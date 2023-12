Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 6 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 6 de diciembre.

Aries

Podrían enfrentar problemas serios en los pulmones, así que lo mejor es que eviten fumar y se alejen de personas que lo hacen. Por las noches se ponen a pensar de más y solo terminan tristes, tienen que aprender a enfrentar sus responsabilidades. Promesas incumplidas los harán sentir mal, no esperen nada de nadie. En las próximas reuniones no tomen de más si no saben controlarse. No permitan el regreso de amores del pasado, repetirán la historia.

Tauro

Al fin aclararán sus sentimientos con la persona que les atrae. Tienen que aprender a dar sin recibir nada a cambio. No se metan en la vida de los demás ni se involucren en chismes, solamente ganarán problemas. Saquen de su vida a quien les ha demostrado que no quiere estar con ustedes y muestren su amor a quienes siempre los han apoyado. Cuidado con lo que comen en la calle podrían tener problemas estomacales.

Géminis

Aquello que les preocupaba comenzará a resolverse, pero tienen que trabajar en ello. Es una buena semana para realizar limpieza, en especial en su cuarto, y alejar toda la energía negativa para mejorar en el amor, el dinero y la salud. No escuchen chismes que solo buscan afectarlos.

Cáncer

Conocerán a alguien con quien podrán pasar un buen rato, pero no se involucren de más. Concéntrense en aquello que los hace felices y olviden las heridas del pasado. Es momento de poner los pies sobre la tierra y alejarse de aquellas personas que solo los buscan cuando los necesitan, mejor acérquense a quienes siempre los apoyan.

Leo

Esta semana romperán su rutina y se van a sentir desconcertados. Si tienen pareja, atención, porque alguien más podría estar interponiéndose en su relación, lo mejor es que hagan cosas nuevas para que no se les acabe la pasión. Llegará un dinero extra, aprovechen y hagan un plan para salir de deudas antes de enfrentar problemas legales. Cuidado con traiciones de alguien a quien aprecian mucho.

Virgo

Dejen atrás el pasado si quieren encontrar el amor, confíen en su intuición para elegir a las personas de quienes rodearse. Pronto conocerán gente nueva que será importante, sabrán quiénes les conviene y quiénes solo los buscan por interés. Saquen de su vida a aquellos que no los valoran y demuestren su cariño a los que siempre han estado para ustedes. Su pasado no tiene por qué afectar su presente, sobre todo aquella situación que los deprimió mucho.

Libra

No caigan en provocaciones si no quieren cometer errores. En el amor tómense las cosas con calma. Vendrán buenos cambios en cuestión de dinero, pero no gasten todo, ahorren para lo que se aproxima a final de año. Cuidado con lo que dicen, podrían lastimar a las personas que quieren. Tendrán que cambiar su modo de enfrentar la vida y entender las lecciones.

Escorpión

Aprendan a ser más humildes porque la soberbia solo obstaculiza su camino. Cuidado con su carácter, esta semana no les importará el daño que puedan causar. Enfrentarán una traición en el trabajo. Tienen que dejar atrás a personas y situaciones que les causan problemas y buscar ser mejores. Podrían tener la oportunidad de realizar una gran compra, pero lo mejor es que cuiden sus ahorros.

Sagitario

Olviden el pasado y no se sientan tristes por aquellos que se alejaron de su vida. Es un buen momento para pensar en la manera de mejorar sus ingresos. Podrían experimentar dolores de cabeza si no se dan tiempo de descansar. Pronto tendrán mucho estrés por trabajo y responsabilidades. Cuiden su dinero vienen muchos gastos.

Capricornio

Saquen de su vida a aquellas personas que solo los buscan cuando los necesitan. Extrañarán a un viejo amigo que perdieron, si pueden solucionar las cosas búsquenlo. El cierre de año será muy bueno, pero tienen que cuidar su carácter para no crear conflictos. Los cambios son positivos, pero los que hagan próximamente podrían afectar a sus amigos. Tendrán que enfrentar una prueba importante que los ayudará a entender todo lo que han vivido.

Acuario

Podrían sentirse tristes por aquellos sueños que no han podido realizar, el problema es que no han trabajado suficiente en ellos. Llegarán chismes, no se dejen influenciar. Piensen bien hacia dónde se dirigen si no quieren cometer errores. En cuestión de amor y trabajo no se adelanten, todo tomará su lugar. Esta semana extrañarán a alguien que se alejó de su vida, lo mejor es que agradezcan lo que vivieron y continúen su camino.

Piscis

Cuidado con personas que buscan manipularlos. En el amor todo pinta de manera positiva, tienen que aprender a confiar si quieren concretar una relación. Estarán rodeados de personas falsas que podrían meterlos en problemas. No caigan en infidelidades y situaciones que pueden salirse de control.