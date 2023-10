Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 31 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 31 de octubre.

Aries

Deben atreverse a ir por sus sueños, pues la influencia de marte les dará mucha energía. Tengan cuidado por una posible infección y por una amistad que podría sufrir un accidente, además alguien cercano no tiene buenas intenciones. Su familia los necesita, deben demostrar su cariño. En lo laboral habrá estrés y algunas complicaciones, pero podrán superarlo.

Tauro

Aunque habrá desafíos, no se rindan, su perseverancia los llevará al éxito. No caigan en chismes y preocúpense solo por su vida, cuiden sus palabras, pues podrían ocasionar problemas con gente que quieren. Deben tener cuidado con sus cosas materiales, podrían perder algo importante.

Géminis

A lo largo del día recibirán algunos comentarios negativos, pero no piensen en ello, deben preocuparse primero por ustedes. Noviembre vendrá con sorpresas en el área del amor y en caso de tener pareja no se dejen manipular y tomen sus propias decisiones.

Cáncer

Deben abrir su corazón y buscar conexiones emocionales más profundas. Si tienen una relación no caigan en la monotonía, su pareja estará algo misteriosa pues duda de su cariño, denle la atención que necesita y fomenten el romance.

Leo

Si hace poco les robaron o perdieron algo, buenas noticias, llegará un dinero extra, pero tengan cuidado y no confíen en cualquiera. Un amigo está arrepentido por lo que les hizo, escuchen lo que tiene que decir pero no permitan que en su vida haya personas que no los dejan avanzar.

Virgo



Tienen que escuchar su corazón, vendrán problemas en la familia pero sabrán cómo arreglar la situación. Deberán poner empeño si quieren que ese proyecto que tienen en mente se realice, podrían recibir apoyo de un familiar. Si tienen pareja viene un momento de mucha armonía, probablemente planearían un viaje.

Libra

Tienen que estar dispuestos a tomar decisiones importantes, solo sigan su corazón y reflexionen. Nada llegará por suerte, no se desesperen, trabajen por sus sueños y aprendan a ser felices con lo que tienen. Cuidan de su cuerpo pues podrían subir de peso fácilmente.

Escorpión

Deben prepararse, pues probablemente recibirán una noticia que no les va a gustar sobre alguien que quieren. A través de sus sueños se manifestarán algunas respuestas que están buscando. Tendrán la necesidad de cambiar algo en su vida para ser más felices y olvidarán amores del pasado.

Sagitario

Encuentren la manera de salir de la rutina, un viaje les podría caer bien. No vale la pena que intenten resolver los problemas de los demás, busquen su propia felicidad y olviden los errores del pasado. Un amigo se alejará, no deben sentir tristeza, cada quien está donde quiere estar, mejor abracen las nuevas oportunidades.

Capricornio

Vienen días llenos de bendiciones y felicidad, no cambien sus metas, tiempos importantes en su vida llegarán pronto, solo reflexionen antes de tomar decisiones. Deben cuidar su alimentación y hacer ejercicio pues podrían subir de peso fácilmente en estos días.

Acuario

Cuestiones del pasado comenzarán a preocuparlos y algunas personas podrían causarles problemas. Si necesitan hacer algún trámite o pago lo mejor es que esperan pues no es un buen momento. Pronto tendrán la oportunidad de hacer un viaje pero no gasten dinero que no tienen, mejor piensen en esa oportunidad de negocio que los va a ayudar a crecer su economía.

Piscis



Hagan caso a su corazón, los llevará a comprender mejor lo que está sucediendo en su vida. Por cuestiones del pasado se sentirán muy desconfiados, si tienen pareja es probable que aparezcan los celos, pero cuidado con lo que dirán pues podrían tener una fuerte pelea por cuestiones que ya pasaron.