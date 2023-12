Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 5 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 5 de diciembre.

Aries

Todo el esfuerzo que pusieron en su trabajo se verá recompensado, pero tengan cuidado con aquellos compañeros que van a ponerles obstáculos. En la parte personal llamarán la atención en las reuniones sociales gracias a su buen humor, pero cuidado con imponer sus ideas por querer ser el centro de atención. Están en un gran momento para encontrar su nuevo hobby y mejorar su estado físico. En el amor fomenten la comunicación y aprendan a escuchar a los demás. Cuidado con chismes si no quieren meterse en problemas.

Tauro

La estabilidad que han estado deseando llegará a su vida y a su hogar, disfruten a la gente que aman. Se darán cuenta de que las decisiones que han tomado traerán bienestar a todo su entorno. En el trabajo tienen que enfocarse y pedir lo que saben que merecen, no teman dar a conocer sus ideas, podrían ser las soluciones que se necesitan. No gasten de más y ahorren lo que puedan para futuros proyectos o emergencias. En el amor tengan cuidado con traiciones, mejor dediquen tiempo a su pareja para nutrir su relación.

Géminis

Fomenten la comunicación con sus seres queridos. En el trabajo podrán realizar varias actividades al mismo tiempo, pero procuren no sobrecargarse, aprendan a priorizar. En el amor tienen que aprender a escuchar, la comunicación es de ida y vuelta, verán que obtendrán consejos valiosos. En la salud no dejen que los excesos los lleven al cansancio. Un familiar podría hablar mal de ustedes, pero no se preocupen por ello, no podrá dañarlos.

Cáncer

En los próximos días sus emociones estarán a flor de piel, tienen que encontrar la mejor manera de expresarlas sin hacer daño a los demás. Demuestren su cariño y apoyo a su familia, pero también preocúpense por ustedes. En lo laboral escuchen su corazón para tomar las decisiones adecuadas, especialmente en negociaciones. Su creatividad les ayudará a resolver los problemas que se les presenten. Es momento de invertir dinero en alguno de sus pasatiempos. En el amor aprendan a comunicarse mejor para fortalecer sus lazos.

Leo

Aunque tienen todo para liderar no pueden sentirse superiores, aprendan a trabajar en equipo, eso los beneficiará, asegúrense de reconocer el esfuerzo de los demás para mantener un buen ambiente. Empiecen a pensar cómo van a lograr sus objetivos en términos de dinero, pues este podría ser el elemento que falte para lograr sus sueños. Para cuidar su salud encuentren aquello que los haga felices para que no se vuelva a rutinario y lo abandonen, pueden involucrar a sus amigos o pareja. En el amor demuestren su cariño y pasan más tiempo juntos.

Virgo

Dense un tiempo para reflexionar qué es lo que quieren en el futuro. En el trabajo brillarán, pero no tengan miedo a pedir consejo a los demás. En lo personal es importante que se consientan y se dediquen tiempo a ustedes, tienen que encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades y su tiempo libre para mantener la armonía. Es un buen momento para que tomen algún curso o diplomado y crezcan sus conocimientos. Podrían llegar nuevos amores. Si las cosas no salen como desean, no se desesperen, la constancia es la base para lograr lo que sueñan.

Libra

Tiene que encontrar el equilibrio entre su trabajo y sus deseos personales. En lo laboral, dense cuenta de cuáles son sus fortalezas y debilidades, podrían recibir un aumento de salario o hacer algún cambio que mejorará sus ingresos. Tienen que dedicar más tiempo a sus seres queridos, no se dejen guiar por chismes. En el área de salud cuiden su mente y corazón, sería buen momento para practicar meditación o yoga.

Escorpión

No teman profundizar en sus emociones para descubrir hacia dónde tienen que ir a largo plazo. En el trabajo vendrán oportunidades de crecimiento para avanzar en su carrera. Tienen que dedicar más tiempo a ustedes y a la gente que aman. En salud cuiden su sistema inmunológico y aliméntese bien, no solo para reducir el estrés, sino para mejorar la confianza en ustedes mismos. No crean en promesas, solo en hechos.

Sagitario

Encuentren el equilibrio para poder cuidar de ustedes y de sus seres queridos, pero también cumplir con sus responsabilidades. No se guarden sus sentimientos con la gente que aman, es momento de dejar salir su creatividad. En lo laboral enfóquense en sus fortalezas para lograr el éxito. No caigan en la trampa y terminen esperando mucho de aquellos que saben que no pueden corresponderles.

Capricornio

No se olviden que la comunicación es clave para mantener el equilibrio en sus relaciones. Tienen que demostrarle a los demás lo importantes que son para ustedes y no fingir sentimientos solamente por caer bien. La innovación será la clave para alcanzar su éxito. Vendrán cambios en el amor, serán positivos, únicamente tienen que controlar su mal genio.

Acuario

Reflexionen para entender cuáles son las metas que tienen que seguir a largo plazo. Tienen que dedicarse tiempo a ustedes mismos y a la gente que aman. Tengan cuidado con traiciones que podrían venir de amigos, no dejen que nadie se aproveche de ustedes y saquen de su vida a aquellos que solo les causan problemas.

Piscis

Busquen la conexión emocional con las personas que les importan y no oculten sus sentimientos. Recuerden cuáles son sus metas y dejen que su pasión los lleve a alcanzarlas. Saquen de su vida aquello que no le sirve y no permitan que nadie los haga dudar de ustedes. Olvídense del pasado, solamente abrirán una vieja herida.