Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 27 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 27 de diciembre.

Aries

Tienen que vivir el presente y dejar de preocuparse por lo que va a suceder, la vida los sorprenderá. Cuando lleguen a casa dense un momento para consentirse. Cuidado con malgastar su dinero, hagan un presupuesto. Vendrán cambios en cuestiones sentimentales y en lo laboral nuevas propuestas, pero no dejen una cosa hasta que tengan la otra segura.

Tauro

Si están de vacaciones olvídense totalmente del trabajo y relájense. No estén pensando en heridas del pasado, lo que sucedió les dio lecciones y buenos recuerdos. Si están comenzando una relación disfruten de las mariposas en el estómago, concéntrese en el presente y dejen que todo fluya sin acelerar nada. Una noticia podría ponerlos de mal humor.

Géminis

Tienen que controlar su deseo dominante pues su convivencia familiar podría complicarse, dejen que cada quien haga lo que le corresponde y no traten de imponer sus ideas, mejor compartan su energía positiva para lograr la armonía y evitar discusiones.

Cáncer

Su parte sentimental se complicará, las personas a su alrededor no los entenderán, pero guarden la calma y no se estresen, dejen que los demás hablen y confíen en que todo tomará su rumbo. Se darán cuenta de que algunos no aprecian su potencial, no desperdicien su tiempo. Cuidado con dañar a personas que no lo merecen.

Leo

El amor y la pasión llegarán a su puerta, prepárense para vivir el romance pues su relación está en una gran etapa, hablen de sus proyectos juntos para fortalecer su unión, aunque no concreten todo de inmediato. Alguien cercano les traerá noticias de su pasado, se sentirán incómodos. Algunos comentarios o chismes llegarán a ustedes, no les den importancia ni se dejen caer.

Virgo

Tendrán que enfrentar situaciones complicadas en el trabajo, pero tienen que ser responsables y encontrar soluciones, si son honestos saldrán adelante. Si están en una relación no dejen que la rutina afecte su unión, preparen una sorpresa para disfrutar juntos. Tienen que olvidar el pasado y los rencores, en estas fechas acérquense a su familia para no caer en tristezas.

Libra

Su buena actitud les traerá beneficios y los ayudará a encontrar las respuestas que buscan. Podrían enfrentarse a una decisión importante, sean determinados y confíen en su corazón. Es hora de comenzar a cuidar su alimentación y salud. Si están en una relación aprovechen el buen humor de su pareja para hablar de aquello que consideran es necesario cambiar.

Escorpio

Tienen que ser honestos con sus sentimientos y no engañarse en asuntos del corazón si no quieren salir lastimados. Si están interesados en alguien tienen que demostrarlo pues la otra persona podría terminar decepcionada, pero tampoco caigan en lo opuesto y sean muy insistentes, tienen que analizar bien la situación. Si ya están en una relación sólida podrían concretar un compromiso formal.

Facebook Twitter Linkedin

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Tienen que entender que todos tienen sus problemas y que si algunos no tienen solución no vale la pena preocuparse más por eso y es mejor hacerse a un lado. No permitan que nadie manipule sus decisiones. Alguien se acercará para pedirles un favor, denle el tiempo, después podrían necesitar su ayuda. En el área del dinero deberán administrarse y gastar menos. Llegarán personas nuevas a su vida y otras regresarán, pero no den segundas oportunidades a quien los lastimó.

Capricornio

Se sentirán incomprendidos, pero tienen que darse cuenta de que están exagerando las cosas. En las próximas reuniones familiares el ambiente podría ser tenso, deberán ser pacientes y hablar para solucionar los malentendidos con calma y sin juzgar. Viene un periodo de abundancia, tengan paciencia. Si hay alguien que les interese en el amor no dejen las cosas en manos del destino, demuestren sus sentimientos.

Acuario

Llegarán muchas oportunidades para que su vida se llene de abundancia y alegrías, pero tienen que estar bien despiertos y encontrar las señales, deberán esperar un poco, mientras tanto aprendan sobre el pasado. Podrían sentir rencor por una persona que ha tenido una mala actitud con ustedes.

Piscis

Aunque tengan las mejores intenciones a veces su amabilidad puede llevar a malentendidos, intenten mantener la paz. Si han tenido dificultades financieras tengan paciencia, su creatividad los ayudará a encontrar las soluciones. Una persona les revelará algo que los hará cambiar su manera de pensar. Solucionen los problemas que hayan tenido con los demás para iniciar el 2024 sin estrés.