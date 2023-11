Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 29 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 29 de noviembre.

Aries

En el amor, dejen salir la pasión y encuentren la manera de expresar a su pareja qué es lo que quieren. Salgan a divertirse y conozcan nuevas personas. Tienen que enfocarse en aquellas metas que han dejado a un lado por falta de interés. Llegarán buenas oportunidades para hacer negocios. Se enterarán de algo sobre su familia que los sorprenderá, pero no le den tanta importancia. Podrían meterse en problemas por hablar de más, no esparzan chismes. No apuesten su dinero en algo que no es seguro, podrían perder.

Tauro

Disfruten de la conexión que tienen con su pareja, creen un momento romántico para unirse más. Se darán cuenta de que hay personas a su alrededor que no les aportan nada, se llevarán decepciones, solo confíen en quienes siempre les han demostrado su apoyo. Podría llegar un nuevo proyecto relacionado con ventas o negocios que les permitirá ganar más dinero.

Géminis

Atrévanse a expresar qué es lo que quieren para tener una buena relación de pareja y encender la pasión. La vida los recompensará por todo lo que sufrieron en el pasado y los acercará a la persona adecuada. Es momento de que trabajen en sus metas, no se dejen caer por nadie. Cuidado con alguien que estará muy cerca de ustedes y solamente busca obtener información. Un viejo amor regresará, pero se darán cuenta de que ya no sienten nada.

Cáncer

Tienen que seguir a su corazón y dejar que la conexión emocional guíe sus pasos en el amor. Tienen que cuidar su alimentación y ejercitarse porque podrán subir fácilmente de peso. Si la persona que les interesa de verdad los quiere se los demostrará, si no, lo mejor es que dejen de esforzarse por esa relación. Podrían sentirse desesperados por no tener claro los pasos a seguir, tengan paciencia.

Leo

Si están en una relación, fomentan el romance y sorprendan a su pareja con detalles. Visualicen claramente qué es lo que quieren para que se materialice. No teman dejar atrás lo que no les aporta, pero aprendan a valorar a quienes siempre han estado para ustedes. Pongan atención a sus sueños, serán premonitorios. El fin de semana podrían consolidar metas que tenían tiempo queriendo lograr.

Virgo

Deténganse en los pequeños detalles y rompan la rutina con su pareja. Podrían realizar un viaje este fin de semana y cambiar de celular o comprar algún otro artículo electrónico. Una llamada o mensaje de alguien que acaban de conocer los pondrá contentos. Pronto podrán mejorar en cuestiones de trabajo y dinero, no se resistan al cambio, ni se dejen manipular por alguien.

Libra

Deben buscar lo bello en su relación, desde lo más simple hasta los momentos de pasión. Un amigo se acercará a ustedes para contarles sus problemas y pedir su opinión, ayúdenlo, pero no se involucren de más, pues podrían tener problemas. Tienen la idea de cambiar de ciudad o de casa, reflexionen bien qué es lo que más les conviene si no quieren cometer un error, no tomen decisiones rápidas. Alguien del pasado regresará y podrían iniciar una relación. Tengan cuidado con su carácter y abracen las oportunidades.

Escorpión

No teman compartir sus emociones y secretos con su pareja, su vulnerabilidad fortalecerá su relación. Si alguien alguna vez dudó de su honestidad, ahora las personas se darán cuenta de que tienen palabra. Cuidado, están rodeados de amistades falsas, deben alejarse de las personas que solo obstaculizan su camino. Sean sinceros siempre y no expresen sentimientos que no tienen. Aprendan a ser más egoístas y no dejarse manipular por los demás.

Sagitario

Atrévanse a experimentar nuevas formas de demostrar su amor. Alguien de su pasado los recuerda mucho, pero les guarda rencor. No dejen que las personas que los rodean los manipulen y que su cariño les permita aprovecharse de ustedes. Si tienen pareja tienen que ponerle más atención, no den por hecho que sabe sus sentimientos. No es buen momento para que tomen una decisión, podrían cometer errores. En la cuestión sentimental, lo mejor es que esperen hasta el siguiente año si tienen que decidir entre una persona y otra.

Capricornio

Construyan su relación sobre una base sólida y dejen fluir la pasión. No han podido encontrar la felicidad debido a su necesidad de control, lo mejor es que aprendan a disfrutar el presente. Los momentos complicados que han tenido que enfrentar en los últimos meses los han hecho más fuertes, ahora podrán detectar a quienes quieren aprovecharse de ustedes. Si tienen pareja y últimamente han tenido problemas, pronto los solucionarán, pero deben dejar a un lado su orgullo y pedir disculpas.

Acuario

Atrévanse a romper las reglas en el romance y a buscar nuevas formas de expresar su cariño. Vendrán cambios y se darán cuenta de las verdaderas intenciones de una persona, se sentirán decepcionados. Inician una muy buena etapa llena de amor por parte de quienes lo rodean. Alguien de su pasado regresará y los meterá en conflictos. No se dejen caer y sigan luchando por sus metas, ya sea en el amor o el trabajo, pues las alcanzarán pronto.

Piscis

En estos días tendrán una conexión espiritual muy intensa con su pareja, dejen que la intuición guíe sus encuentros amorosos. Aprendan a poner en su lugar a las personas y descubrir a aquellos que solo les tienen envidia. No escuchen las críticas de los demás, solo ustedes conocen todo lo que han tenido que recorrer para estar en donde están. Llegarán nuevas sorpresas a su vida, la posibilidad de ganar más dinero o emprender un viaje, pero deben dejar atrás el pasado.