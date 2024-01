Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 31 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 31 de enero.

Aries

Tienen que ser consciente de quiénes son y de dónde vienen, no pierdan el piso. Una persona de su pasado los hará reflexionar sobre los pasos que deben seguir, no tengan miedo al futuro, tendrán que enfrentar situaciones complejas pero los ayudarán a madurar y valorar lo que tienen. Vayan por sus sueños, aunque podrían sentirse de mal humor, busquen a las personas que los quieren y apoyan, pero cuidado con descargar su estrés en ellos, encuentren la mejor manera de manejar sus emociones. Tienen que aprender a delegar tareas y confiar en sus compañeros de trabajo. En el dinero todo irá mejorando, sus ingresos aumentarán pronto y podrán dejar las deudas atrás.

Tauro

Sentirán dudas con respecto a la persona que les gusta, pero pronto podrán aclararlas. Vienen mejoras económicas, pero necesitarán administrar bien su dinero, no gasten en aquello que no necesiten. Una persona del pasado podría regresar y les traerá lecciones. Tienen que comenzar a organizarse mejor, últimamente han estado desanimados, deben enfocar su energía y sacar todos sus pendientes. Busquen la manera de tomarse un descanso y relajarse, es hora de priorizar su bienestar, ello también implica que mejoren su condición física. Cuidado con conflictos que podrían surgir en el ámbito familiar.

Géminis

Podrán salir de las deudas que tienen. Será una semana de muchos compromisos y reuniones con su familia y amigos, pero no se conformen, tienen que pedir lo que ustedes dan y alejarse de aquellos que no valoran toda su entrega. Podrían llegar a ustedes críticas, pero no las tomen en serio. Tienen que mejorar su ánimo para mejorar su salud, no se engañen, saben lo que necesitan hacer.

Cáncer

Están muy acostumbrados a preocuparse y ver por los demás sin pensar en la parte que les toca a ustedes. Aléjense de personas que únicamente les traen tristezas, pues podrían arruinar sus planes a futuro. Recibirán una noticia que les dará mucha felicidad. Cuidado con gente a su alrededor, hay algunos que únicamente quieren obstaculizar su camino. Si están en una relación, no crean en lo que les dicen los demás, tienen que hablar y fomentar la confianza con su pareja. Cuiden su alimentación y hagan ejercicio, si es al aire libre mejor para que entren en contacto con la naturaleza y se llenen de energía positiva.

Leo

Si están en una relación deben reflexionar y ser honestos si en verdad tiene futuro o únicamente están juntos por costumbre. Comenzarán a ver cómo van alcanzando las metas que se habían propuesto, pero no dejen de esforzarse. Aunque tienen heridas del pasado es momento de cerrar ciclos y alejarse de amistades falsas que solo los buscan cuando los necesitan. En lo laboral, están pasando por un gran momento y si están desempleados es muy probable que encuentren un trabajo que los haga felices, busquen las oportunidades.

Virgo

Sus enemigos darán la cara, no confíen en nadie y vayan tras las metas que tienen en mente. Tienen que confiar en ustedes mismos, no escuchen a los demás ni traten de complacer a otros. No se queden en una relación por miedo a la soledad, no pierdan su tiempo. Podría regresar alguien de su pasado, escuchen lo que tiene que decir, se interesa legítimamente por ustedes y les brindará su consejo.

Libra

Una persona que les hizo daño en el pasado pagará todo lo que causó. Vivirán buenos momentos que regresarán la felicidad que creían perdida. Necesitan ver todo con otros ojos, preocúpense por la gente que aman y por ustedes mismos. Podrían tener un problema con alguien de su familia. Comiencen a cuidarse más para mejorar su estado físico, recuerden que lo mejor es seguir una alimentación saludable a largo plazo y no una dieta estricta por algunos días.

Escorpión

Vendrán cambios a su vida, no tengan miedo, los ayudará a ver buenos resultados y salir de la monotonía. En el amor, tendrán que aprender algunas lecciones debido a que no han cerrado el ciclo con alguien del pasado. Tienen que recordar cuál es su objetivo, verán algunas metas materializarse pronto. Es probable que se encuentren con algunos problemas en el trabajo, no se desanimen, todo es temporal y pronto regresará la calma. Administren bien su dinero, no realicen compras a largo plazo y eviten comprometerse en gastos adicionales

Sagitario

Es momento que ustedes se hagan cargo de las tareas si no quieren errores, pero mantengan los pies sobre la tierra no dejen que su ego afecte a las personas que aman. Deben tener claros sus sentimientos, no se dejen ilusionar por cualquiera que les muestro un poco de cariño. Tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y no dejarse influenciar por los demás. Su habilidad multitarea, su organización y esfuerzo los llevarán al éxito y esos hábitos les permitirán destacar todavía más.

Capricornio

Vienen muchas oportunidades para crecer en el ámbito laboral, incluido un negocio que les traerá éxito. Llegará a sus oídos un chisme que los pondrá de mal humor, no confíen en lo que escuchan. Habrá días en que se sentirán mal, pero eso los ayudará a madurar y a comprender muchas situaciones que han tenido que pasar. Aléjense de situaciones negativas que están obstaculizando su camino. Últimamente han pasado grandes momentos con sus seres queridos, pero eso está afectando su peso, lo mejor es que hagan cambios en su alimentación, sigan yendo a las reuniones, pero tomen mejores decisiones para reducir su consumo de calorías

Acuario

Tienen que valorar lo que hay a su alrededor. No rueguen por cariño, se han estado aprovechando de ustedes. Las decisiones que tomen hoy serán muy importantes para cumplir sus sueños más adelante. Cambien su actitud, ya no se quejen por aquello que no han podido conseguir, si tienen sueños que parecen muy lejanos hay que comprometerse a avanzar hacia ellos todos los días, verán como poco a poco encontrará la manera de llegar a esas metas, lo mejor es que contarán con el apoyo incondicional de su pareja.

Piscis

No se dejen caer por nadie, dejen en claro quiénes son y qué es lo que quieren. Vienen cambios en el dinero, mejorará su economía. Podrían encontrar una nueva meta que los ayudará a valorar a quienes los rodean. Cuidado con personas que podrían llenarlos de energía negativa, concéntrense en su familia. Es momento de cuidar más su alimentación para tener un peso más saludable.