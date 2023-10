Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 30 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 30 de octubre.

Aries

Es importante que definan sus sentimientos, pues llegarán muchos amores. Si tienen pareja o amigos del signo Escorpión cárguense de su energía para crecer. Aprendan a respetarse y amarse como son. Cuidado con lo que piensan, sobre todo lo negativo, pues podría cumplirse. Una relación se va a concretar muy pronto.

Tauro

Viene un viaje, la compra de un artículo electrónico o la posibilidad de cambiar auto. No caigan en cuestiones de indecisión que podría arruinar sus planes y metas, no se dejan manipular por su pareja, aprendan a tomar sus propias decisiones. Cerrarán circos y abrirán nuevos, personas se van otras llegan.

Géminis

Sus conexiones se fortalecerán. Necesitan definir su proyecto y echarlo a andar, no pierdan el tiempo. Habrá mucha atracción con una persona, necesitan poner las cartas sobre la mesa y dejar que sus corazones decidan, no den más de lo que el otro entrega o podrían salir muy lastimados, no cometan los mismos errores del pasado en lo que está por venir.

Cáncer

La intuición será su guía. Vienen momentos importantes que les ayudarán a mejorar sus ingresos, pero también la pérdida de un objeto o dinero. Una amistad se va de su vida, pues no ha sido honesta con ustedes. No tengan miedo a decir lo que sienten, si lo rechazan dejarán de perder el tiempo.

Leo

Están en un ciclo importante y a partir de la siguiente semana empezarán a ver grandes cambios en su vida. Deben entender que la felicidad está en los pequeños detalles. No descuiden a su familia y amigos recuerden que el trabajo no lo es todo.

Virgo

No se muestren necesitados de amor porque solo asustarán a las personas, el amor llegará cuando tenga que llegar y sin necesidad de poner anzuelos, no finjan lo que no sienten y no tarden en tomar decisiones, pues cuando lo hagan podría ser demasiado tarde. No descuiden su salud, cuiden su estómago.

Libra

Disfruten cada momento, entrarán en un ciclo en el que comenzarán a quererse y respetarse, quien de verdad los quiera tendrá que pagar su precio. Denle una segunda oportunidad a la persona que los busca, los ayudará a aceptar defectos que no les agradan de ustedes.

Escorpión

No se desanimen si el amor no les ha sonreído, vienen una relación muy intensa y duradera con una persona de tierras lejanas. Necesitan descansar más y no ser tan intensos en su trabajo porque podrían enfermarse. No se detengan por nadie y hagan lo que siempre soñaron.

Sagitario

Aprendan a valorarse y respetarse. Llegarán cosas positivas a su vida, un viaje o un mejor trabajo que les va a dejar buenos ingresos. Aprendan a controlar sus emociones y no entreguen su corazón tan rápido, cuidado para que no salgan dañados en caso de que no funcione.

Capricornio

Cuiden la parte familiar, podrían estar alejándose de sus seres queridos. Están rodeados de personas falsas que solo los buscan por interés. No teman al amor, si los lastimaron en el pasado, eso no significa que volverá a pasar si aprenden la lección.

Acuario

Si tienen pareja, dense la oportunidad de conocerla más. Una amistad hablará mal de ustedes, no se estresen, es solo envidia. No se apresuren a los hechos ni se hagan ideas, pues suelen culpar a personas que no tienen nada que ver. Cuidado con trámites y pagos, podrían cometer un error.

Piscis

Cuiden más su salud, sobre todo en cuestiones de garganta, deben llevar una vida más sana o el próximo año sufrirán por enfermedades e infecciones. Podrían conocer a una persona próximamente que les va a llamar mucho la atención, pero no vayan tan rápido y dejen que la relación madure poco a poco.