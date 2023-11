Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 27 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 27 de noviembre.

Aries

En el trabajo esfuércense por sus proyectos y conviértanse en líderes, pero tengan paciencia. En el amor tienen que escuchar más a su pareja y ser comprensivos, quien de verdad los quiera hará esfuerzos para ayudarlos a cumplir sus meta. Olvídense del pasado y anímense a conocer nuevas personas, su felicidad llegará cuando saquen de su vida a aquellos que solo los perjudican.

Tauro

En el área laboral tienen que ser perseverantes, no pierdan el ánimo. En el amor tienen que demostrar sus sentimientos. Olviden el pasado y dejen de buscar a quienes no los merecen. Pongan atención por donde caminan, pues podrían sufrir una caída. Reflexionen sobre lo que esperan para 2024, verán la vida de una manera diferente. No escuchen chismes que solamente los distraerán de lo verdaderamente importante.

Géminis

Aprovechen su poder de comunicación para destacar en el trabajo. En el amor tienen que buscar una conexión real, dejen de lamentarse por el pasado y busquen la manera de obtener lo que quieren. Tienen que reflexionar sobre lo que tienen actualmente y lo que necesitan a futuro para ser felices. La vida no ha sido fácil en los últimos meses, pero próximamente llegarán personas a su entorno que les traerán muchos momentos de felicidad, solo tengan paciencia.

Cáncer

Tienen que escuchar a su corazón para tomar decisiones. En el amor, no teman mostrar sus sentimientos, tienen que aprender a ser humildes. Aléjense de aquellos que no los aceptan como son, no quieran complacer a todos. Dejen atrás a personas que les hacen daño, mejor diviértanse con sus amigos y familia, olviden rencores y luchen por lo que quieren.

Leo

En lo laboral están en un gran momento y destacarán entre los demás, pero tienen que trabajar en equipo. En el amor el éxito está en el equilibrio, una pareja es de dos. No pongan atención a comentarios negativos y sigan su camino. Alguien cercano a ustedes tendrá un bebé próximamente. No confíen en cualquiera, pues podrían salir lastimados.

Virgo

Es momento de que tomen una decisión acerca de aquello que los ha mantenido preocupados, ya no pidan opiniones de los demás. Pongan mucha atención a los detalles en su trabajo, eso los hará destacar. En el amor tienen que soltar el control. Cuidado con las personas en quien confían, serán víctimas de chismes. Pongan los pies sobre la tierra y antes de terminar el año reflexionen sobre lo que esperan y concéntrese en los proyectos que quieren realizar.

Libra

En el trabajo busquen la armonía, pero no se quedan callados. Tienen que cuidar su dinero y no gastar en lo que no necesitan para poder terminar bien el año y seguir con buenos hábitos en 2024. Si están buscando trabajo pronto llegarán las oportunidades, solamente tienen que salir a buscarlas. Cuidado con familiares que les tienen envidia, no les confíen algo que después puede jugar en su contra. Han descuidado a su familia, tienen que pasar más tiempo con ellos. Es momento de que maduren y dejen de ser tan egocéntricos.

Escorpión

Si quieren consolidar una relación tienen que confiar y demostrar sus sentimientos. Hay mucha energía negativa a su alrededor por envidias, no dejen que eso les afecte. Dejen de esperar algo de personas que solamente les han traído problemas. Próximamente recibirán una noticia que cambiará su vida y tendrán que tomar decisiones, aquellos asuntos que los tenían estresados dejarán de ser tan importantes. Cuidado con chismes de parte de los vecinos.

Sagitario

Sean positivos con respecto a sus metas, pero trabajen en ellas. En el amor tienen que cultivar la confianza. Cuiden su salud, dado que podrían enfermarse del estómago. Tienen que aprender de su pasado y dejar fluir. Será una buena semana y tendrán una salida en la que podrían conocer a alguien interesante que despertará la pasión, pero cuidado con un embarazo. Algunas de sus amistades han estado hablando mal de ustedes.

Capricornio

Están en un buen momento para lo laboral, construyan su camino al éxito, pero no pierdan su esencia, nunca duden de ustedes mismos ni se comparen con los demás, recuerden todo lo que han hecho para llegar hasta este momento y no pierdan el piso ni aparenten ser quienes no son. No se metan en problemas que no les corresponden, eso los hace ver vulnerables y puede ocasionar que jueguen con sus sentimientos. Se enterarán de algo que los tendrá de mal humor. Cuiden por donde caminan, pues podrían sufrir caídas o accidentes.

Acuario

En el trabajo escuchen a su corazón y den rienda suelta a su creatividad. En el amor encontrarán a una persona que los amará tal cual son, así que no se olviden de ser siempre ustedes mismos. Si no tienen pareja próximamente podrían Iniciar una relación con una persona que conocerán a través de una red social, pero cuidado antes de entregar el corazón si no quieren cometer errores. Tendrán una semana tranquila después de los complicados días pasados.

Piscis

Si están en una relación su empatía los llevará a consolidarla, confíen en su intuición para construir conexiones significativas. Si están buscando pareja no exijan de más, próximamente el amor llegará hasta ustedes, pero no confundan sus sentimientos, relájense y dejen que todo tome su lugar para obtener los resultados que esperan.