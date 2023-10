Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 26 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 26 de octubre.

Aries

Cambien su forma de pensar y sean más positivos. Vendrán eventos muy importantes que los harán relacionarse con nuevas amistades y mejorar sus oportunidades de empleo. Se darán cuenta del gran corazón que tienen y pensarán si vale la pena luchar por alguien que no se esfuerza por tenerlos a su lado, sino que solo los busca cuando se siente solo.

Tauro

Si se cansan de los mismos resultados, cambien sus acciones. Dejen de pensar en lo que pudo haber sido y centren sus energías en lo que está por venir. Entre más le den vueltas al asunto, más difícil será tomar una decisión, hagan lo que tengan que hacer para que sus sueños se realicen.

Géminis

Se darán cuenta de que al fin han dejado de querer a una persona de su pasado, están en su mejor momento. En estos días comenzarán a tener sentimientos por alguien, pues están cansados de tantos fracasos en el amor y en el trabajo.

Cáncer

Dejen de preocuparse tanto por el futuro, solo tienen el presente para ser felices y disfrutar de la vida. Piensen bien las decisiones que van a tomar o podrían cometer grandes errores, acérquense a las personas adecuadas. Cuidado con problemas sobre su peso, su alimentación no ha sido la mejor y su metabolismo comenzará a ser más lento.

Leo

Vienen cambios en el trabajo que los ayudarán a mejorar sus ingresos y la planeación de un viaje o reunirse con familiares que hace tiempo no ven. Calmen su mal genio, es momento de mejorar en todos los aspectos que no les gustan de ustedes.

Virgo

Deben visualizar hacia dónde se dirigen porque los cambios lunares les ayudarán a materializar todo lo que desean. Comenzarán a sanar heridas y a dejar de pensar en una persona de su pasado.

Libra

No se queden callados, expresen y digan lo que sienten, si a las personas no les gusta no se preocupen ni cambien su esencia. No le teman al cambio y a las oportunidades, lograrán todas esas metas que han soñado.

Escorpión

Podrían ser víctimas de una mentira por parte de una persona que quieren mucho, les va a doler, pero no vuelvan a confiar. No dejen nada pendiente en cuestiones de trabajo, pues podrían cometer errores. Su carácter los puede llevar a decir cosas de las que luego se arrepienten, aprendan a tener paciencia con las personas que quieren.

Sagitario

Eliminen de su vida a todas las personas que solo dañan su existencia y los culpan de errores. Vienen cambios importantes en la cuestión de dinero, salud y amor. No teman enfrentar al mundo, tienen todo para lograr sus metas, los cambios lunares traen mucho aprendizaje, no volverán a caer en los mismos errores.

Capricornio

Pongan atención a las personas que los rodean, muchas de ellas no son de fiar y podrían meterlos en problemas, deben poner todo en una balanza para ver si vale la pena seguir ahí. No se desesperen si algo no sale como esperaban, no insistan en buscar a quienes no hacen nada por estar con ustedes, tienen muchas opciones y oportunidades para ser felices, es cuestión de que lo visualicen.

Acuario

Cuando quieran conseguir algo tienen que actuar y no esperar a que la vida se los dé. Una amistad necesitará mucho de su apoyo en estos días. No teman a lo que viene, la vida les acercará momentos que los harán madurar y ser mejores personas, es momento de dejar atrás todo lo que no les permite avanzar, vayan tras sus sueños y metas.

Piscis

Si están en una relación y últimamente solo pelean y hay celos, lo mejor es que pongan las cartas sobre la mesa y definan hacia dónde van, podrían estar perdiendo su tiempo con la persona equivocada. Saquen de su vida a quienes solo los buscan por interés y no caigan en cuestiones que tienen que ver con chismes, podrían cometer una indiscreción.