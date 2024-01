Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 29 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 29 de enero.

Aries

Se sentirán llenos de energía y podrán enfrentar cualquier problema. No gasten su tiempo en cosas sin importancia que los alejan de sus metas, hagan una lista de sus prioridades. Tienen que cambiar la percepción sobre ustedes, son más capaces de lo que imaginan, acérquense a personas que apoyen sus objetivos, pero recuerden que si ustedes no se valoran los demás tampoco lo harán. Manténganse abiertos a las posibilidades, prueben algo nuevo.

Tauro

Se darán cuenta de que alguien a quien quieren necesita de ustedes, deberán ser su mejor apoyo, dediquen parte de su día a ofrecer consuelo y consejo, un paseo juntos puede ser lo que la otra persona necesita para sentirse mejor. Esta semana traten de relajarse, realicen actividades que les traigan paz como leer un libro, ver una película o ponerse en contacto con la naturaleza. Si están en una relación, el amor estará en su mejor momento, recibirán buenas noticias que los harán alegrarse, consideren un plan romántico para fortalecer su unión.

Géminis

Una situación los tiene un poco tristes, tienen que abrirse a esas emociones y ver la parte positiva de todo, dense un momento para consentirse y hacer algo que les guste. Aprovechen su gran capacidad de razonamiento para resolver las situaciones, confíen en su inteligencia y, si es necesario, hablen con alguien de confianza para recibir un consejo. Si se han estado cuestionando su relación es hora de que tomen decisiones, quizá se den cuenta de que esa persona no es la correcta y lo mejor es que se alejen.

Cáncer

Deben comenzar a planear cómo llevar a cabo esa idea que tienen en mente, tienen grandes habilidades para los negocios y deben aprovecharlas, consideran abrir su propia empresa, únicamente necesitan organizarse y planear bien, quizá no sea de inmediato, pero si trabajan en ello alcanzarán el éxito que esperan. Podría llegar dinero extra a sus manos, pero deben administrarlo, pueden usar una parte para consentirse, pero otra inviértanla para hacer crecer ese capital que los llevará a independizarse.

Leo

La calma que han mantenido les dará resultados, después de esperar, por fin conseguirán aquello que desean, podría llegar de manera inesperada, disfruten el momento. No teman expresar sus emociones cuando se sientan incómodos, hay una persona que constantemente los está poniendo a prueba, tienen que poner límites, si quieren formar una verdadera amistad debe haber respeto mutuo. Podrían estar pasando por una mala racha en cuestión de dinero, es importante que se administren mejor y sean conscientes de sus gastos, busquen oportunidades para aumentar sus ingresos, pronto superarán esta situación.

Virgo

Podrían enfrentarse a un problema complicado, pero tienen que recordar que no están solos, sus amigos los apoyarán, no duden en pedir ayuda, son la familia que han elegido y los aceptan tal como son, así que dense un tiempo para valorarlos y expresarles su agradecimiento. Si se están enfrentando un dilema amoroso, busquen consejos para resolver la situación, podrán encontrar la solución más fácil.

Libra

Podrían sufrir problemas con su familia, tienen que ser pacientes y expresarse correctamente, no se involucren ni acepten errores que no les corresponden, mantengan la armonía, su bienestar es lo más importante. Podrían llegar chismes a sus oídos, no hablen de más y adviertan a su amigo sobre lo que están diciendo de él, su lealtad será recompensada. Un amor del pasado podría regresar, lo mejor es que cierren el ciclo definitivamente.

Escorpión

Tienen que dedicar tiempo a su familia, dense un momento para escucharlos, podría ser algo importante lo que tienen que decirles, si no pueden ir físicamente, al menos hagan una llamada, su apoyo será muy relevante. Podrían tener miedo por errores del pasado debido a alguien que regresará a su vida, reflexionen bien y aprendan a cerrar ciclos, si necesitan disculparse hagan las pases, es el momento de empezar de cero, solo aprendan de las lecciones y confíen en el futuro.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Se han alejado de sus amistades, es el momento para organizar una reunión que los llenará de energía positiva, lo importante es que disfruten el momento. Hay alguien que los ha estado buscando para salir, pero no se han dado el tiempo de aceptar, tienen que hacerlo, después podrían necesitar de esa persona. Hoy encontrarán algo que creían perdido desde hace tiempo y les traerá recuerdos del pasado, será un recordatorio de que la magia existe

Capricornio

Busquen el momento para salir con su familia, no es una obligación, es una oportunidad para pasar un buen rato, si están en una relación, inviten a su pareja, disfruten del tiempo juntos. Podrían encontrarse una persona que les hizo un gran favor en el pasado, muestréenle su agradecimiento, eso fortalecerá su lazo. Cuando regresen a casa, pasen un momento tranquilo con su pareja, compartan historias y sus planes para el futuro, fortalecerá su conexión.

Acuario

Están en un gran momento de bienestar físico, aprovechen para consentirse y practicar algún deporte que les guste o salir con sus amigos, el ejercicio los ayudará a mantenerse en forma y además podrán disfrutar de buenos momentos con la gente que quieren. En el trabajo, necesitarán concentrarse más en sus tareas, reflexionen acerca de las metas que quieren conseguir, podrían hacer una lista de sus pendientes para planificar y poner a andar nuevas ideas. Si sienten que su relación amorosa se ha enfriado, podría ser el momento para comprometerse, pensar en vivir juntos o casarse.

Piscis

Hoy tienen que poner su bienestar en primer lugar, suelen querer complacer a los demás y no pensar en su propio beneficio, pero siempre tienen que buscar aquello que les da felicidad, incluso si no es lo que les gusta a su familia o amigos, las opiniones de los demás no deben influir en sus decisiones, escuchen su voz interior. Será un día de mucho trabajo, organicen bien sus tareas para no caer en el estrés. Si están buscando el amor, tienen que ser conscientes de sus sentimientos y no jugar con los de los demás, piensen en el futuro, reflexionen antes de comprometerse.