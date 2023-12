Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 28 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 28 de diciembre.

Como siempre, el panorama astrológico presenta particularidades, desafíos y oportunidades distintas para cada uno de los signos.

Aries

Tendrán que hacer frente a esas situaciones que habían estado posponiendo. En el amor, si han tenido algún problema con su pareja no se preocupen, no será de importancia, la pasión prevalecerá, solo tienen que salir de la rutina. Para el cierre de año tienen que darse cuenta de que no necesitan más que de ustedes para ser felices. Podría llegar la oportunidad de realizar un viaje que les dejará buenas experiencias.

Tauro

Aunque el trabajo podría disminuir, no es momento para relajarse sino para salir con sus amigos, les van a proponer un plan que no deben rechazar. En el amor, si tienen pareja, están creando algo que los hará felices. Si están solteros, conocerán gente nueva y podrán hacer conexiones importantes. Es momento de dejar atrás el pasado y encontrar el equilibrio en su vida.

Géminis

Ya se están preparando para despedir el año consintiéndose y eso es muy positivo, pero no se olviden de sus responsabilidades, después podrían sufrir. En el amor, la pasión reinará y vendrán buenos momentos. Acérquense a la gente que aman y planeen algo para disfrutar el fin de semana juntos y cerrar bien el año. Tienen que reflexionar sobre su pasado para poder identificar a aquellas personas que únicamente les han generado problemas.

Cáncer

Están tomando sus decisiones de una manera mejor pensada y eso es lo ideal, hoy será un gran día para pensar cómo lograr sus metas a futuro. Alguien cercano a ustedes está pasando por un mal momento, denle su apoyo y acompáñenlo, verán como todo cobra sentido. En el amor, dense tiempo para salir con su pareja a solas para conectarse más.

Leo

Tienen una visión positiva de la vida y eso debe también aplicar para las personas que los rodean. En el trabajo esa actitud los va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas. En el amor, todo va bien, pero su pareja espera que tomen más en serio la relación, vivan el presente y disfruten el momento, pero no se conformen con poco y entreguen todo si no quieren salir lastimados.

Virgo

Han estado muy ocupados en el trabajo y se han olvidado de gozar de los buenos momentos, está bien que se esfuercen, pero después disfruten el tiempo con sus amigos o pareja. Están en un gran momento para conocer a nuevas personas que se unirán a su grupo de amigos. En el amor atrévanse a tomar la iniciativa, la respuesta será positiva y todo saldrá bien. Podrían ponerse de mal humor debido a chismes en el trabajo, no les den importancia, vienen de personas envidiosas que no quieren ver crecer a los demás.

Libra

Disfruten de los momentos a solas con su pareja, podrán superar cualquier obstáculo que se presente, no desconfíen de su sinceridad, es el momento de consolidar su relación y comprometerse. Si están solteros, atrévanse a hablarle a la persona que les llama la atención, van a tener éxito. Alguien del pasado regresará pidiendo perdón, denle una segunda oportunidad.

Escorpio

Su energía está a todo lo que da, pero no siempre van a tenerla, lo mejor es que por ahora no salgan a eventos sociales y le den prioridad a otros aspectos de su vida que saben que necesitan atender. Tendrán que tomar una decisión que afectará a alguien, piensen bien qué van a hacer. Una persona les pedirá dinero prestado, aunque lo tengan, consideren que después recuperarlo podría ser un problema, busquen la manera de salir del paso y cuidar sus finanzas.

Sagitario

Se han sentido desanimados en el área laboral, pero el descanso y la diversión de las fiestas los han hecho sentir mejor, ahora verán como comienzan a lograr metas y se darán cuenta de que es gracias a su esfuerzo y lo merecen. Si están solteros, conocerán a una persona que los va a cautivar, tendrán que recordar que nada es imposible. Si están en una relación, no se entreguen totalmente, hagan que la otra persona también ponga de sí y muestre interés. Dejen aquello que les está haciendo daño a un lado. Una amistad del pasado volverá pidiendo disculpas.

Facebook Twitter Linkedin

El horóscopo de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

Se han estado esforzando mucho en el trabajo, pero no deben olvidar cuáles son sus metas, el dinero no los hará felices si no hacen lo que les gusta. Recibirán una invitación para salir, si están solteros podrían conocer a alguien que les interese, no dejen pasar las oportunidades que la vida les presenta. Trabajen en ese proyecto que ha estado rondando su cabeza, será un éxito, solo tienen que confiar y pedir apoyo de las personas correctas.

Acuario

No será el mejor día y las personas que los rodean tampoco tendrán la mejor actitud, pero eviten discusiones y que cada quien resuelva sus problemas. En el amor, están cediendo de más, no traten de aparentar lo que no son para tratar de complacer a otros, si su pareja los acepta perfecto, si no, lo mejor será que busquen otras opciones. Llegará un dinero extra que deben cuidar pues sino, no lo aprovecharán.

Piscis

No dejen que nadie les quite su actitud positiva, aléjense de personas que quieren obstaculizar su futuro y meterlos en problemas. Es el momento para apostar por esos proyectos que tienen en mente, verán resultados rápidos. No se olviden de esa persona que siempre ha estado a su lado, demuéstrenle lo mucho que les importa con un detalle.