Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 4 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 4 de diciembre.

Aries

Piensen en las metas que tenían para 2023, es un buen momento para cumplirlas. No se involucren en cuestiones que no les pertenecen. Olviden relaciones con quienes no los valoran, tienen que cerrar el ciclo con amores del pasado, si quieren que la persona correcta llegue a su vida.

Tauro

Deberán ser organizados para poder cumplir con todo. Pronto verán mejoras en el área económica y sentimental. Cuidado con su mal humor y por preocuparse por cosas sin importancia. Si están saliendo con alguien, pero no sienten nada, lo mejor es que se alejen y no se queden por miedo a estar solos. Los demás podrían confundir sus buenas acciones con agresión, pero no les debe importar lo que piensen los otros.

Géminis

En estos días se enterarán sobre la verdad detrás de una persona, se van a decepcionar, pero aprenderán con quiénes es mejor guardar distancia. Pronto conocerán a una persona tal como la han estado buscando desde hace mucho. Cuiden su salud, podrían enfrentar alguna enfermedad, lo mejor es que hagan ejercicio y se consientan. No se preocupen si las cosas no salen como quieren, la vida pone todo en su lugar.

Cáncer

Cuiden su economía y no gasten en aquello que no necesitan. Enfoquen sus energías en lo que valga la pena para cerrar el año de manera positiva. Cuiden por donde caminan, pues podrían sufrir una fractura. Si las cosas no han salido como esperaban, aprendan de los errores. Es probable que recuerden amores del pasado y se sientan tristes por lo que no sucedió, pero en el destino estaba escrito que no iba a funcionar.

Leo

Se enterarán que una persona importante para ustedes ha sido deshonesta, no se preocupen de más y enfoquen su energía en aquellos que están dispuestos a quererlos y valorarlos, no piensen en rencores o venganzas, ni se llenen de malas energías, lo mejor que pueden hacer es alejarse y esperar a que la vida cobre factura.

Virgo

Tengan cuidado con traiciones de parte de amistades, hay una persona que ha hablado chismes a sus espaldas. Deben aprender a valorarse y ver por ustedes antes de querer aconsejar a los demás. Valoren aquello que han conseguido en este año para que lo cierren con energía positiva. Podrían realizar un viaje próximamente.

Libra

Hay personas que no creen en ustedes y esperan verlos derrotados, pero eso solo debe impulsarlos para seguir adelante con sus sueños y demostrarse a sí mismo hasta dónde pueden llegar. Abracen los cambios que sean positivos para su economía, pero mejoren su estado de ánimo para no dañar a las personas que quieren.

Escorpión

Cuidado con chismes, no permitan que nadie los haga perder aquello por lo que han soñado y trabajado, si se esfuerzan verán cumplir sus metas. Llegarán buenas oportunidades en el dinero, no las dejen pasar. Si bien han tenido que enfrentar situaciones complicadas, han sabido aprender de sus errores.

Sagitario

Confíen en su intuición, se darán cuenta de que alguien en quien nunca confiaron ha estado hablando mal de ustedes, lo mejor es que se alejen. Dejen de esperar lo mismo que ustedes entregan y aprendan a valorarse. Abracen el cambio, si quieren obtener resultados diferentes tienen que actuar de manera diferente. Cuiden su alimentación y hagan ejercicio, no solo por su salud y físico, sino para controlar su estrés.

Capricornio

En los siguientes días van a sentirse algo deprimidos, pues se darán cuenta de que algo les falta, no lo busquen afuera sino en su interior. Cuidado con a quién entregan su corazón, no piensen solo en el físico, si no quieren cometer errores y salir lastimados. Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo, pero no suelten lo que tienen hasta que no sea seguro lo que les ofrecen.

Acuario

Dejen atrás el pasado y no se aferran a cosas que no les pertenecen. Tienen que mostrar interés a la persona que quieren, si se alejan solamente la decepcionarán. Próximamente, vivirán una situación en su familia que los va a unir, podría ser un embarazo o algún problema que tenían que se va a resolver.

Piscis

Sean responsables con su vida y no permitan que otras personas obstaculicen sus metas, no escuchen comentarios que solo buscan dañarlos. Llegarán nuevos proyectos que los ayudarán a crecer como personas. Alguien de piel blanca podría proponerles un negocio. Comenzarán a sanar sus heridas del pasado que no los habían dejado avanzar. No permitan que sus ocupaciones los alejen de su familia, deben ser lo más importante.