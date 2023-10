Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 27 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 27 de octubre.

Aries

Están llenos de energía y siempre listos para una nueva aventura, no tienen freno, son como cohetes listos para despegar. Sus sueños les revelarán lo que está por pasar. No piensen tanto en los problemas que los aquejan y pongan todo para lograr sus metas. No se preocupen mucho si no han logrado consolidar una relación, no son los tiempos correctos,

Tauro

Son tercos y a veces lentos, pero cuando se trata de placeres culinarios nadie lo supera. No rueguen ni mendiguen cariño a quien no les demuestra lo mismo, no vale la pena. No esperen nada de nadie para que logren ser felices ni guarden rencores por quienes les hicieron daño en el pasado.

Géminis

Un día son un libro abierto y otro un enigma total, nunca se sabe que esperar con ustedes. Cuidado con accidentes o caídas. Se decepcionarán de una persona. No teman al cambio. Amores del pasado regresan con fuerzas, pero no confíen nuevamente, mantengan siempre la guardia arriba para evitar que les hagan daño.

Cáncer

Son pura sensibilidad y protección, personas fuertes que lograrán lo que se propongan siempre y cuando se esfuercen y dejen de mirar sus errores del pasado. Cuidado con creer en la primera impresión que les dan las personas, necesitan conocerlas más si no quieren decepcionarse.

Leo

Son dramáticos, extravagantes y les encanta ser el centro de atención. Próximamente algún familiar o amistad anunciará su embarazo. Están en una etapa en que su bienestar es lo más importante, tienen que darse tiempo para ustedes y no tratar de resolver la vida de otras personas. La comunicación y el respeto serán la clave para fortalecer su amor. Vienen cambios o arreglos de documentos. Un dolor de estómago o piernas podría afectar su día. Si tienen una relación es momento de dar al siguiente paso. Amores del pasado desaparecerán de su vida, personas nuevas llegarán pero no den entrada a cualquiera, no todos se acercan con buenas intenciones.

Virgo

Son perfeccionistas y observan hasta el último detalle. A medida que pasen los días se sentirán un poco deprimidos por ciertas cuestiones familiares que no han resultado como quisieran. Tienen miedo de enamorarse pues en el pasado les hicieron daño, pero las oportunidades no esperan busque cómo ser felices, si se equivocan al menos habrán aprendido.

Libra

Siempre están buscando la armonía y el equilibrio, son amantes de la paz y la justicia. Si tienen pareja déjense querer y no sean tan exigentes, no busquen formas de estar discutiendo e inviertan su tiempo en buscar momentos agradables. Un dolor de espalda o piernas podría ponerlos de mal humor, necesitan esforzarse por estar más saludables.

Escorpión

Son intensos y apasionados. Descubrirán que su expareja les mintió o engañó muchas veces y ni cuenta se dieron, aprendan a desconfiar más de las personas. Su buen sentido del humor y manera de ver la vida son la pieza clave para atraer una pareja, pero también cuiden su cuerpo.

Sagitario

Tienen que atreverse a explorar nuevos horizontes. Su espíritu libre y optimista los guiará a través de desafíos emocionales, no busquen maneras de sentirse tristes mejor cambien su actuar. Hay posibilidades de un mejor trabajo o un mejor sueldo. Se avecinan grandes cambios en su vida, entrarán en un ciclo en el cual lograrán grandes metas.

Capricornio

Son ambiciosos, trabajadores y siempre tienen un plan en mente. Si una vez cayeron hoy se están levantando con el doble de fuerza, utilicen esa energía para lograr sus planes. No teman a nuevas oportunidades pues podría ser la clave para obtener mejores ingresos.

Acuario

Siempre están teniendo ideas innovadoras, son visionarios. Un viaje se aproxima y reuniones familiares que los ayudarán a estar mejor, recuerden que las personas más importantes son su familia.

Piscis

Recuerden que todo tiene una razón de ser, los errores del pasado se pagan, cuiden cada golpe y piedra que tiren pues tarde o temprano regresará. Aprendan a dudar pues pueden quedarse sin nada y sufrir engaños y traiciones.