto y no caigan en la monotonía. Cuiden su alimentación, pues podrían presentar problemas gastrointestinales.

Cáncer

Este mes sus emociones estarán a flor de piel y se sentirán melancólicos, dejen atrás el pasado. Permitan que sus sentimientos fluyan y muestren su amor a aquellos que los quieren, pero tampoco descuiden su amor propio. Dejen que su corazón guíe sus decisiones en el amor, confíen y serán felices.

Leo

Su confianza en sí mismos y su carisma los harán destacar, atraerán a las personas correctas que admiren quienes son. Tengan cuidado con involucrarse en relaciones prohibidas. Aprendan del pasado para no caer en los mismos errores. Si tienen pareja déjense llevar por su amor. Se decepcionarán de una persona que no ha sido honesta con ustedes. Alguien se acercará en busca de su consejo, piensen bien qué van a decir o si es mejor que se queden callados.

Virgo

Pongan atención a los detalles, pero también déjense fluir y que la pasión los envuelva para lograr una conexión emocional profunda con su pareja. No caigan en infidelidades. Si no están en pareja podrían conocer a una persona interesante. Alguien de su pasado regresará, cuidado, no todos son de fiar, podrían cometer errores por dar segundas oportunidades.

Libra

Dejen atrás los rencores y alejen de su vida aquello que no les aporta nada. Si están buscando conquistar a alguien, dejen que su encanto haga su trabajo, no tengan miedo de expresar sus sentimientos. Si están en pareja, busquen el equilibrio entre mente y corazón. Planearán un viaje que disfrutarán mucho mientras en los negocios vendrán mejoras y podrían cerrar una buena venta.

Escorpión

No tengan miedo a enamorarse y dejen fluir la pasión. Están en un buen momento para renovar sus relaciones o comenzar nuevas. Si la persona con la que están les está causando problemas, lo mejor es que terminen y salgan a buscar nuevas oportunidades. Vendrán cambios que los beneficiarán, pero se sentirán muy intensos.

Sagitario

Tienen que aprender a decir que no y enfocarse en aquello que les deja un beneficio. Amistades han estado hablando mal de ustedes y podrían ocasionarles problemas. Tendrán que enfrentar conflictos que los podrían convertir en personas orgullosas y dañar a quienes quieren. Tengan cuidado con alguien que se acercarán mucho a ustedes, pues únicamente quieren obtener información. Cuiden su salud, podrían contraer una infección. Alguien de piel blanca podría ocasionarles un problema en el trabajo, no confíen en aquellos que acaban de llegar a su vida.

Capricornio

Pronto realizarán un viaje en el que conocerán a una persona que les dará momentos muy felices. No se entristezcan por cosas sin importancia, solo tienen que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Se enterarán de un divorcio dentro de su familia. Cuidado con los cambios de temperatura, podrían enfermarse. Ya no busquen a quien no les muestra interés y cambien su actitud negativa o podrían caer en depresiones.

Acuario

Fomenten el amor propio y se darán cuenta de que no necesitan mucho para ser felices. No escuchen las opiniones de los demás que no les sirven, algunos solamente quieren aprovecharse. Cuiden lo que comen, pues podrían tener dolores de estómago. Se rodearán de chismes por parte de su propia familia, no los escuchen. Ya no se culpen por errores que no les corresponden y solo les hacen daño, ábranse al cambio y acepten los consejos de sus seres queridos para mejorar su vida.

Piscis

Confíen en ustedes mismos, olviden el pasado y aprovechen su presente, no permitan que nadie les haga daño o los haga sentir menos. Podrían comenzar a planear un cambio de casa o ciudad, será positivo para su vida. Llegarán nuevas oportunidades laborales. No rueguen amor a los demás, valoren lo que son y lo que pueden ofrecer.