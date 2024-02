Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 5 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 5 de febrero.

Aries

Tienen que enfocarse en cumplir sus metas. Alguien cercano ha estado muy triste y necesita de su apoyo, traten de dedicarle tiempo. Un amor del pasado regresará, pero se darán cuenta de que ya no sienten nada. Conocerán a nuevas personas y podrían concretar una relación en febrero o marzo. Busquen actividades que los ayuden a relajarse, la meditación y el ejercicio pueden contribuir a estabilizar sus emociones, también es buena idea que hablen sobre sus sentimientos con las personas que quieren para tener una perspectiva mejor. Deben estar abiertos al cambio, no se aferren a expectativas, tienen que estar dispuestos a tomar nuevos caminos.

Tauro

Deben relajarse y dejar de exigir tanto a los demás y a ustedes mismos. Es un buen momento para iniciar un negocio, pero si tienen dudas reflexionen y pidan el consejo de la gente que quieren. No se pongan en el camino de los demás para que no afecten el suyo. Cuidado con entregarse fácilmente, los demás suelen aprovecharse de ustedes y podría haber alguna tradición. Su vida profesional va por buen camino, llegarán buenas oportunidades, así que cuando dense un momento para relajarse. Si están en una relación, es momento de comprometerse con su pareja y ver hacia el futuro.

Géminis

Hay personas a su alrededor que están buscando cómo afectarlos, no busquen venganzas ni guarden rencores si no quieren verse afectados, aléjense de quienes únicamente los buscan cuando los necesitan. Vendrán cambios en el trabajo y la oportunidad de invertir en un negocio. No entreguen su corazón a cualquiera, tienen que ser más exigentes. No tengan miedo a expresar lo que sienten, eso los ayudará a superar cualquier obstáculo, tienen que confiar en ustedes mismos.

Cáncer

Tienen que recordar todo lo que han hecho para estar en donde están, sigan por su camino y vayan tras sus sueños. Personas cercanas podrían ser un obstáculo para lograr sus metas. Una noticia podría ponerlos de mal humor. Vienen cambios, especialmente en el trabajo, acepten más responsabilidades si quieren destacar, confíen en su intuición para tomar decisiones.

Leo

Podrían surgir problemas con su familia que los pondrán de mal humor, tienen que tomarse las cosas con calma y reflexionar antes de actuar. Deben enfocarse más en ustedes, no se dejen vencer por nadie, eso solo los pondrá tristes y no tienen razón para ello. Llegarán nuevas oportunidades y deberán ser inteligentes para tener beneficios económicos y personales. Reflexionen acerca de los cambios que han surgido últimamente en su vida profesional, podrían ascender, manténganse alerta para obtener los beneficios que esperan.

Virgo

Se enterarán sobre conflictos en su familia, no se preocupen de más, dejen a un lado el ego y acérquense a la gente que les importa o podrían arrepentirse. Podrían recibir una noticia sobre alguien del pasado que les importaba mucho, se darán cuenta de que ya no sienten nada y que han superado sus heridas del pasado. Se enterarán que alguien cercano está hablando mal de ustedes, ponga las cartas sobre la mesa y háblelo con calma, pidan explicaciones y enfrenten la situación.

Libra

Tienen que reflexionar sobre lo que les ha costado aceptarse, no dejen que nadie los haga sentir inseguros o cambie su manera de pensar, recuerden quiénes son y cuál es su meta. No se involucren en discusiones con personas que no van a cambiar de opinión. Vienen transformaciones en el área laboral, y una oportunidad de negocios, aprovechen para trabajar en aquello que deseen, cada paso que den los acercará a sus sueños.

Escorpión

Su mal humor puede afectar todo a su alrededor, les gusta tener la razón y quieren imponer sus ideas. Podrían comenzar a tener sentimientos de amor por una amistad, tengan cuidado, pues podrían cometer un error y dañar a alguien importante para ustedes. Tienen que recuperar su energía positiva, pasen de las ideas a la acción para ir tras sus planes. Si están en una relación podrían enfrentar problemas debido a su resistencia a comprometerse, tienen que darse cuenta de cuáles son sus miedos y hablar abiertamente sobre lo que está pasando con su pareja.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Podrían tener problemas debido a la pérdida de dinero o por una mala compra. Un trámite que comenzaron saldrá a su favor en los próximos días. Tienen que estar abiertos a las posibilidades, llegará la oportunidad de un nuevo trabajo y una propuesta de viaje, no esperen y aprovechen. Encontrarán a una persona que les generará conflictos, pero se darán cuenta de que ya no quieren eso en su vida. Si están solteros hay alguien interesado en ustedes, aunque tengan dudas, acepten su propuesta de salir.

Capricornio

Por lo general les es muy difícil aceptar los errores de los demás, pero si están enamorados hacen a un lado su orgullo. Tienen que aprender a valorar lo que tienen a su alrededor y disfrutar su presente. Tengan cuidado, pues podrían ser víctimas de una estafa por parte de una persona que es importante para ustedes. Tienen que concentrarse en el amor, están en una buena racha con su pareja. Dense un momento para relajarse, podrían reunirse con sus amigos o pasar tiempo con su familia. Tienen que aprender a ser más pacientes y no actuar impulsivamente.

Acuario

Tienen que dejar de ser tan aprensivos con sus amigos, esos celos sin sentido solo nos afectan. Cuidado con buscar en otros lados lo que ya tienen a su lado, si tienen pareja se arrepentirán de no valorarla. Es momento de descansar y organizarse mejor para que todo tome el rumbo que desean, las preocupaciones cotidianas no deben afectar su paz interior. Si están empezando una relación, escuchen lo que su pareja quiere y tiene que decirles para tomar decisiones hacia el futuro.

Piscis

Tienen que aprender de sus errores, darse cuenta de quiénes realmente merecen estar en su vida y aquellos que no valen la pena, quien no quiso quedarse no los valora, así que no rueguen. Se sentirán de mal humor debido a que ciertas situaciones no saldrán como esperaban. Habrá personas que querrán aprovecharse de su buena voluntad. Podría haber un entorno complicado con su familia y sus amigos, recuerden que todo pasa por algo, no busquen culpables y reflexionen antes de tomar decisiones.