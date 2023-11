Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 30 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 30 de noviembre.

Aries

Dejen de culparse por errores del pasado, no guarden rencores. Volverán a tener contacto con una persona que les importa mucho y se había distanciado. Tienen que dejar a un lado aquello que está deteniendo su camino, no estén esperando algo de aquellos que no les han demostrado interés. Podrían sufrir grandes decepciones al darse cuenta de quiénes han sido deshonestos con ustedes. Han perdido el tiempo con persona que solamente les traen problemas y no los dejan ser felices.

Tauro

La vida los hará enfrentar sus errores del pasado y verán fracasar una relación en las próximas semanas, pues aunque no lo hayan hecho con intención, han dañado a varias personas con su carácter. Recuerden que si los lastimaron en el pasado, eso no significa que volverá a pasar.

Géminis

Tienen que confiar en ustedes y en todo el esfuerzo que han puesto y pronto podrán ver cumplidas muchas de sus metas. Es momento de poner las cartas sobre la mesa con las personas que los rodean, no se olviden que la vida es justa y cada quien está en donde merece. Pronto podrían conocer a la persona que necesitan para ser felices. No se dejen engañar por chismes, algunos solo quieren hacer daño.

Cáncer

Una persona del pasado en quien estaban interesados, pero no pudieron concretar nada, volverá a su vida, esta podría ser la oportunidad para iniciar una relación. Cuiden bien sus cosas, pues podrían perderlas. Llegará alguien que les traerá momentos de felicidad, aprovechen el momento. Cuidado con su carácter y con una persona de piel morena que no tiene buenas intenciones y podría ocasionarles problemas.

Leo

El estrés en el trabajo podría causarles alguna enfermedad. Les llegarán muchos chismes, no crean en todo lo que escuchan, algunos solo están buscando sacarles información. Piensen bien las decisiones que van a tomar en estos días porque podrían cometer errores. Alguien de su familia los hará enojar, no se estresen, todo se solucionará pronto. En estos días madurarán, no se dejen caer por nadie. Vendrán buenos cambios en cuestiones económicas que los ayudarán a salir de deudas.

Virgo

No dejen que la soledad y su necesidad de sentirse queridos los haga demostrar sentimientos que en realidad no tienen. Acérquense más a sus amistades, las han descuidado y podrían romper la relación. Podrían encontrar el amor con una persona que conocerán a través de un amigo, atrévanse a decir lo que sienten y que no les importe lo que piensen los demás, la vida ya les cobró los errores del pasado, es momento de disfrutar las oportunidades que llegarán.

Libra

Verán cambios en el trabajo que mejorarán sus ingresos. Dejen atrás el pasado y no piensen tanto en el futuro. Si hay alguien que les interesa y no han logrado concretar nada es porque no es el momento ni la persona indicada. Próximamente, un familiar o amigo podría enfermarse. Tengan cuidado con las decisiones que tomarán, no se adelanten. Hay personas que solo los buscan cuando los necesitan, no dejen que se aprovechen.

Escorpión

Siempre van a destacar en su trabajo por su capacidad, pero los comentarios negativos podrían afectarlos. Próximamente, podrían realizar un viaje y tener la posibilidad de iniciar un negocio. Enfrentarán situaciones complicadas, pero es para que puedan darse cuenta de la realidad. Dejen de buscar atención de personas que no los valoran, si han estado involucrados con alguien, pero no se ha concretado nada serio, recuerden que el amor se construye entre dos.

Sagitario

Recuerden que las personas no tienen por qué cambiar, ustedes deben aprender a valorarse. No tengan miedo a los cambios y a lo que viene. Cuiden a quienes en verdad desean estar a su lado. Si no tienen una relación, la vida pronto pondrá en su camino a una persona que cambiará su manera de verse a ustedes mismos y su estado de ánimo.

Capricornio

A pesar de las pruebas que han tenido que enfrentar, han salido adelante y han conseguido lo que han deseado. Tienen que aprender a controlar su carácter y no tomarse todo tan en serio, dejen atrás rencores y personas que roban su energía. Atrévanse a ir por aquello que quieren, pero no confíen en cualquiera.

Acuario

Podrían darse cuenta de que un amigo los estaba traicionando, pongan las cartas sobre la mesa para que no haya malos entendidos. Aprovechen las oportunidades para consolidar sus sueños. Es el momento correcto para reconciliarse con personas a las que les fallaron. Si su pareja ha estado distante, puede que haya un tercero que esté robando su atención. En estos días lo más importante debe ser su familia. Es relevante que reflexionen sobre sus errores y cambien aquello que no les permite ser mejores personas.

Piscis

Amores del pasado regresarán, pero se darán cuenta de que ya no les importan como antes, se han hecho más fuertes. Amigos o compañeros de trabajo querrán recriminarles sus errores. Terminarán el año alejando de su vida a aquellos que no les aportan nada. Pongan atención a su familia y demuéstrenles su amor, pero tengan cuidado con chismes y con cambios de humor que podrían afectarlos. Si se han alejado de su pareja, pronto habrá detalles que mejorarán su relación.