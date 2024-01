Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 30 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 30 de enero.

Aries

Deben reflexionar sobre sus logros, su esfuerzo está dando frutos, pero no se han dado el tiempo para apreciarlos. Podría llegar una nueva oferta laboral, no tomen decisiones apresuradas, evalúen las ventajas y desventajas. Podrían tener un desacuerdo con un familiar o con su pareja, no se involucren en conflictos, busquen una solución que convenga a los dos, la comunicación será la clave para resolver cualquier problema, tienen que escuchar el punto de vista del otro.

Tauro

Ha habido situaciones que los han dejado con una sensación de tristeza, tienen que esforzarse por dejar los pensamientos negativos atrás, busquen actividades que les levanten el ánimo, deben ser más agradecidos y reflexionar sobre todo lo positivo que tienen a su alrededor. Han sentido que están perdiendo su creatividad debido a su edad, busquen inspiración, intentar algo nuevo los ayudará a volver a esforzarse en sus objetivos.

Géminis

Tienen una gran imagen en el trabajo debido a todo el empeño que ponen, por eso uno de esos compañeros los buscará para que le ayuden a ser más eficiente, apóyenlo, eso les permitirá volverse más importantes para el equipo. Podrían tener problemas con su pareja debido a la carga de trabajo de los dos, deben organizarse bien y aprovechar para hablar sobre lo que está pasando para encontrar una solución, podrían planear citas para estar más unidos.

Cáncer

Se sentirán un poco decaídos, tendrán la sensación de que no están avanzando a pesar de todo su esfuerzo, tienen que hacer cambios para impulsar su desarrollo, por ejemplo, realizar algún curso o buscar nuevas oportunidades laborales, eso los ayudará a sentirse más motivados. Aunque su trabajo no los tiene contentos, no deben olvidar cuáles son sus responsabilidades, hagan una lista de sus pendientes y enfóquense en cada una de las tareas.

Leo

Podrían sentirse tristes porque las cosas en su trabajo no están saliendo como esperaban, pero deben entender que en ocasiones lo mejor es una actitud positiva y aceptar todo tal cual es sin esperar que la situación sea perfecta, es hora de que reconozcan los logros que han alcanzado y establezcan metas para el futuro. Podrían enterarse sobre una verdad que los afectará, se sentirán decepcionados, pero tienen la fuerza para enfrentar cualquier desafío.

Virgo

Han sentido inseguridad respecto a su trabajo, pero su posición no está en peligro, son muy valorados por todo su esfuerzo, tienen que confiar en sus capacidades, reflexionen sobre todos los logros que han conseguido, eso los ayudará a recuperar su confianza y motivación. Podría llegar la oportunidad de participar en un negocio, no se precipiten, piensen bien antes de tomar una decisión, conozcan a fondo el proyecto y asesórense con personas de confianza, tienen que estar dispuestos a asumir los riesgos.

Libra

Podrían venir cambios en el trabajo, todo se deberá a una situación imprevista que será una ocasión para destacar, manténganse abiertos a las posibilidades y sean positivos, será una oportunidad para aprender y crecer, involúcrense en reuniones y conversaciones sobre lo que está sucediendo, escuchen a los demás para fortalecer la unión y encontrar soluciones. Dediquen tiempo a su familia, alguien está necesitando de su apoyo para resolver un problema, y su presencia será de gran valor.

Escorpión

Tienen que trabajar en equipo y reconocer el esfuerzo de los demás, no tengan miedo a pedir ayuda, pueden aprender de los otros, tienen que estar abiertos a escuchar sobre la experiencia de sus compañeros. Podrían enfrentar problemas con el dinero, pongan atención a sus cuentas bancarias, llegará un gasto imprevisto que desequilibrará su presupuesto, tienen que administrarse mejor y no gastar en aquello que no necesitan, hagan una lista y pospongan o eliminen compras no esenciales.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Será un día emocionante, recibirán una llamada sobre una nueva oferta laboral que les traerá mayores ganancias y el impulso que habían estado esperando, no duden, prepárense para dar su mejor esfuerzo y crecer en su carrera. Han tenido que ajustarse el cinturón últimamente debido a que prestaron un dinero que no les han devuelto, este cambio en su vida profesional los ayudará a salir de esa racha, pero no den por perdido el dinero que les deben, hablen con la persona e incluso busquen asesoría legal, y cuando sus ingresos mejoren no gasten de más, administren bien.

Capricornio

Será un día de mucho trabajo, necesitarán de energía extra para poder cumplir con todos sus pendientes, aunque parecerá un reto recuerden que son capaces de superar cualquier inconveniente, organicen su tiempo y establezcan prioridades. Debido a todo el estrés no están viendo las oportunidades a su alrededor, manténganse atentos y reflexionen sobre sus metas.

Acuario

En el trabajo será un día lleno de situaciones nuevas, podría llegar un nuevo jefe o surgir algún imprevisto, se sentirán estresados, pero no olviden tener una actitud positiva, enfrenten los problemas con paciencia y determinación, su creatividad los ayudará a salir de cualquier problema. Si están en una relación, no se olviden de valorar a la persona a su lado, que los problemas externos no los alejen, dediquen tiempo a fortalecer su unión y demostrar sus sentimientos.

Piscis

Es el momento de arriesgarse a intentar algo nuevo, podrían encontrar un terreno en donde sentirse más motivados y que su esfuerzo sea valorado, además de obtener mayores ingresos, consideren formarse en las áreas que siempre les han interesado y no se han atrevido a explorar. Si están interesados en alguien, tienen que ver los defectos y virtudes de la persona para tomar decisiones, hablen con honestidad, se darán cuenta si tiene potencial para una relación o solo es una atracción física.