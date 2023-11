Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 28 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 28 de noviembre.

Aries

En lo laboral llegarán nuevas oportunidades. En el amor el romance estará a flor de piel. Tendrán que enfrentar algo de problemas en cuestión económica debido a un error que podría arruinar aquello en lo que han trabajado mucho tiempo. Próximamente, conocerán a nuevas personas que se convertirán en amigos importantes. Cuiden su alimentación, pues podrían subir de peso fácilmente.

Tauro

En lo laboral verán resultados por todo su esfuerzo, mantengan el enfoque. En el amor tienen que ser pacientes. Llegará una nueva amistad y la oportunidad de un nuevo trabajo que los ayudará a madurar. Disfruten del momento, olviden el pasado y concéntrense en ustedes. No se tomen todo tan en serio, alejen de su vida a aquellos que los tratan mal y solo los buscan por interés.

Géminis

Dejen salir su creatividad y verán buenos resultados en el área laboral. En el amor tienen que decir lo que necesitan y escuchar al otro. Si están en una relación y sienten que se ha enfriado, fomenten la comunicación porque, si no, a la larga podría afectarlos. Tienen que pasar más tiempo con su familia, ellos siempre los apoyarán.

Cáncer

Escuchen a su corazón y dejen que su creatividad los haga destacar en el trabajo. En el amor no se guarden sus sentimientos, encontrarán la felicidad si logran una conexión profunda. No entregan su corazón rápidamente y conozcan bien a la otra persona. Dejen de preocuparse por aquello que no ha llegado a su vida y disfruten el presente. Hay posibilidades de tener un nuevo trabajo, dinero extra o visitas inesperadas. Cuidado con lo que comen en la calle, dado que podrían contraer una infección.

Leo

Llegarán nuevos proyectos laborales que les permitirán demostrar su potencial, pero se sentirán cansados y estresados, dense la oportunidad de relajarse y cambiar sus horarios para que la vida no se complique. Cuidado con su carácter porque podrían terminar en discusiones que lastimarán a quienes aman. No dejen que nadie afecte su paz interior y pongan atención a quienes están a su lado.

Virgo

En el trabajo su perfeccionismo y organización los hará destacar. En el amor sean más detallistas y comprensivos para consolidar su relación. Si no tienen pareja podrían llegar nuevos amores, están listos para iniciar una buena relación, no tengan miedo. Se enterarán del rompimiento de una relación o de un embarazo. Escucharán malos comentarios sobre un amigo, no crean todo y pongan las cartas sobre la mesa. Alguien se acercará a ustedes solamente para generar chismes.

Libra

En el trabajo busquen aquellos proyectos que puedan hacer en equipo para sacar su encanto. En el amor recuerden que las relaciones tienen que estar basadas en la igualdad y el respeto. Alejen de su vida a personas que solamente les traen problemas. Pronto llegarán oportunidades de iniciar un negocio, cambiar de trabajo o comprar algún artículo electrónico.

Escorpión

Llegarán nuevas oportunidades laborales, aprovéchenlas con determinación. En el amor dejen fluir sus emociones, su corazón les dirá hacia dónde ir. Pongan más atención a su familia, pues la han descuidado. Cuidado con a quién entregan su corazón, podrían cometer errores que les causarán problemas con la gente que aman. No se dejen manipular por los demás.

Sagitario

En lo laboral llegará nuevas oportunidades, no teman explorarlas. Cuidado con sus cambios de humor. Abríguense bien porque podrían contraer una infección en la garganta. Podrían realizar un viaje en donde vivirán momentos y conocerán a personas que los marcarán para toda la vida. Pongan atención a sus sueños, les revelarán una verdad que habían esperado. Alejen de su vida a aquellos que únicamente obstaculizan su camino.

Capricornio

En el trabajo tienen que tener paciencia y persistir en sus metas. En el amor no se olviden que una relación necesita lealtad y dedicación. Una persona del pasado podría regresar pidiendo perdón, lo mejor es que no den segundas oportunidades. Enfrentarán dudas con respecto a una persona que les importa. Tienen que aprender a quererse y cambiar aquello que no los hace felices.

Acuario

Podrán participar en nuevos proyectos en donde sus ideas innovadoras los hará destacar. En el amor busquen la conexión mental. Dense la oportunidad de mirar hacia atrás y reconocer todo el esfuerzo que han hecho para llegar a este momento. Si están en una relación y su pareja no les demuestra cuánto los quiere, tengan paciencia, recuerden que no todos son tan directos.

Piscis

En el trabajo dejen salir su creatividad y en el amor abran su corazón para lograr una conexión espiritual, encuentren la manera de estar más cerca de su pareja y ser detallistas, pues la han descuidado. Recuerden que están en un buen momento para atraer lo que desean.